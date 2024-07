Hermana de Karol G abrió su corazón sobre la incurable enfermedad que padece: “Es muy doloroso”

Verónica Giraldo afirmó que está aprendiendo a vivir con la artritis reactiva - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Mientras Karol G lleva con éxito su gira por diferentes ciudades en Europa, su hermana Verónica Giraldo se enfrenta día a día con una dura problemática en su salud. Recientemente, la familiar de la Bichota recibió un parte médico que la dejó con un sinsabor, pues aunque tiene tratamiento, su enfermedad parece ser incurable.

Verónica, que se convirtió en madre, reapareció en sus redes sociales y expuso al padecimiento en salud que afronta. Según contó en un clip, la hermana de la artista antioqueña fue diagnosticada con artritis reactiva, que si bien no tiene cura, sí deberá convivir con un tratamiento bastante delicado.

La artritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones y afecta a hombres y mujeres entre los 20 y los 40 años - crédito Shutterstock

En el pasado, la artritis reactiva solía llamarse síndrome de Reiter, afección que suele afectar las rodillas, los tobillos y los pies. La inflamación también puede afectar los ojos, la piel y el tubo que elimina la orina del cuerpo (uretra), de acuerdo con la Clínica Mayo. El sitio especializado en medicina, señala que en algunas personas, los síntomas van y vienen, dejando de presentarse 12 meses después de su primer síntoma.

Qué dijo Verónica Giraldo sobre su enfermedad

En el clip que replicó en sus redes sociales, Verónica Giraldo aseguró que “es una enfermedad que tengo que tener como amiga”, además, aclaró que en ocasiones se ve más activa que otras por la misma situación “unos días estoy bien, otros días estoy regular y otros días estoy que no me puedo parar de la cama”, puntualizó inicialmente.

Según contó Giraldo, mientras grababa el video, uno de sus tobillos presentó una inflamación, al igual que ocurrió con uno de sus codos, recalcando que su hermana llamó a su fisioterapeuta para que la ayudara. “No significa que yo vaya a quedar postrada en una cama o que no vaya a tener vida, simplemente porque tengo una enfermedad … Yo no me puedo permitir porque estoy muy joven, tengo una hija, tengo esposo, tengo familia y tengo vida”.

De otra parte, Verónica aseguró que es una enfermedad muy dolorosa, por lo que decidió hacer el video debido a las críticas que recibe en sus redes sociales por estar en eventos como conciertos o viajes: “Cuando puedo lo hago, otras veces estoy en una cama cuidándome para que otro día no me dé peor”.

Y concluyó: “Estoy aprendiendo a vivir como me dijo el médico ‘hay que aprender a vivir con el dolor’ … Eso no quiere decir que dejará de doler, porque no mentiré, es muy dolorosa, pero trato de llevarla lo mejor posible”.

Rápidamente, la publicación fue replicada por cuentas de entretenimiento en la que dejaron comentarios entre los que destacan: “Ella respondiendo a las críticas y ls gente tirando hate”; “esperamos que vayas recuperándote poco a poco, todo va a salir bien”; “eres una mujer valiente y al aceptar tu realidad de lo que vives, enseñas al mundo que se debe aceptar y vivir con lo que nos da la vida”, entre otros.

Causas de la artritis reactiva

De acuerdo con la Clínica Mayo, la artritis reactiva se desarrolla como reacción a una infección en el cuerpo, generalmente en los intestinos, los genitales o las vías urinarias. Quizá no te des cuenta de la infección desencadenante si esta no provoca síntomas o si son leves.

Muchas bacterias pueden producir artritis reactiva. Algunas se trasmiten por vía sexual, mientras que otras se trasmiten mediante los alimentos. Se debe consultar al médico, si siente dolor en las articulaciones en el plazo de un mes de haber tenido diarrea o una infección en los genitales, la más común la clamidia.