Creador de contenido que grabó parodia de supuesto video de Petro aseguró recibir amenazas: “Pusieron en riesgo mi vida”

La llegada de Gustavo Petro a Panamá para la posesión de Mulino se vio eclipsada por la difusión de un video donde aparece con una mujer que no es su esposa - crédito @luisa_bermdez / X

Luego de que se hiciera público un video en el que, supuestamente, el presidente Gustavo Petro caminaba de la mano con una mujer por las calles de Panamá, Jimmy Varela, creador de contenido, quiso recrear la escena en un video parodia para promocionar un restaurante, pero reconoció que su publicación le ha generado problemas por amenazas que ha recibido en los últimos días.

Así lo dio a conocer Varela en la tarde del lunes 8 de julio de 2024, frente a varios medio de comunicación y aprovechó para explicar que pensó grabar el video parodia para promocionar un restaurante de mariscos tomando como base el metraje viral de la supuesta imagen del presidente de la República con una mujer que no era la primera dama Verónica Alcocer.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Veo el video de, supuestamente, Petro con la muchacha de azul que, supuestamente, era Linda Yepes, y apenas lo vi dije: ‘Lo voy a meter al restaurante’, voy a agarrar a Petro de la mano con Linda y lo usamos en el restaurante, eso fue el 2 en la noche y el 3 hice el video y lo monté de una vez”, comenzó por explicar el creador de contenido.

Luego de que montó el video a redes sociales, los problemas comenzaron para Varela, dado que las amenazas llegaron acusando al hombre de haber recibido varios cientos de millones con el fin de perjudicar al presidente Petro: “Gente que me llama, que escribe, que me cogió la bodega del petrismo y publicó que a mí me habían dado 140 millones, 500 millones para perjudicar al presidente y nunca fue mi intención recibir dinero ni perjudicar al presidente”, agregó.

Jimmy Varela aseguró que recibió ataques de la bodega petrista - crédito Infobae Colombia

El video de la promoción del restaurante de mariscos también logró reconocimiento en redes sociales, por lo que las llamadas en tono amenazante en las que le pedían que bajara el video de las plataformas, lo llevó a cuestionar si había hecho algo negativo. “Entonces ¿por qué tenía que bajar el video?”, aseguró Varela, que confesó que el problema es el parecido entre los dos metrajes, aunque reconoció que lo hizo por diversión.

“El problema fue que miraron el video y todos los videos míos son parecidos al video de Petro, o sea, siempre es haciendo parodia, nunca es tratando de hacerle daño a nadie, sino simplemente hacer parodia para que la gente se frene a divertirse un poco, a reírse un poco”, explicó.

Jimmy Varela aseguró que lo amenazaron para bajar el video de redes sociales - crédito Redes sociales/X

La idea de Varela era generar risas, más no “ir a afectar al presidente, porque no fue mi intención, pero siempre busco engañarlos y que la gente termine riéndose por el engaño que les hice”, afirmó el creador de contenido.

En cuanto a las amenazas, Jimmy Varela aseguró que “toda esa primera línea del petrismo me atacó durísimo”, incluso, siente que con las acusaciones “pusieron en riesgo mi vida”.

Por último, Varela explicó que es la primera vez que realiza contenido político, dado que no le gusta ese tipo de temas, pero que en esta ocasión vio la oportunidad de ganar reconocimiento para el restaurante a partir de lo sucedido con el presidente Gustavo Petro.

“Primera vez que hago política porque vi el papayazo, nunca hago política, no me gusta la política, pero vi el papayazo y pensé ese no puede ser Petro porque no iba a ser tan tonto de andar agarrado de la mano con alguien pa’ que lo vieran y eso fue lo que yo me imaginé y me reí de esa circunstancia de que la gente creyera que era Petro y dije voy a hacer la misma historia y lo traigo al restaurante”, concluyó el creador de contenido.