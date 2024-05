Mary Méndez presumió su nuevo amor con románticas fotos en redes sociales

Mary Méndez sorprendió con una fotografías de su nueva pareja en Instagram - crédito @marymendez55/Instagram

La presentadora de Caracol Televisión y empresaria Mary Méndez sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil de Instagram una serie de fotos en las que aparece acompañada de un hombre, quien últimamente ha mostrado en las redes sociales y que sería su nueva pareja. En estas imágenes, la presentadora de La Red luce feliz, mostrando una faceta más íntima y personal que antes había permanecido en privado.

A pesar de que la samaria se ha mostrado siempre reservada respecto a su vida amorosa, en las últimas semanas ha dejado que sus fanáticos observen su relación sentimental a través de imágenes. Los seguidores de Méndez se han mostrado contentos al ver que la presentadora encuentra nuevamente el amor, especialmente después de varios años de soltería tras su separación del DJ y empresario Santiago Iregui, con quien estuvo casada durante siete años.

La foto que inició los comentarios en las plataformas digitales son las que mostró a Mary Méndez junto a un hombre alto y con algunas canas, que la empresaria se refirió como “Juan de la cosa”. Esta imagen fue compartida en las redes sociales de Méndez, desatando la curiosidad entre sus seguidores: “Llevamos lo que tenemos que llevar para querer estar unidos otro tiempo más. Con mi familia engranó a la perfección así que por ese otro lado todo perfecto”, confesó en el programa La Red.

Aunque la presentadora no ha ofrecido muchos detalles sobre la identidad de su nuevo compañero, Méndez no parece estar interesada en revelar más información. “El día que me vuelva a casar lo hago a escondidas, sin que nadie se entere”, comentó la samaria.

“Mi vida privada es muy privada (…) Muchos me dicen que si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo, me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida. Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, expresó en su momento la colombiana respondiendo a los comentarios de los internautas.

A la reciente publicación en Instagram se una serie de fotos en las que Mary Méndez y su pareja disfrutan de un viaje a Cali, lo que podría indicar que el hombre sea oriundo de esa ciudad o simplemente escogieron a La Sultana del Valle como destino para una escapada romántica. En una de las imágenes, Méndez aparece besando al hombre, lo cual ha sido interpretado por muchos como una señal clara de su felicidad.

La presentadora es reconocida por su participación en el programa de farándula La Red, en el cual se destaca por su humor y su directa manera de abordar las noticias. Su actividad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi un millón y medio de seguidores, suele ser constante, aunque rara vez ofrece detalles sobre su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión, decidió compartir un poco de su felicidad amorosa.

“Lo vivido ha sido suficiente como para querer mantenernos unidos por un tiempo más, los días del amor no se cuentan”, añadió la empresaria, refiriéndose a su actual pareja en el programa La Red de Caracol Televisión.

La samaria recibió miles de likes en su nueva publicación, casi 30.000, lo que indica el gran interés que ha despertado entre sus seguidores. La decisión de desactivar los comentarios podría interpretarse como un intento de proteger su relación de críticas y opiniones ajenas, demostrando que si bien está dispuesta a compartir su felicidad, lo hará bajo sus propios términos.