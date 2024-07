Carolina Cruz y Lincoln Palomeque aparecieron juntos en un evento en Bogotá

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron vistos juntos en evento público - crédito @CarolinaCruzOsorio/Instagram

La presentadora de Día a día Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque fueron vistos juntos en un evento reciente, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

La expareja, que terminó su relación hace varios años, asistió al lanzamiento de la campaña “Manejemos juntos” de la marca Chevrolet en Bogotá.

Aunque su presencia sorprendió a muchos asistentes al evento, ambos aclararon que mantienen una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador.

La aparición pública sin sus hijos generó rumores de una posible reconciliación, pero esto también se puso en duda puesto que la exreina y modelo está actualmente en una relación con Jamil Farah, un piloto con quien ha compartido su vida amorosa desde hace varios meses.

A pesar de su separación, la pareja continúa asistiendo a eventos juntos y comparten momentos con sus dos hijos - crédito @famosos_col5/Instagram

El evento de Chevrolet permitió a la expareja compartir en un ambiente amistoso, algo notablemente captado por los seguidores presentes y no por ellos mismos en sus redes sociales. Palomeque expresó en sus plataformas: “Estoy en un evento que me invitaron al lanzamiento de la campaña ‘Manejemos juntos’ de Chevrolet. Acabo de salir de este evento y quiero decirles que me voy gratamente sorprendido porque es una marca que siempre nos ha acompañado, pero ahora viene más presente que nunca, con nueva tecnología, un tema que me impresiona mucho”, expresó el actor.

El matrimonio entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las más duraderas y estables de la farándula colombiana, con catorce años de relación. Sin embargo, en 2022, la separación surgió tras meses de rumores sobre una crisis matrimonial. Ambos desmintieron cualquier infidelidad, explicando que el amor se había transformado, la separación no les impidió seguir unidos en eventos especiales como los cumpleaños de sus hijos.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque mantienen relación cordial por sus hijos - crédito @CarolinaCruzOsorio/Instagram

Carolina Cruz reveló detalles sobre su separación con Lincoln Palomeque

La presentadora Carolina Cruz compartió información sobre su separación con el actor Lincoln Palomeque en un pódcast con la actriz y cantante Camila Jiménez. Aunque la pareja confirmó su ruptura en marzo de 2022, Cruz reveló nuevos detalles sobre el proceso de separación y cómo lo superó.

Durante la conversación en el pódcast, la presentadora de Día a día admitió que fue ella quien decidió poner fin a la relación después de meses de conversaciones y esfuerzos para mejorar las cosas. Aseguró que la prioridad siempre ha sido el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador: “Mis hijos tienen un buen papá; son nuestra prioridad siempre, tratamos de velar y protegerlos para que no sufrieran consecuencias. No estoy buscando un papá para ellos”, expresó.

La presentadora reveló cómo afrontó su ruptura priorizando el bienestar de sus hijos - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La exreina y modelo lanzó un canal en YouTube llamado Mi mundo, mis huellas, mi verdad, en el que comparte aspectos de su vida profesional y personal desde 2024. En este canal, ha abordado en varias ocasiones los motivos detrás de su separación y la forma en que ha logrado superar el rompimiento. La presentadora mencionó que el diagnóstico de su hijo menor, Salvador, con macrocefalia, fue un desafío que enfrentaron como familia.

“Cuando yo me separo del papá de mis hijos, empiezo todo ese proceso de sanación que hice durante la relación. Las personas no se separan de un día para otro; tienen momentos y situaciones. En mi caso, fuimos haciendo el duelo cuando todavía estábamos en diferentes procesos: la salud de Salvador y el proceso de estar al lado de Mati para que se sintiera acompañado”, reveló la vallecaucana.

La presentadora decidió terminar su relación con el actor después de meses de diálogo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Además, Cruz destacó que las personas suelen juzgar sin conocer los detalles privados de su vida, lo que hace difícil que comprendan su proceso de sanación y superación del duelo de la relación: “La realidad mía es que yo estaba viviendo un momento de separarme, de sanar y de entender que cuando las cosas no funcionan no está mal. Perder también es ganar. Muchas veces sueñas con un mundo ideal o idealizas una relación que cuando no funciona de esa manera tampoco está mal”, manifestó en su programa.