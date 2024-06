Cómo puede hacer rendir la prima: estos son algunos consejos de expertos

Invertir de forma razonable la prima de mitad de año puede ayudarle a pagar deudas, hacer viajes y ahorrar - crédito Freepik

El pago de la prima es un derecho laboral que equivale a 30 días de salario. Los empleadores están obligados a pagar este beneficio anual en dos partes iguales. La primera parte debe ser pagada antes del 30 de junio y corresponde a 15 días de salario, y la otra mitad se paga antes del 20 de diciembre.

La prima de mitad de año suele desaparecer en gastos cotidianos, mientras que la de fin de año se destina principalmente a los festejos navideños. Sin embargo, existen estrategias para sacar el mejor provecho de este ingreso adicional y mejorar la planificación financiera.

Carlos Correa, cofundador y CEO de la fintech MejorCDT, afirma que “un CDT es una excelente herramienta de planificación financiera para aprovechar la prima porque permite programar la fecha del retiro del dinero y obtener mucha más rentabilidad que dejar el dinero en una cuenta de ahorros”.

Otra de la recomendación alternativa que hacen los expertos de DataCrédito Experian es no gastarse el dinero antes de recibirlo. Muchos ciudadanos ya saben que recibirán su prima de mitad de año, por lo que se endeudan al gastarlo con anticipación. Pero recuerde, toda deuda genera intereses así que no solo dejará de generar rentabilidad, sino que tendrá que pagar de más. El concejo es nunca contar con dinero que no tenga en sus manos para gastos que no sean fundamentales.

DataCrédito Experian también recomienda a los trabajadores priorizar sus gastos. Es decir, haga una lista de lo que necesita adquirir con la prima y no la utilice en objetos o servicios innecesarios. Primero compre lo más importante y si le sobra dinero puede proceder con gustos que no son fundamentales.

Consejos para usar la prima de mitad de año

Abrir un CDT a 180 días: con esta opción, además de que verá crecer su inversión, también podrá combinar su prima de mitad de año con la de fin de año para realizar una compra más significativa o invertir en proyectos futuros. Puede buscar una entidad bancaria que ofrezca una alta tasa de interés para que su dinero crezca aún más, hay opciones de más del 11% anual. Sin embargo, lo más relevante es que el CDT que escoja tenga rentabilidad por encima de la inflación anual. Empiece a planificar su próximo año desde ya: utilice la prima para establecer un plan financiero que abarque todo el próximo año. Esto incluye la creación de un presupuesto y la definición de objetivos financieros a corto y largo plazo. Planifique el pago de sus deudas: si se tienen deudas, es importante utilizar la prima para abonar lo más posible; así puede bajar el pago de los intereses mensual y culminar con prontitud las obligaciones que tiene con terceros. Guarde para los gastos futuros, como impuestos: puede asegurar una reserva para afrontar los pagos de impuestos con tranquilidad, sobre todo si no quiere llevarse sorpresas y no cuenta con un trabajo estable. Para este caso también puede guardar su dinero en un CDT o en alguna cuenta que le genere rentabilidad financiera.

¿Por qué es importante crear un presupuesto de gastos?

Antes de comenzar a gastar, es crucial saber en qué lo hará para que no tenga la sensación de que perdió el dinero que acaba de recibir. La prima puede ser utilizada de diferentes formas y para distintos fines, por lo que es vital saber cuánto dinero se va a destinar a cada actividad.

El orden recomendado es primero, pagar deudas; segundo, guardar para gastos imprevistos mientras crece su dinero; y tercero, priorizar en gastos fundamentales. Si tiene algún proyecto a mediano o largo plazo, lo recomendable es que aporte o guarde dinero para este, solo así podrá verlo materializado.

No obstante, para hacer más efectivo el segundo paso, los expertos en finanzas personales consultados por este medio recomiendan “no poner todos los huevos en el mismo canasto”. Es decir, puede destinar una parte para una inversión más riesgosa, por ejemplo, y otra en una más segura, como un CDT.

Hacer un uso inteligente de la prima de mitad de año no solo mejora la estabilidad financiera a corto plazo, sino que también permite planificar mejor el futuro.