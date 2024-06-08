Colombia

Se terminó convocatoria gratuita para personas que necesiten tratamientos dentales: ya no se puede aplicar

La salud dental para algunas personas es considerada un lujo, y gracias a esta iniciativa más de 400 personas, entre ellas 50 en condiciones extremas de vulnerabilidad, se han visto beneficiadas con tratamientos gratuitos

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Yeinis Miranda es una de las mujeres que se ha visto beneficiada con estas jornadas gratuitas - crédito @sonrisasunicasfundacion/X
Yeinis Miranda es una de las mujeres que se ha visto beneficiada con estas jornadas gratuitas - crédito @sonrisasunicasfundacion/X

Algo que para muchas personas puede ser tan básico como ir a una cita con el dentista, para una parte de la población colombiana puede ser visto como todo un lujo, y pese a ser esencial para el bienestar general y la calidad de vida, termina relegado a un segundo plano por no ser considerada una prioridad, por encima de un techo o una ración de alimento, por ejemplo.

Es por eso por lo que con el fin de ayudar a garantizarle una buena higiene bucal a quienes más lo necesitan, la fundación Sonrisas Únicas anunció una nueva convocatoria para el programa con el que se busca transformar la vida de personas en situación de vulnerabilidad o con pocos recursos.

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La higiene oral puede ayudar a prevenir enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis, las cuales pueden llevar a complicaciones más severas, incluyendo infecciones y pérdida de dientes, de ahí radica su importancia y por ello se espera que a las personas que resulten seleccionadas se les pueda ofrecer la oportunidad de mejorar su salud bucal y autoestima a través de tratamientos dentales gratuitos.

Los tratamientos dentales gratuitos le han devuelto las ganas de sonreír a más de 400 personas en el país - crédito @sonrisasunicasfundacion/Instagram
Los tratamientos dentales gratuitos le han devuelto las ganas de sonreír a más de 400 personas en el país - crédito @sonrisasunicasfundacion/Instagram

Además, la salud oral está íntimamente relacionada con enfermedades sistémicas como diabetes y enfermedades cardíacas. Por lo que las visitas regulares al dentista, junto con hábitos de higiene como el cepillado y el uso del hilo dental, son fundamentales para mantener una boca sana.

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La fundación, creada por la odontóloga Diana Pulgarín, quiere seguir con esta labor social que le ha devuelto las ganas de sonreír a mujeres víctimas de ataques con ácido, trabajadores ambulantes y conductores de servicio público. En total, más de 400 colombianos han sido beneficiadas con el coste de sus tratamientos, y cerca de 50 personas bajo condiciones extremas de vulnerabilidad como habitantes de calle y trabajadoras sexuales en zonas de Antioquia, Cali y Bogotá han recibido kits de higiene oral y actividades de concientización sobre la importancia de la salud dental y los signos de alarma bucales para tener en cuenta.

“Transformar la sonrisa de personas vulnerables o víctimas de maltrato físico y psicológico va más allá de arreglar la sonrisa, este proceso conlleva a una profunda reconstrucción emocional, pues es un cambio que ayuda a mejorar el autoestima, la confianza y es un mimo al alma de esas personas que han sufrido tanto”, destacó Pulgarín.

Hasta La Bichota, Karol G, ha participado en las jornadas que ha realizado la odontóloga Diana Pulgarín a través de su fundación Con Cora - crédito Fundación Sonrisas Únicas
Hasta La Bichota, Karol G, ha participado en las jornadas que ha realizado la odontóloga Diana Pulgarín a través de su fundación Con Cora - crédito Fundación Sonrisas Únicas

Estas actividades, por ejemplo, en Medellín tuvieron gran acogida e incluso se trabajó de la mano con influenciadores y hasta con las fundaciones Putamente Poderosas y Con Cora, esta última de la reconocida artista a nivel mundial: Karol G.

Debido a resultados y apoyo que se han recibido como el mencionado en Antioquia, “queremos mejorar la calidad de vida de estas personas, con la realización de tratamientos dentales como coronas, implantes y diseños de sonrisa”, agregó Pulgarín.

Proceso de registro

Si usted conoce a alguien o está interesado en ser una de las personas seleccionadas para recibir su tratamiento gratuito, lo único deberá hacer será ingresar a la página web https://www.fundacion.dianapulgarin.com/contactenos/ y allí debe diligenciar los datos solicitados y contar su caso, explicando el por qué quiere que le transformen su sonrisa.

Las personas seleccionadas serán notificadas y publicadas a través del Instagram de la Fundación Sonrisas Únicas (@sonrisasunicasfundacion).

De igual forma, si hay alguna persona o empresa interesada en apoyar estas jornadas pueden registrarse a través del enlace o por medio de los números y correos de contacto que salen en la página web de la organización https://www.fundacion.dianapulgarin.com/ si gustan participar de los encuentros.

La iniciativa que lidera la Fundación Sonrisas Únicas espera que al cierre de 2024 las cifras de personas beneficiadas sigan aumentando y que puedan sonreír como lo hizo Yeinis - crédito @sonrisasunicasfundacion/Instagram
La iniciativa que lidera la Fundación Sonrisas Únicas espera que al cierre de 2024 las cifras de personas beneficiadas sigan aumentando - crédito @sonrisasunicasfundacion/Instagram

Recomendaciones para evitar problemas con su dentadura

  • Cepillar los dientes al menos dos veces al día con pasta dental fluorada.
  • Usar hilo dental diariamente para remover la placa interdental.
  • Reducir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas.
  • Realizar visitas regulares al dentista, al menos cada seis meses.
  • Evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol.
  • Utilizar enjuague bucal antiséptico para reducir las bacterias.
  • Mantener una dieta equilibrada rica en frutas y verduras.
  • Informarse y educarse sobre prácticas de higiene bucal adecuadas.

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