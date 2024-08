Por qué Bogotá es una “chimba”: esto respondieron reconocidos actores y artistas

Qué es lo más chimba de vivir en Bogotá - crédito @juanpitacosta - @chalmylareveolucion - @narartist - @mariairenetor/Instagram

Este 6 de agosto Bogotá cumple 486 años, esta importante fecha para los capitalinos conmemora la fundación de la ciudad en 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Cada año, la capital colombiana organiza una variedad de eventos y actividades culturales para celebrar su aniversario.

Entre las actividades destacadas se encuentran conciertos, desfiles, muestras gastronómicas, y exposiciones de arte. Los bogotanos y visitantes participan en estas festividades, que resaltan la riqueza cultural e histórica de la ciudad. Además, se promueve la preservación del patrimonio y la identidad de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor destacó las múltiples opciones de entretenimiento en la capital, desde teatros y cines hasta restaurantes y plazas de mercado - crédito @juanpitacosta/Instagram

Además de las demostraciones culturales, los bogotanos y visitantes demuestran su amor por la ciudad. Los actores y artistas de la industria del entretenimiento colombiano no se quedaron atrás, así que hicieron un homenaje a la capital colombiana respondiendo, en una entrevista con Infobae Colombia, la pregunta ¿qué es lo más “chimba” de vivir en Bogotá?

El actor y director Juan Pablo Acosta, conocido por su papel de ‘Jairo’ en la serie Arelys Henao: canto para no llorar y del profesor ‘Adolfo’ en la serie La primera vez de la plataforma de streaming Netflix, expresó: “Lo más chimba de vivir en Bogotá es que hay mil cosas por hacer, hay mil teatros por visitar, hay miles de calles emblemáticas por conocer, hay muchísimas plazas de mercado, hay restaurantes, hay cines, la persona que llegue a Bogotá y se aburra, es porque realmente no sabe andar en Bogotá”.

El cantante y líder social celebra la capital por sus múltiples culturas, planes y gastronomía - crédito @chalmylarevolucion/Instagram

Asimismo, el cantante, compositor y líder social Chalmy honró la ciudad que lo vio nacer: “Son muchas cosas y creería que la diversidad en cuanto a culturas, en cuanto belleza, en cuanto a planes y gastronomía, es lo que hace a mi Bogotá lo más grandioso del país, con mucho respeto a todas las ciudades lindas y las otras regiones hermosas que hay en el país, pero el hecho de llamarse la nevera es que de verdad es una neverita que abre sus puertas y nos alimenta a todos. Entonces la diversidad y la cantidad de posibilidades es lo más chimba que tiene mi capital”, afirmó con absoluta alegría en una entrevista para este medio el intérprete de Regálame, Mujer, Ya llegó la hora y muchas más canciones.

La destacada actriz María Irene Toro, conocida por participar en producciones como El paseo 5, Francisco el matemático: clase 2017, La mamá del 10 y muchas más, a pesar de que no nació en la ciudad capitalina destacó las oportunidades que encontró en Bogotá, al mudarse desde muy pequeña: “Lo más chimba de vivir en Bogotá es las oportunidades que le da uno la capital. Yo amo Bogotá, soy de Manizales, pero me siento muy rola, me encantan los cerros, el verde de Bogotá me fascina, me encanta la sabana de Bogotá, la diversidad gastronómica, la capacidad que tiene uno de decidir si va a rumbear o va al teatro o va a una cena deliciosa, creo que Bogotá es maravillosa, así que besitos para mi Santa Fe de Bogotá”.

La actriz valora las diversas opciones y el verde de los cerros en la capital - crédito @mariairenetoro/Instagram

Por último, la actriz, locutora y cantante bogotana Nathalia Gutiérrez, conocida como Nara, expresó: “Lo más chimba de vivir en Bogotá son las oportunidades que la capital te ofrece, eso es lo mejor que hay, ahí puedes crecer (...) Bogotá es la ciudad de las oportunidades, hace crecer a todas las demás ciudades, que hace crecer a toda la gente, pues porque ahí es donde está la oportunidad y es donde está como el trabajo y está también la manera de poder ganar mejor dinero (...) Bogotá es de todos”.

Asimismo, la voz en español de Kylie Jenner en Keeping Up with the Kardashians, la líder de la agrupación de rap ‘Arsenal’, actriz en producciones como La venganza, Enfermeras, El zorro, Las divas y muchas más reveló que a pesar de vivir un tiempo en El Salvador, no olvida su niñez en la capital.

La cantante bogotana resaltó la riqueza de oportunidades que brinda la capital a sus habitantes y visitantes - crédito @narartist/Instagram

“Mi niñez en Bogotá fue lo máximo, yo soy rola y tuve muchos amigos en el barrio, vivía en el barrio La Campiña, en Suba, y fue lo máximo; o sea, mis mejores recuerdos los tengo cantando en un grupo que se llamaba Porristas de colores y éramos cuatro chicas cantando y yo tenía 8 años y me acuerdo que hasta los 12 estuvimos en ese grupo y nos íbamos de barrio en barrio y de casa en casa a cantar, así que mi niñez fue maravillosa”, recordó la artista.

Nara confesó que lo más rolo que hace es “chocolatico con quesito a las 5 de la tarde, pancito y a veces huevito con salchicha, eso es lo más rolo que he hecho” y su comida típica favorita es el ajiaco.