Gustavo Petro no se quedó callado y lanzó dardos: “Uribe y Santos están orquestando un golpe de Estado”

El presidente Gustavo Petro acusó a los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de golpe de Estado - crédito EFE - Colprensa

La hipótesis promovida por el presidente de la República, Gustavo Petro, de que se está gestando un golpe de Estado en su contra, ha generado toda una controversia en redes sociales. Más aún después de que el jefe de Estado, en una reciente entrevista, señalara a dos exmandatarios de estar fraguando un plan en su contra, a menos de dos años de que finalice su mandato constitucional.

Petro, que accedió a responder los interrogantes de Cambio, en un diálogo que fue calificado en redes sociales como cómodo para el primer mandatario, dejó en claro que, contrario a lo que se rumora, no empleará los mecanismos que usaron ambos, los únicos que se han reelegido desde que se promulgó la Constitución Política, en 1991, para perpetuarse en el poder. Y que no promoverá la asamblea constituyente.

Ante la de personas que hacen parte de su proyecto político, como la senadora Isabel Zuleta, están impulsando la opción de reelegirse, además de que el representante David Racero ha planteado la intención de que el periodo actual, de cuatro años, se alargue, y si de parte suya hay una desautorización a estas iniciativas, Petro respondió. Y, a juzgar por sus palabras, parece descartar de tajo la idea.

El presidente Gustavo Petro negó una vez más que quiera una constituyente - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Negó que quiera la reelección y se fue lanza en ristre contra Uribe y Petro

“Yo no lo he dicho”, fue la respuesta de Petro al citado medio. Y, acto seguido, cuando le cuestionaron sobre el porqué permitía estas manifestaciones, el presidente habló de la intención de Petro y Uribe de promover un golpe de Estado en su contra, aunque no entregó mayores detalles de cómo sería la estrategia de uno y otro para llevarlo a cabo; teniendo en cuenta que entre sí también son contradictores.

“No voy a prohibir que la gente se exprese. Mucha gente querría que yo pudiera reelegirme, tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado, o el señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reeligieron”, afirmó el gobernante, que recordó cómo él, como representante a la Cámara, se opuso a la posibilidad.

El 15 de marzo de 2024, desde Cali, fue cuando el presidente Gustavo Petro habló por primera vez de la constituyente - crédito Presidencia de la República/YouTube

Según Petro, lo que hicieron fue “cambiar un articulito” para abrir la puerta de reelegirse. “¿Entonces si yo mismo he votado en contra de la reelección, por qué ahora la querría? Jamás he planteado que se me reelija. A mí eso no me interesa”, remarcó Petro en este espacio, en el que parece haber despejado cualquier duda con respecto a si respetará lo establecido en la Carta Magna, en lo que respecta al fin de su periodo.

Leyva y Montealegre apoyan idea de constituyente

Y es que, aunque de dientes para afuera y en diferentes ocasiones, el jefe de Estado ha reafirmado su postura de no estar más allá del 7 de agosto de 2026 en el poder, algunas acciones de personajes cercanos ponen en duda estas afirmaciones. Como la de del excanciller Álvaro Leyva Durán, que insiste en que se puede convocar a una constituyente gracias a los acuerdos de paz con las Farc.

“A su manera, ha venido edificando la antesala de lo que habrá de ser una fórmula para resolver un sinnúmero de dificultades y no exclusivamente porque sea su obligación cumplir, sino porque esta coincide integralmente con el pensamiento previamente manifestado”, indicó el exfuncionario del Gobierno Petro, suspendido por la Procuraduría.

Lo que iría en la misma vía de la propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre, que está convencido de establecer una constituyente mediante decreto. “Como académico, presentaré la próxima semana una propuesta, explicando por qué es posible que el presidente de la República, con base en los acuerdos de La Habana, convoque, por decreto, con fuerza de ley, una constituyente”, afirmó a Caracol Radio.