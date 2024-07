¿Cómo afectaría a Colombia la situación política de Venezuela? Experto prevé un panorama poco alentador para Gustavo Petro

Manifestantes protestaron contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran la reelección del presidente Nicolás Maduro, el día después de la votación en Caracas - crédito Matías Delacroix/AP

Luego de llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró en la noche del domingo 28 de julio como ganador al dictador Nicolás Maduro Moros, con el 51,20% de los votos frente a un 44,20% del opositor Edmundo González, cuando restaban por oficializarse el 20% de los sufragios, hay un ambiente de máxima tensión.

No solo en el país vecino; también en Colombia, fomentado por la postura gaseosa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha guardado sepulcral silencio justo en el día en el que se definía el futuro político de un país que tiene, según cifras oficiales, más de 1,8 millones de sus ciudadanos en el territorio nacional, con el riesgo de que, tras este desenlace, aumente de forma considerable el número.

Aunque el mensaje de parte de la Cancillería, y por separado de funcionarios como los ministros Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo, ha sido el de respetar la voluntad del pueblo venezolano y exigir en consecuencia un recuento de los votos que brinde plenas garantías no solo a los sufragantes, sino también a la comunidad internacional, hay fuertes críticas sobre la falta de vehemencia en dichas declaraciones.

Al respecto, Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, habló con Infobae Colombia de la situación que se registra en este país, luego de efectuarse los comicios presidenciales para el periodo 2025-2031. Y, si bien indicó que podría en cierto punto entenderse la postura fijada por el Ejecutivo, también hizo énfasis en lo que estaría en juego.

Desde que se posesionó como presidente, Gustavo Petro se propuso reanudar las relaciones bilaterales con la dictadura de Venezuela, al mando de Nicolás Maduro - crédito Rayner Peña R./REUTERS

¿A qué podría atribuirse el silencio del presidente Gustavo Petro sobre lo acontecido en la jornada electoral en Venezuela, a tal punto de ni siquiera pronunciarse en redes sociales?

Resulta muy sorpresivo, especialmente por el contexto. Un presidente acostumbrado a tuitear mucho, pues ha tenido muy poca actividad. Lo más reciente, que vimos todos, fue un retuit de un pronunciamiento del canciller.

Creo que la posición de Colombia es muy vulnerable, sensible y, en ese sentido, se puede alejar de los otros países de la región, pero que no comparten una frontera con todas las complejidades como las que comparte Colombia con Venezuela. Y eso hay que entenderlo en ese contexto.

No es fácil asumir que proceda con el mismo tenor que otros presidentes, aunque con esto no quiero decir que no se espere un pronunciamiento fuerte y directo del presidente. Pero considero también que el tono en el que se realiza el pronunciamiento del canciller Luis Gilberto Murillo, inicialmente para estas primeras horas, de lo que ha pasado en Venezuela, no lo considero del todo desacertado.

Gustavo Petro enfrenta críticas por su silencio ante los eventos en Venezuela - crédito Jesús Avilés/Infobae

¿Cuál debería ser la postura del Estado colombiano frente a los señalamientos de fraude por parte de los partidos de oposición en Venezuela?

Lo que uno espera, conforme vaya pasando el tiempo, y no haya una evidencia y el Consejo Nacional Electoral no publique las actas, y se niegue a hacerlo, y siga haciendo lo que hizo hoy (lunes), que fue el ungir a Maduro como presidente legítimo, pues se puede profundizar en este cuestionamiento.

Ese primer llamamiento es necesario, pero también hay que entender cuál es la posición de Colombia en este consenso. Y el Gobierno Petro pierde con cara y con sello, porque también pierde si sale y toma una postura un poco más cuestionable con Venezuela, porque va a ser muy cauteloso de no parecer muy del lado de los presidentes y Gobiernos de derecha, como por ejemplo Argentina.

Aunque un caso muy llamativo que podemos citar que es el de Gabriel Boric, de Chile, pues sí ha sido confrontacional y ha cuestionado de forma más directa los resultados de las elecciones.

María Corina Machado y Edmundo González han denunciado fraude en los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral - crédito Maxwell Briceno/REUTERS

¿Cree que en caso de pronunciarse estaría en riesgo su proyecto de paz total con Venezuela como garante de negociaciones con grupos armados?

El tema de la paz es clave en este contexto. Tengamos en cuenta que no solo tiene que ver con la participación de Venezuela en este proyecto, como garante y acompañante, sino que tenemos una guerrilla como el ELN que es prácticamente binacional. La operación de este grupo ya está claramente establecida que actúa en los dos territorios, como las disidencias de las Farc, como la Segunda Marquetalia.

Por tal razón, una confrontación o una ruptura de relaciones entre los dos países y un deterioro de la relación va a afectar directamente esa iniciativa insignia del Gobierno. Y es algo que preocupa poner en riesgo, por supuesto.

¿Cómo afectaría a Colombia esta situación en Venezuela en términos económicos y políticos, a corto y mediano plazo?

Considero que los costos no serían tan altos, a excepción de un tema, en caso de darse un deterioro de la relación por cuenta de algún pronunciamiento del Gobierno Petro, o alguna reacción que hizo el gobierno venezolano de expulsar a algunos embajadores latinoamericanos. La pérdida más grande sería el hecho de que se estropeen los acuerdos en materia energética.

Gas y petróleo, que es de lo que más se ha hablado y en los que se han establecido contactos y buena parte de las visitas e interlocución entre los dos gobiernos ha sido sobre ese tema. Ponerle pausa a ese proyecto, pues para Petro no sería muy deseable. Ya en comercio exterior es relativo, pues la reactivación de la frontera, así como el propio Ejecutivo lo ha reconocido, ha sido mínima y ha estado muy por debajo de lo que se esperaba.

Y un tema que dependerá de lo que pase más adelante es el de la migración y es saber si esa crisis se va a agudizar.

Los manifestantes, incluso, se han enfrentado contra la policía durante manifestaciones contra los resultados oficiales de las elecciones - crédito Fernando Vergara/AP

En caso de que se manifieste un respaldo al régimen de Maduro por parte de Petro y su gobierno, ¿Considera usted que Colombia quedaría aislada de la región?

Al Gobierno le va a costar mucho trabajo salir a respaldar de forma abierta y reconocer, sin mayores cuestionamientos el triunfo y la legitimidad absoluta del régimen madurista. Eso va a ser complicado y en principio, y hasta tanto no se encuentre una demostración documental de mayor transparencia por parte del CNE, para mostrarse como una institución imparcial, cosa que no lo es, el Gobierno la tendrá muy difícil.

Tanto hacia afuera, en el que se podría generar un aislamiento, como hacia dentro. Los cuestionamientos van a ser múltiples en ese sentido y le saldrá costoso tomar esa decisión. Sin embargo, este es un Gobierno muy personalista, es decir, centrado en la figura de Gustavo Petro y que como lo ha demostrado es un tipo impredecible.