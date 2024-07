‘MasterChef Celebrity 2024’: la innovación fue el ingrediente principal para obtener el pin de inmunidad

Los famosos se enfrentaron a uno de los retos más difíciles con arroz, pues si queda crudo, se hace acreedor de inmediato a un delantal negro - crédito Canal RCN

Las celebridades ingresaron a la cocina preguntándose qué contenía la caja misteriosa, lo que dio una pista a los televidentes del reto que enfrentaron los participantes en el capítulo del 11 de julio. La encargada de ponerle el sabor a esa introducción fue Martina la peligrosa, consiguiendo el premio a la mejor introducción en todas las temporadas del reality, de acuerdo con Claudia Bahamón.

Respondiendo al canto de los famosos que decía “¿qué será?, ¿qué será?, ¿qué será? Lo que hay, en la caja misteriosa”, la presentadora del programa les indicó que todo consistía en innovación. Al momento de destapar lo que contenía el recipiente, los cocineros se encontraron con diferentes tipos de arroz, por lo que debieron pensar cómo debían innovar con un plato que contuviera ese ingrediente.

La ruleta que puso en jaque las preparaciones de los participantes en la competencia - crédito Canal RCN

“A mí me gusta mucho ver contenido sobre nuevas propuestas culinarias que van más allá”, indicó Martina la peligrosa, lo que para ella es innovación en la cocina. Mientras que la actriz Carolina Cuervo aseguró que era “cómo incorporo otras técnicas o la tecnología a una preparación … Uno es superinnovador cuando tiene tres cosas en la nevera”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, como se ha vuelto habitual en esta temporada, los participantes del programa de concina se encontraron con una sorpresa: una ruleta que contenía otro ingrediente que tuvieron que agregarle. A las preparaciones con arroz premium, con fibra, de coco, libre de gluten o integral, tuvieron que incorporar lentejas, frijoles, maíz pira, garbanzo o arveja.

Para esta preparación los famosos tuvieron 60 minutos y la despensa abierta, una creación diferente o de preferencia que los jueces no hayan probado todavía en la competencia. “No queremos platos tradicionales, no queremos arrocitos con pollo, no queremos un atollado, todos son deliciosos, pero hoy queremos innovación con el arroz, de dulce, de sal”, explicó Nicolás de Zubiría.

El delantal negro que esperaba a uno de los famosos en esta tercera semana se competencia - crédito Canal RCN

Por su parte, el chef Jorge Rausch indicó que serán seis platos los que tenían que pasar al frente para ser degustados, buenos o malos y de allí se eligió a la persona que se llevó el pin de inmunidad y el primer delantal negro de la semana.

Tremendo susto se llevó Dominica Duque

Mientras desarrollaba su preparación, la presentadora Dominica Duque sufrió un accidente con un aceite caliente al cual le cayó agua y sufrió una grave quemadura en dos de sus dedos. Al percatarse de la situación, el actor Alejandro Estrada llegó con un bowl lleno de agua fría con hielo para tratar de aliviar el dolor de su enamorada.

La presentadora se quemó con un aceite caliente y debió ser asistida por el personal médico del reality - crédito Canal RCN

Los comentarios no tardaron en aparecer entre los demás participantes: “Suena una olla y ella pega un grito ‘me quemé' ... Yo intenté correr, pero ya había corrido Alejandro, estando atrás mío llegó primero que yo a ayudarle a la doncella”, expresó la actriz Nina Caicedo.

Noticia en desarrollo...