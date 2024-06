Catherine Juvinao ‘estalló' por “cantinflada” del Gobierno Petro: nuevo proyecto para corregir la reforma pensional

La representante Catherine Juvinao aseguró que nunca recibieron el texto de la reforma pensional aprobado en el Senado - crédito @CathyJuvinao/X

La discusión en torno a la aprobación irregular de la reforma pensional en la Cámara de Representantes continúa, debido a declaraciones que dio el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco. En conversación con Blu Radio, el jefe de la cartera explicó que el texto de la ponencia del Senado que fue utilizado para aprobar la iniciativa en la Cámara fue distribuido a todos los representantes, para que pudieran revisarlo y votar.

Sin embargo, al parecer, dicho texto nunca llegó a las manos de los congresistas. La Mesa Directiva de la Cámara confirmó que el documento no fue entregado de manera física a los representantes en sus oficinas, como indicó Velasco. Lo problemático al respecto es que, según los funcionarios que estuvieron en el debate de la reforma, no pudieron discutir el texto porque no lo conocieron a cabalidad. Sin embargo, terminó siendo aprobado.

Entonces, la representante Catherine Juviano criticó al ministro del Interior en la sesión plenaria de la Cámara por salir en medios de comunicación con información falsa. Además, indicó que resulta contradictorio que esté buscando presentar un nuevo proyecto de ley con el que se logre corregir lo que está mal en la reforma, por si esta “se cae”.

La representante Catherine Juvinao aseguró que la reforma pensional fue aprobada a "trancazos" - crédito Lina Gasca/Colprensa

El futuro del proyecto aprobado en el Congreso está ‘en veremos’, porque algunos congresistas de la oposición van a recurrir a la Corte Constitucional para que tumbe la iniciativa. Están en desacuerdo con la manera en que surgió la proposición para acoger el texto del Senado y que este fuera aprobado sin mayores inconvenientes.

“No es normal que aquí entonces llegara una proposición así, de la nada, para acoger el texto del Senado, y ya tuviera completamente el consenso de la nada, renunciando al debate, renunciando a la participación, renunciando a la deliberación de la cual tenemos todo el derecho la oposición”, aseveró la representante Adriana Carolina Arbeláez Giraldo en la sesión del 14 de junio de 2024, cuando se aprobó la reforma pensional. Es por eso que los congresistas alegaron que no se respetaron los principios de publicidad y de deliberación.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que los representantes a la Cámara recibieron el texto de la reforma pensional aprobado en Senado en sus propias oficinas - crédito Ministerio del Interior/Instagram

Así las cosas, en medio de la incertidumbre sobre la implementación de la reforma, el Gobierno nacional busca evaluar y subsanar algunos puntos del proyecto. Entre los aspectos que podrían entrar en revisión está el régimen especial para comunidades indígenas, afro y campesinos y el impuesto de renta para pensiones por encima de $3,6 millones.

En ese sentido, Juviano arremetió contra el Gobierno nacional por anunciar ahora el nuevo proyecto de ley con correcciones y no haber hecho los ajustes necesarios cuando correspondía. “¿No era más fácil, señores gobierno, tramitar bien la reforma pensional, ajustar técnicamente lo que había que ajustar, en vez de salir con esta cantinflada después de pitos? Si Cantinflas hubiese intentado hacer el guion para lo que iba a hacer este gobierno, no le habría salido tan disparatado y tan cantinflesco”, aseveró la congresista.

La reforma pensional podría hundirse luego de ser revisada por la Corte Constitucional - crédito Getty Images

Por eso, instó a los ministros a no mentir a los medios de comunicación y a los colombianos sobre cómo se tramitó la iniciativa de transformación del sistema de pensiones que terminó siendo aprobada en la Cámara. “La reforma pensional está viciada. Debería darles pena, pónganse serios y sean honestos con la ciudadanía”, añadió.

El primer vicepresidente de la Cámara, Fernando David Niño, argumentó durante la sesión de aprobación de la reforma que el debate sí se surtió. “Tuvimos más de 25 intervenciones en la proposición por más de dos minutos, con participación de todos los partidos (sic). Se sometió a votación de la plenaria, quien toma la decisión es la plenaria de la Cámara de Representantes”, precisó.