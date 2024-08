Martina ‘La Peligrosa’ regresó a ‘Masterchef Celebrity’ y explicó la verdadera razón de su ausencia: “Aquí todo puede pasar”

Martina La Peligrosa vuelve a ‘Masterchef Celebrity’ después su incidente con su ojo - crédito Canal RCN

Después de estar ausente en varios capítulos, la cantante Martina ‘La Peligrosa’ regresó a la competencia culinaria de Masterchef Celebrity. Su llegada fue recibida con emoción por sus compañeros, quienes bailaron y cantaron al entrar a la cocina más famosa del país: “Todos vamos a cocinar, a cocinar, a cocinar, vamos a cocinar”, entonaron los concursantes.

La presentadora Claudia Bahamón comenzó el episodio dando unas palabras de bienvenidas sarcásticas para la artista: “Buenas noches, queridos televidentes: cuando alguien falta en esta cocina es porque evidentemente algo extremo ha pasado, acá hemos tenido cortados, quemados; de hecho, hace muchos años tuvimos a alguien que se cayó cocinando y se partió. Lo que nunca habíamos tenido es el caso de Martina (...) ¿Dónde está tu quemadura? ¿Dónde te cortaste? ¿Por qué faltaste?”

La artista cordobesa explicó el incidente que la mantuvo alejada de las cámaras: “Hola Colombia, soy yo, volví (...) porque resulta que yo me senté frente al espejo y me vi los ojos muy rojos, y dije: ‘Me voy a aplicar unas goticas’, pero yo venía de otro lado, del baño con otras gotas en las manos que encapsulan los malos olores en el baño y me la apliqué en el ojo (...) finalmente no pasó nada malo”.

El uso accidental de estas gotas provocó una fuerte irritación que la obligó a usar un parche mientras se recuperaba.

La presentadora se burló del accidente de la cantante: “Qué cagada (...) Nunca habíamos tenido alguien que regrese con delantal negro bajo esas circustancias. Aquí todo puede pasar”, y Martina le respondió: “Siempre hay una primera vez, no me van a olvidar. Colombia no me va a olvidar“.

Bahamón no fue la única en decir un comentario jocoso sobre la situación, así que los concursantes también opinaron: “Brayan se cortó, María Fernanda Yepes se cortó, yo me quemé, se han caído personas en el set y se han roto alguna parte de su cuerpo”, expresó Dominica Duque; Víctor Mallarino dijo: “Solo voy a decir de mi parte que me reí 17 minutos cuando supe lo había pasado”; La actriz Ilenia Antonini indicó: “Lo que le pasó realmente es para hacer una serie, me parece muy divertido”; mientras que Franko Bonilla en tono jocoso dijo: “Casi se caga un ojo realmente” y con preocupación Carolina Cuervo expresó: “Que gran equivocación”; Alejandro Estrada agregó: “Que vaina lo del ojo de Martina”.

Asimismo, los compañeros de set de cantante crearon el numeral “#todossomosMartina” mostrando su apoyo al incidente que tuvo: “Estamos contigo Martina”, dijo el actor Juan Pablo LLano, Estrada añadió: “Todos con Marti” e Ilenia expresó´: “Todos con un ojo cerrado”.

Los televidentes también mostraron su felicidad por el regreso de Martina La Peligrosa: “Todos fuimos Martina alguna vez, poniendo a trabajar el ojo perezoso”; “Como extrañaba a Martina”; “Ay no, Martina es tan tierna”; “Jajajaja Martina y que se echó gotas pa’l olor de la en el ojo. Ay no”; “Todos somos Martina”; Pero como le va pasar eso a Martina, lo peor es que ahora tengo miedo de que me pase”, son algunas reacciones de los internautas de la red social X (antes Twitter).

Con la mejora de su ojo, Martina volvió con energías renovadas, pero se encontró con un nuevo desafío: el delantal negro, que implica estar en riesgo de eliminación. La artista se sumó al grupo de cocineros que estaban en riesgo, junto a Alejo, Víctor, Franko, Cony, Carolina, Juanpa y Paola.

La competencia ha llevado a los concursantes a demostrar su resiliencia y habilidades bajo presión. El delantal negro representa una carga adicional que fuerza a los concursantes a enfrentarse a retos más difíciles.

Por otra parte, la dinámica del programa sigue sorprendiendo. En el capítulo más reciente, Nina Caicedo ganó un reto que consistía en cocinar comida típica de México, su preparación fue tan buena que Jorge Rausch le apretó el cachete en señal de que hizo un buen trabajo. Esta victoria le otorgó la ventaja de formar los equipos y estar a salvo de la eliminación.