Ambientalistas pierden batalla en el Congreso: se hundió proyecto del Gobierno Petro con el que Colombia perdería dinero

El fracking se utiliza para la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo - crédito Caty Arévalo/efe

El Congreso de la República hundió el proyecto de prohibición del fracking y otras prácticas no convencionales del Gobierno de Gustavo Petro. Este no surtió su tercer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, pese a que ya había sido aprobado en dos debates en el Senado. Había preocupación en los gremios del sector porque esta actividad, que se utiliza para la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo, podría dejarle $324 billones en 30 años a Colombia, según estimaciones.

Se conoció que el presidente de dicha comisión, Luis Ramiro Ricardo, de la Corporación Narrar para Vivir, no lo agendó para el 20 de junio, fecha en la que culminó la legislatura 2023-2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lamentó lo sucedido y criticó que no se hundió porque no hubo una discusión en la que los representantes votaran y decidieran hundirlo, situación que hubiese sido legítima y posible, obviamente dentro de las deliberaciones del Congreso, sino que “se hundió porque el presidente de la Comisión Quinta no lo quiso, siquiera, poner a discusión, pese a que ya contaba con ponencias”.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente, lamentó que el proyecto contra el "fracking" no haya sido agendado para su tercer debate en la Cámara de Representantes - crédito @MinAmbienteCo/X

“Esta actitud es absolutamente reprochable, precisamente, en el año en que tuvimos uno de los fenómenos de El Niño más fuerte y casi 400 municipios se quedaron sin agua. El fracking afecta no solamente los suelos, porque ocupa suelos que deberían ser para la agricultura y que deberían ser para los humedales en grandes cantidades, sino que tiene altísimo riesgo de contaminación por ese cóctel de químicos para romper la roca y sacar el gas al agua subterránea, recurso absolutamente estratégico en la transición climática de Colombia”, expuso.

Viabilidad comercial

Apuntó que se hunde sin una razón lógica, porque, según ella, el fracking no tiene viabilidad comercial y no la tendrá, si se siguiera en este camino hasta, por lo menos, dentro de más de diez años cuando ya se debería estar en la transición energética justa.

También, entre otras cosas, criticó que “se hunde en el año en que Colombia va a ser la sede de la COP16 y donde estamos invitando al mundo a hablar de paz con la naturaleza, de cómo generamos formas de producción y consumo que no pongan en riesgo la vida como el fracking pone en riesgo la vida”.

Luis Ramiro Ricardo, de la Corporación Narrar para Vivir, es el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes - crédito @LuisRamiroRB/X

Debate amplio y abierto

De igual manera, la Alianza Colombia Libre de Fracking se sumó a las críticas. En un comunicado expresó que el no agendamiento del proyecto de ley coartó, como siempre ha sucedido, la posibilidad de un debate amplio, abierto y de cara al país que refleje el talante democrático que debe tener la corporación:

“Por el contrario, ratifica la dilación y todas las estrategias para impedir que la información transparente y los argumentos sustentados sean conocidos y debatidos en discusiones públicas en las que todos y todas tenemos algo que decir, aportar y asumir posturas”.

Doble moral del Gobierno Petro

Al respecto, el expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Francisco José Lloreda le respondió a la ministra Muhamad y le expresó que “se hundió, entre otras, por la doble moral suya y del Gobierno, que condenan el fracking en Colombia, pero se deleitan gastándose los recursos del fracking que hace Ecopetrol por fuera”.

Y aseguró que se hundió porque “el país sabe que les dio miedo hacer los proyectos pilotos, porque seguro estos probarían que la técnica es segura y la gente se daría cuenta que ustedes la engañaron”.

Francisco José Lloreda, expresidente de la ACP, aseguró que es absurdo cerrarle la puerta al "fracking" - crédito @FcoLloreda/X

Asimismo, que “se hundió porque es absurdo cerrar esa puerta. Más, ad portas de una crisis de gas que nos llevará a depender de uno importado costoso”.

Según él, “ya podríamos estar produciendo petróleo y gas de fracking”; algo similar a Argentina que inició a la par de Colombia el proceso regulatorio hace 12 años y llegará a 1,5 millones de barriles equivalentes, el doble que Colombia, a punta de fracking”.

Y finalizó al decir que el proyecto se hundió porque “la verdad, como el aceite, tarde o temprano sale a flote, y la sensatez primó en el Congreso”.