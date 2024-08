Trabajar en Bogotá, pero vivir afuera de la capital: “No hay de otra”

Parte de los trabajadores de la capital residen en municipios aledaños a Bogotá - crédito Montaje Infobae

El 6 de agosto de 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la villa de Santa Fe de Bogotá, siendo el principio de este nombre un homenaje al sitio en el que nació el español en Granada. Esta ciudad se estableció como la capital de Colombia en 1819 y en el 2000 una reforma constitucional estableció que solo se llamaría Bogotá.

Cada año existen múltiples homenajes en el cumpleaños de la capital, lo que en algunos casos se suma a la celebración de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto, y es que el cariño que se tiene por Bogotá en algunas regiones se debe a que ha sido referenciada como “la ciudad de todos”, lo que hace que en la actualidad no se pueda establecer cuántos residentes en la ciudad no son oriundos de allí o son rolos —nacidos en Bogotá, pero de padres no bogotanos—.

De acuerdo con el último censo realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá tiene una población de 7.149.540, que si sumamos a la Bogotá-Región (que son los 20 municipios aledaños de la capital en lo que se busca establecer como Región Metropolitana) superaría los 10 millones de personas, es decir, el 20% de la población colombiana.

Entre estos municipios están Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Soacha, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá, pero en esta ocasión nos centraremos en dos para hablar de los trabajadores de Bogotá, que no residen en la ciudad.

Una gran cantidad de residentes de municipios deben transportarse a diario hasta Bogotá - crédito Mapade

Pedalear para no gastar

En primer lugar, conocimos el caso de Martín Rodríguez, de 42 años, que trabaja como vigilante de un edificio en Bogotá, pero reside en Mosquera, por lo que comparte los problemas que suelen tener las personas que viven en Chía, Cajicá, Tenjo, Tabio, Madrid, Facatativá o Funza en factores de movilidad.

Para poder trabajar como lo hacen gran parte de los mosquereños Martín debería salir con hasta dos horas de antelación, tomar un bus intermunicipal y luego utilizar TransMilenio, lo que a diario le costaría alrededor de $15.000 pesos y debido a que trabaja 26 días al mes, tendría que invertir de su salario $390.000 pesos solo para movilizarse.

Ante esta situación y debido a que prefiere gastar ese dinero en aspectos que para él son más importantes, Rodríguez prefiere llegar a su trabajo en bicicleta, lo que según él no solo le ahorra efectivo, también tiempo, puesto que termina su viaje en alrededor de una hora y quince minutos.

“Es más rápido, no me estreso tanto, no tengo que esperar los buses ni nada, a mí me funciona. Entiendo que hay personas que prefieren moverse en buses, pero a veces las distancias se doblan a nivel de tiempo, uno vive en el trabajo o en el trancón”, afirmó Martín sobre su decisión.

Antes de poder movilizarse en TransMilenio, los mosquereños deben llegar a la capital en buses - crédito Colprensa

Al ser un municipio que no supera las 100.000 personas, también convierte a Mosquera en un espacio con pocos espacios atractivos para la familia en comparación con Bogotá, lo que hace que en algunos fines de semana Martín decida viajar a Bogotá con su familia para tener un día por fuera de la rutina.

Además de que esto lo obliga a moverse en bus y gastar dinero en el transporte, también motiva a Martín a seguir movilizándose a diario en bicicleta, ya que salir o ingresar a Mosquera un fin de semana suele ser toda una travesía.

“Es una locura, hay días que prefiero no ir a Bogotá porque volver es difícil, tedioso, demorado, de todo, pero también entiendo que algunas cosas que están allá no las voy a conseguir aquí, se vuelve hasta necesario”.

El municipio que presta la mitad de su población a la capital

La necesidad de movilizarse a Bogotá ha hecho que el sistema integrado se sume al municipio - crédito Alcaldía de Soacha

De acuerdo con el Dane, Soacha tiene una población de 634.660; sin embargo, esta afirmación generó múltiples debates, puesto que la alcaldía del municipio afirma que cuentan con más de un millón de residentes.

Lo que es una realidad, es que del municipio del Dios Varón llegan a Bogotá alrededor de 300.000 ciudadanos entre trabajadores y bogotanos, haciendo que la relación entre Soacha y Bogotá sea directa.

En concordancia con los municipios aledaños a la capital, Soacha también tiene problemas de movilidad, lo que ha hecho que el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá llegue al municipio, momentáneamente hasta San Mateo, pero ya se están construyendo estaciones para que lo haga hasta el sector de Compartir, lo que incluirá un convenio que sumara buses en un sistema similar al de los alimentadores.

Sin embargo, hasta que esto no se registre, las personas que viven alejadas de San Mateo deberán seguir pagando $1.700 para poder llegar a la estación de TransMilenio y pagar $2.950 para movilizarse a su destino en la capital.

“La plata no alcanza de cierta forma por eso, uno tiene que guardar si o si $300.000 para llegar al trabajo, no hay de otra”, declaró a Infobae Colombia Santiago Corso, que afirmó que trabaja de lunes a viernes en la capital.

A pesar de que es más rápido movilizarse en TransMilenio, también hay críticas al sistema - crédito X TransMilenio

En el municipio también existen otras posibilidades, puesto que 148.000 personas en promedio utilizan los buses del corredor Soacha-Bogotá, que por $2.700 los transporta por corredores como la Avenida Boyacá, la Avenida 68 o la Avenida Primera de Mayo.

“A mí me podría servir el que va por la Boyacá, pero es que se demora mucho, la autopista en las mañanas es un solo trancón y me tocaría salir una hora antes, en ese aspecto el TransMilenio es mejor, gasto más, pero llego más rápido”, destacó Corso al respecto.

A pesar de los elogios, movilizarse en TransMilenio también puede convertirse en una odisea para los soachunos, que aseguran que la inseguridad y el exceso de pasajeros son males que no terminan para ellos.

“Tenemos estaciones pequeñas y rutas demoradas para las personas que nos movemos aquí, eso hace que los ladrones se muevan más, que se generen problemas, que en algunos días sea jodido subirse a un TransMilenio, no se puede”, indicó Ingrid Rubiano, que sobre las 6:00 a. m. debe estar subida en un articulado a diario para no llegar tarde a su trabajo.

Alrededor de 300.000 soachunos viaja a diario a Bogotá - crédito Periodismo Público

Movilizarse a Bogotá desde Soacha por fuera del TransMilenio también suele ser complicado. Sobre esto, Juan Márquez destacó que el tráfico entre el municipio y el sector de la Sevillana es difícil, lo que hace que viajar en carro particular sea más demorado que en servicio público.

“Hasta la Boyacá es mínimo una hora siempre, para ir más lejos toca salir con más tiempo. Ir a Bogotá es tener disponibilidad de tres o cuatro horas solo para moverse, no hay de otra”, afirmó Márquez.

A esto el soachuno le sumó un problema más, puesto que indicó que salir con su familia a la capital también es difícil, ya que medidas como el Pico y placa regional han hecho que no pueda aprovechar los fines de semana.

“Ahora resulta que a los trancones me toca sumarle no salir un festivo a Bogotá, porque uno debe mirar a qué hora sale, como tengo Pico y placa hasta las cuatro me toca o madrugar o salir muy tarde, ya uno no puede aprovechar el día”.