Iván Lalinde le ofreció disculpas a Dickson, del ‘Desafío’: cuál fue la razón

Iván Lalinde le pidió disculpas a Dickson en ‘Día a día’ - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

En el programa matutino Día a día, de Caracol Televisión, tiene un espacio dedicado al reality el Desafío XX, donde los presentadores hacen comentarios sobre el concurso.

Sin embargo, los conductores han sido el foco de controversias, particularmente a raíz de las declaraciones de Iván Lalinde, uno de sus presentadores.

En una de sus intervenciones más polémicas, Lalinde hizo referencia a los comportamientos de ciertos participantes del reality, incluyendo a Dickson, la reciente eliminada del equipo Beta.

Durante la emisión en vivo de Día a día, el presentador se refirió a las mujeres participantes con términos como “brujas” y “ponzoñosas”, lo que generó cientos de comentarios en las redes sociales.

Iván Lalinde se refirió a algunos participantes del ‘Desafío XX’ como “brujas” y “ponzoñosas” - crédito @ivanlalindeg/Instagram

El paisa comentó que “eran muy brujas, ustedes con Santiago. Santiago llegó y todas enamoradas, beso todo y después de la primera pista dijeron en un bobo, no sirve para nada, besa maluco y Dickson vea… como será que ellas mismas hacían una fila, empezaba la ponzoñosa, la venenosa”.

Estos comentarios no solo provocaron reacciones diversas entre los televidentes, sino también en el propio programa, donde el presentador ofreció disculpas a Dickson: “Hay momentos en que uno se equivoca y dice palabras que no tiene que decir, todo depende del tonito como decimos acá. Pero te lo digo a ti Dickson, si tú lo que ves es ofensivo, te ofrezco excusas porque no es chévere, no es bacano, pero es un ‘reality’, un programa donde se ven cosas humanas, se ven luces y se ven sombras y aquí opinamos de eso, esto es entretenimiento y lo digo para que a la niña la respeten en sus redes sociales, no sean tan ofensivos”, dijo en el programa en vivo.

Iván Lalinde pidió disculpas a Dickson después de sus comentarios en ‘Día a día’ sobre las actitudes de la participante en el reality -crédito Caracol Televisión

El presentador no solo se concentró en Dickson, sino que también hizo referencia a otras eliminaciones, como las de Beba y Anamar. “Cuando Beba y Anamar salieron también hablaron del tema, sobre sus comentarios con respecto a su actitud dentro del Desafío XX, reiterando que se la lleven bien y ellas también entendieron que solo fue un reality”, indicó en Día a día.

El Desafío XX, a través de sus desafíos a muerte, ha visto la eliminación de varios participantes en las últimas semanas, y estos suelen ser invitados al programa matutino para hablar de su experiencia. Recientemente, los exintegrantes del equipo Beta, Dickson y Yoifer, fueron eliminados y posteriormente invitados a Día a día.

El presentador le pidió disculpas a Dickson en vivo -crédito @ivanlalindeg/Instagram

Durante su participación, tuvieron la oportunidad de responder a las opiniones de los presentadores. Dickson manifestó su perspectiva del juego: “A mí me daba rabia que nos termináramos quedando en la pista muchas veces por él. Entonces yo siempre llegaba y me iba a choque con él”.

No es primera vez que Lalinde tiene problemas en las redes sociales por dar sus opiniones acerca del programa de convivencia de Caracol Televisión. El presentador enfrentó comentarios fuertes por parte de sus seguidores, pero él respondió con un video defendiendo su posición: “A una gente le gusta, a otra no, pero así soy, eso es lo que hay. Trato de ser lo más decente posible, pero a mucha gente le duele cuando uno dice la verdad o cuando es espontáneo”.

Iván Lalinde recibió comentarios negativos al dar su opinión sobre los participantes del ‘Desafío XX’ - crédito @carolinadickson17/Instagram

“Me cuesta a veces. Imagínense que a mí nunca me habían atacado en mis redes sociales y ahora con la pasión del Desafío mucha gente me detesta con lo que digo, cuando les digo que son unas brujitas de chambacú. La gente se ofende, es un juego, es un programa de entretenimiento”, añadió el paisa.

La controversia alrededor de los comentarios del presentador evidencia el impacto que tiene el reality de Caracol Televisión. Sin embargo, los presentadores del programa matutino continúan dando su punto de vista sobre la competencia. Mientras que el Desafío XX sigue manteniendo la atención del público gracias a las diferentes pruebas y la dinámica cambiante de la competencia.