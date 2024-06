J Balvin usó el metro para llegar a su concierto en Londres y nadie lo reconoció

J Balvin no fue reconocido en el metro de Londres - crédito @jbalvin/TikTok

Gracias a su exitosa carrera en la industria de la música, el cantante colombiano J Balvin es uno de los artistas más reconocidos del momento, siendo un referente en el género urbano. Temas como La canción, No me conoce, Mi gente, X, Like It, entre otras, han generado que miles de personas se muevan al ritmo de sus letras, incluso en países en los que no se habla español.

En su reciente visita a Londres, Inglaterra, el artista paisa aprovechó para subir al metro de la ciudad y desplazarse hacia el O2 Arena, donde tenía programado un concierto. El cantante utilizó el medio de transporte público sin la compañía de un guardaespaldas y aprovechó para bailar el tema Polvo de tu vida, pero por sorpresa, no fue reconocido por los presentes.

En su cuenta de Instagram, Balvin escribió: “Jose turista caminando pa’l show del O2 en Londres y metiéndole a los pasos en el tren para calentar”. El video cuenta con más de dos millones de visitas y 81.000 me gusta, aunque también se registró un hecho curioso, pues una señora que se encontraba en el lugar no ocultó su inconformidad con la actitud del cantante, ya que en algunos países esto puede ser tomado como una falta de respeto.

El video generó distintas reacciones en redes sociales, de las que resaltan los comentarios jocosos como: “Imagínese tener el Papá del latino gang en frente de ti y usted mirando el teléfono sin saber quién está en frente”; “Dichosos los del metro que te tenían cerquita”; “La gente en el metro no se da cuenta de que eres tú”; “Los famosos buscan otros países que no los conozcan para poder salir de la rutina”; “La de atrás tampoco lo va a olvidar”.

J Balvin se reencontró con su hijo y compartió varias actividades y espacios junto a él - crédito @jbalvin/IG

Es tanta la fama del colombiano que sus fanáticos están pendientes de cada aspecto de su vida privada. Debido a sus compromisos musicales, el cantante paisa ha tenido que distanciarse de su familia y amigos, ya que tiene que seguir con su rutina artística; por ende, en varias ocasiones se ha alejado de su hijo Río, asegurando que es de las cosas que más extraña.

Y es que Balvin hace poco tuvo un hijo con la modelo argentina Valentina Ferrer, y ha sido una etapa que ha disfrutado bastante, una faceta que no conocía. Pese a que no ha mostrado el rostro del pequeño, ha permitido que sus fanáticos conozcan los espacios que comparte con él, asegurando que tiene su mejor versión al lado del menor.

El cantante ha tenido una agenda apretada como consecuencia de la gira que estuvo realizando en Europa; sin embargo, hace unas semanas tuvo un descanso y volvió a su hogar para reunirse con su hijo. Balvin compartió en sus redes sociales el reencuentro con Río y aseguró: “Me volví a encontrar con mi parcero favorito”.

J Balvin compartió fotos de su reencuentro con su hijo Río luego de semanas sin verlo - crédito @jbalvin/IG

Los comentarios y reacciones de los seguidores del artista no se hicieron esperar, y resaltaron lo grande que se ve el pequeño: “No puedo con ese pelo, o sea ricitos de oro, mi niño hermoso”, “Esta es la versión que más te luce”, “¿En qué momento Río creció tanto?”, “Qué hermosos esos rizos dorados, Dios los bendiga”, son algunos de los comentarios que se leen.

J Balvin ha estado en colaboraciones con artistas de talla mundial como Beyoncé, Pharrell Williams, Ariana Grande, Pitbull, Camila Cabello, Bad Bunny y muchos más. Además, ha sido ganador de numerosos premios como los Grammy Latino, American Music Awards y Billboard Music Awards. Aparte de la música, el colombiano también ha incursionado en el mundo de la moda y los negocios, teniendo su propia línea de ropa.