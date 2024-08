Diana Celis respondió a las acusaciones de Epa Colombia con contundente mensaje: “Siempre hay dos versiones”

La futbolista aseguró que en una historia siempre existen dos versiones - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Diana Celis es recordada por haber sostenido una relación por más de cinco años con Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia en redes sociales. La relación terminó en 2020, después de que, al parecer, la futbolista le hubiera sido infiel con una jugadora de Millonarios de la liga femenina.

Esta historia fue revelada por la empresaria de keratinas en medio de una transmisión vía streaming junto a Yina Calderón, en la que reveló parte de los detalles de cómo se enteró de la infidelidad.

“Diana me montó cachos, antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, está en la selección Colombia y actualmente está jugando en Millonarios. Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘Esta mañana la pasamos muy rico’. Mami, yo no le pude perdonar eso y entonces a finales de 2021 me fui a buscar a Karol y le dije que lo intentáramos”, dijo la creadora de contenido.

Epa Colombia sostuvo una relación con Diana Celis por más de cinco años - crédito @Epa_Colombia/Instagram

En vista de las declaraciones entregadas por Barrera Rojas, la futbolista emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales. Aunque en el video Celis no menciona directamente a Epa Colombia, sus seguidores han apuntado a que se trataría de una indirecta a la empresaria por sus palabras en la transmisión en vivo.

“Si ustedes me van a contar algo, cuéntenmelo bien, no me vayan a contar ahí a medias, solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes o las princesas […] En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios”, comenzó por decir la futbolista en la publicación.

Diana Celis y Epa Colombia se reconciliaron en 2020, pero la relación terminó en 2021 por una supuesta infidelidad - crédito @diana_celis5/Instagram

Fue después de esas declaraciones que afirmó que, aunque han pasado los años, no dejan de sorprenderla las personas y que “hay quienes hacen las cosas por quedar bien, asuman sus errores, asumamos”. Esta intervención de Celis produjo una ola de comentarios de algunos internautas, quienes afirmaron que sería una indirecta para Epa Colombia por su versión de la historia.

Entre los comentarios más destacados están: “Siempre dice que hay dos versiones, pero nunca cuenta la de ella”; “lo que quiere es vivir a costillas de Epa Colombia”; “me van a perdonar los fans de Epa, pero siempre le he creído a Diana”; “yo también saldría con esa risita de saber que le saqué hasta la lengua a la pobre Epa”; “evidentemente es una indirecta para la pobre Epa, hasta cuando”, entre otros.

Qué más dijo Epa Colombia sobre Diana Celis

La influencer confesó que la depresión llegó a su vida después de imaginarse un futuro con Diana Celis, su expareja - crédito @epa_kera100k/Instagram

La empresaria bogotana finalizó su diálogo con Yina Calderón confesando que pasó por una depresión fuerte después de su ruptura amorosa, pero decidió continuar con su vida y tener una hija llamada Daphne Samara. “Me quieren destruir. Yo pasé por una depresión horrible, me quería morir, yo decía que se me acabó la vida porque yo me imaginaba un futuro con Diana, entonces después me di la oportunidad de ser mamá y fue donde salió esta niña, que es perfecta, es muy linda”.

Pero esto no fue lo único que dijo la dueña de un emporio de productos para el cabello, pues afirmó que en ningún momento ha dicho mentiras sobre su romance con Diana Celis: “Mami la gente acabó conmigo y nunca había salido a decir nada (...) yo no tengo que andar con mentiras, ni con chismes, ni absolutamente nada, tú puedes ver todo en las plataformas, páginas, todo lo que a mí me ha pesado porque siempre me han juzgado, porque el árbol que da más fruto, pues más le tiran”.