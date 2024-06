Yeison Jiménez confesó que su éxito musical estaba afectando su vida personal: “Estaba cambiando salud y tiempo por plata”

Yeison Jiménez reveló las dificultades de equilibrar su carrera musical y vida personal - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes del género popular colombiano, experimentó una serie de desafíos personales y profesionales desde que alcanzó su fama por sus temas conocidos como Aventurero, El desmadre y Gracias a ti.

En una entrevista reciente con Olímpica Stereo, el cantante detalló cómo su vida se ha visto afectada por sus múltiples compromisos laborales y empresariales, puesto que desde el comienzo de su carrera se ha dedicado no solo a la música, sino también a diversas actividades empresariales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El cantante habló de las dificultades que enfrentó al equilibrar su exitosa carrera musical con sus actividades empresariales y personales -crédito @olimpicasemetio/Instagram

“Yo me llené de cosas, me llené de empresas y todo mundo me busca para lo mismo porque soy un hombre trabajador, pero ya no me estaba quedando tiempo de nada,” afirmó el artista, destacando cómo sus numerosas responsabilidades comenzaron a intervenir en su vida personal.

En sus declaraciones, el caldense confesó la presión de su apretada agenda musical: “Hasta un domingo que de pronto no haya show, llego a mi casa y hay 11 personas esperándome para una junta a las 9 de la noche, y yo, desde el jueves, cantando, dije: ‘No, ya estamos es cambiando salud y tiempo por plata, y hasta allá no me da’”.

Yeison Jiménez habló de su apretada agenda laboral y cómo afecta su vida personal -crédito @yeison_jimenez/Instagram

Además de su música, Yeison Jiménez ha diversificado su carrera involucrándose en la agricultura, ganadería, y construcción. A pesar de reducir algunos compromisos, dejó claro que sigue con las actividades que le apasionan.

El cantante, de 32 años, también comentó sobre un episodio reciente que lo afectó profundamente. “Esta semana volví a vivir, es lo único que les puedo decir”, añadió, refiriéndose a un incidente que, aunque no detalló, lo marcó significativamente. “La vida es muy frágil, un hilo muy delgadito”, declaró Jiménez.

Yeison Jiménez diversifica su carrera con emprendimientos en agricultura y ganadería - crédito Yeison Jiménez/ Instagram

“Todo es una gran bendición (...) Todos los eventos de Yeison Jiménez son un éxito” concluyó, subrayando que, pese a los retos, el reconocimiento y éxito en sus conciertos son prueba del aprecio a su labor.

El artista está actualmente preparando su gira Invicto Tour, que incluye presentaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos y Europa. Entre las fechas más destacadas en su país natal se encuentran el 15 de junio en el Centro de Espectáculos La Macarena en Medellín; el 28 y 30 de junio en el Club Los Lagos en Neiva; el 27 y 28 de julio y el 2 de agosto en el Movistar Arena en Bogotá; y el 14 de septiembre en la Plaza de Toros Monumental en Manizales.

El cantante colombiano se presentará en el Movistar Arena y La Macarena - crédito cortesía

“Mi sueño es llenar el Movistar Arena, vamos a llenar La Macarena y llenaremos la Plaza de Toro en Manizales, con Dios y todo nuestro equipo de trabajo lo vamos a lograr”, indicó el caldense cuando anunció sus presentaciones musicales.

Asimismo, Jiménez adelantó a sus fanáticos los preparativos cómo será sus conciertos en el Movistar Arena en Bogotá, los cuales se encuentran en sold out: “El objetivo principal es que esta sea la noche jimenista. Nadie se imagina lo que va a pasar esa noche, es más, ni siquiera yo estoy preparado para lo que estamos haciendo, pero si voy a cantar en el Movistar Arena y este reto lo quiero asumir solo. Se siente muchos nervios, es que es bien ilógico que acá (en el Movistar Arena) esté mi nombre. 13 años de carrera musical donde quiero que la gente vibre y que cantemos desde la primera canción hasta la última, tenemos un proyecto muy ambicioso de tres conciertos”.

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez ha logrado consolidarse como una figura influyente en la música popular colombiana, ganándose un lugar destacado en la industria musical por su talento. Además de su éxito musical, ha sido nominado a diversos premios y ha colaborado con otros artistas importantes del género.