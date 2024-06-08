Se terminó convocatoria gratuita para personas que necesiten tratamientos dentales: ya no se puede aplicar

Yeinis Miranda es una de las mujeres que se ha visto beneficiada con estas jornadas gratuitas - crédito @sonrisasunicasfundacion/X

Algo que para muchas personas puede ser tan básico como ir a una cita con el dentista, para una parte de la población colombiana puede ser visto como todo un lujo, y pese a ser esencial para el bienestar general y la calidad de vida, termina relegado a un segundo plano por no ser considerada una prioridad, por encima de un techo o una ración de alimento, por ejemplo.

Es por eso por lo que con el fin de ayudar a garantizarle una buena higiene bucal a quienes más lo necesitan, la fundación Sonrisas Únicas anunció una nueva convocatoria para el programa con el que se busca transformar la vida de personas en situación de vulnerabilidad o con pocos recursos.

PUBLICIDAD

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La higiene oral puede ayudar a prevenir enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis, las cuales pueden llevar a complicaciones más severas, incluyendo infecciones y pérdida de dientes, de ahí radica su importancia y por ello se espera que a las personas que resulten seleccionadas se les pueda ofrecer la oportunidad de mejorar su salud bucal y autoestima a través de tratamientos dentales gratuitos.

Los tratamientos dentales gratuitos le han devuelto las ganas de sonreír a más de 400 personas en el país - crédito @sonrisasunicasfundacion/Instagram

Además, la salud oral está íntimamente relacionada con enfermedades sistémicas como diabetes y enfermedades cardíacas. Por lo que las visitas regulares al dentista, junto con hábitos de higiene como el cepillado y el uso del hilo dental, son fundamentales para mantener una boca sana.

PUBLICIDAD

La fundación, creada por la odontóloga Diana Pulgarín, quiere seguir con esta labor social que le ha devuelto las ganas de sonreír a mujeres víctimas de ataques con ácido, trabajadores ambulantes y conductores de servicio público. En total, más de 400 colombianos han sido beneficiadas con el coste de sus tratamientos, y cerca de 50 personas bajo condiciones extremas de vulnerabilidad como habitantes de calle y trabajadoras sexuales en zonas de Antioquia, Cali y Bogotá han recibido kits de higiene oral y actividades de concientización sobre la importancia de la salud dental y los signos de alarma bucales para tener en cuenta.

“Transformar la sonrisa de personas vulnerables o víctimas de maltrato físico y psicológico va más allá de arreglar la sonrisa, este proceso conlleva a una profunda reconstrucción emocional, pues es un cambio que ayuda a mejorar el autoestima, la confianza y es un mimo al alma de esas personas que han sufrido tanto”, destacó Pulgarín.

PUBLICIDAD

Hasta La Bichota, Karol G, ha participado en las jornadas que ha realizado la odontóloga Diana Pulgarín a través de su fundación Con Cora - crédito Fundación Sonrisas Únicas

Estas actividades, por ejemplo, en Medellín tuvieron gran acogida e incluso se trabajó de la mano con influenciadores y hasta con las fundaciones Putamente Poderosas y Con Cora, esta última de la reconocida artista a nivel mundial: Karol G.

Debido a resultados y apoyo que se han recibido como el mencionado en Antioquia, “queremos mejorar la calidad de vida de estas personas, con la realización de tratamientos dentales como coronas, implantes y diseños de sonrisa”, agregó Pulgarín.

Proceso de registro

Si usted conoce a alguien o está interesado en ser una de las personas seleccionadas para recibir su tratamiento gratuito, lo único deberá hacer será ingresar a la página web https://www.fundacion.dianapulgarin.com/contactenos/ y allí debe diligenciar los datos solicitados y contar su caso, explicando el por qué quiere que le transformen su sonrisa.

PUBLICIDAD

Las personas seleccionadas serán notificadas y publicadas a través del Instagram de la Fundación Sonrisas Únicas (@sonrisasunicasfundacion).

De igual forma, si hay alguna persona o empresa interesada en apoyar estas jornadas pueden registrarse a través del enlace o por medio de los números y correos de contacto que salen en la página web de la organización https://www.fundacion.dianapulgarin.com/ si gustan participar de los encuentros.

La iniciativa que lidera la Fundación Sonrisas Únicas espera que al cierre de 2024 las cifras de personas beneficiadas sigan aumentando - crédito @sonrisasunicasfundacion/Instagram

Recomendaciones para evitar problemas con su dentadura

Cepillar los dientes al menos dos veces al día con pasta dental fluorada.

Usar hilo dental diariamente para remover la placa interdental.

Reducir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas.

Realizar visitas regulares al dentista, al menos cada seis meses.

Evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol.

Utilizar enjuague bucal antiséptico para reducir las bacterias.

Mantener una dieta equilibrada rica en frutas y verduras.

Informarse y educarse sobre prácticas de higiene bucal adecuadas.