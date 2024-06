Abelardo de la Espriella cuestiona diálogos con Segunda Marquetalia: “Un segundo proceso de paz con los mismos bandidos incumplidos”

Abelardo de la Espriella cuestionó dialogos de paz con la Segunda Marquetalia y arremetió en contra del presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

Entre el 24 y el 29 de junio, representantes del Gobierno colombiano se encuentran en Caracas para dialogar con el grupo disidente de las Farc denominado Segunda Marquetalia, con el objetivo de comenzar un nuevo proceso de negociación en el marco de la política de paz total promovida por el presidente Gustavo Petro.

Por primera vez, estas facciones insurgentes comienzan diálogos oficiales para terminar el conflicto armado, después de haberse desvinculado del pacto de paz establecido entre las antiguas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que Iván Márquez actuó como uno de los representantes de la guerrilla.

A lo anterior, el abogado Abelardo de la Espriella, por medio de su cuenta de X, comentó que “un segundo proceso de paz con los mismos bandidos incumplidos”.

En su publicación, a cuestiona la viabilidad de un nuevo proceso de paz con los mismos actores que, según él, no cumplieron los acuerdos anteriores y que, junto al expresidente Juan Manuel Santos, “se robaron” el resultado del plebiscito del No en el plebiscito. Además, plantea dudas sobre los posibles beneficios para Colombia de una colaboración entre Nicolás Maduro, Iván Márquez y el presidente Gustavo Petro.

“Un segundo proceso de paz con los mismos bandidos incumplidos, que, conjuntamente con el tartufo Santos, se robaron el resultado del NO. ¿Acaso algo bueno puede resultar para Colombia, por cuenta de la unión del dictador Maduro, el bandido de Iván Márquez y el jefe de la mafia, Petro, en un proyecto?”, comentó el abogado en la red social.

Abelardo de la Espriella critica dialogos de paz con disidencias de las Farc lideradas por Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA

Adicionalmente, Abelardo de la Espriella comentó que dicho proceso no tenía el objetivo de buscar la paz sino de ser una estrategia para la creación de “republiquetas” militarizadas que respalden un proyecto constituyente, con el objetivo de perpetuarse en el poder.

“Si seguimos pensando en candidaturas extemporáneas, dejaremos que estos sátrapas nos hagan la agenda de un proceso electoral que NO está en sus planes. El proceso de los bandidos no es de Paz; es la creación de republiquetas que movilicen, “enfusilados”, que garanticen su proceso de constituyente para atornillarse en el poder. Unámonos pero para salvar la agonizante democracia que nos queda, no para servir de idiotas útiles a los planes del tirano en ciernes”, opinó de la Espriella en su cuenta de X.

Leonardo González, director de la Fundación Indepaz, valoró como “muy importante y positivo” el comienzo de las negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno, subrayando su capacidad para consolidar la paz total en Colombia y favorecer a las comunidades.

Inició el 24 de junio dialogos del Estado con la Segunda Marquetalia - crédito Europa Press

Reaparición de Iván Márquez en diálogos de paz

Y es que, en su regreso al ojo público el dirigente de la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las Farc, evidenció las secuelas del atentado que sufrió en 2022, ya que lleva una prótesis en su brazo derecho y presenta una disminución en la capacidad visual de su ojo derecho.

Estas condiciones físicas serían consecuencia del suceso ocurrido en julio de 2022, cuando varios medios informaron erróneamente sobre su supuesto fallecimiento durante un enfrentamiento armado. El ataque explosivo tuvo lugar en el campamento situado en Caicara del Orinoco, estado de Bolívar, a 198 kilómetros de la frontera colombiana, en la región correspondiente al departamento de Vichada.

Las primeras informaciones indicaban que había muerto, aunque otras versiones aseguraban que había sobrevivido con heridas graves, como la pérdida de un ojo por esquirlas. En ese momento, se especuló que había recibido ayuda del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con lo reportado por CM&, la teoría de que “Luciano Marín Arango había perdido un brazo y que tenía una grave herida” es compatible con los eventos que ocurrieron a mediados de 2022.

“Algunas fuentes aseguran que murió en un acto confuso en Venezuela. Otras dicen que está en un hospital en muy grave estado de salud, prácticamente en estado vegetativo. Sobre eso siempre he creído que hay que tener paciencia, mirar qué arrojan las fuentes de inteligencia, pero lo cierto es que la Narcotalia ya no tiene a Santrich, a El Paisa, a Romaña, a Gentil y a Iván Mordisco. La Narcotalia ha dejado de existir”, comentó en su momento el expresidente Iván Duque en dialogo con Vicky Dávila.

Iván Márquez, comandante del grupo armado Segunda Marquetalia, e Yvan Gil Pinto asisten a una conferencia de prensa tras el inicio de las conversaciones de paz en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2024. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria