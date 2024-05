A un año del feminicidio de Erika Aponte, su padre rompió el silencio: “Hay un niño por el que debemos luchar”

El feminicidio de Érika Aponte se registró el 14 de mayo de 2023 - crédito Facebook

El segundo domingo de mayo es celebrado en Colombia como el Día de las Madres; sin embargo, para la familia Aponte no fue un motivo de fiesta en esta ocasión, sino un espacio para recordar a Érika, que fue asesinada por su expareja en el centro comercial Unicentro de Bogotá durante esta jornada de celebración.

Un año después, los familiares de la joven siguen cuestionando el accionar de las autoridades, recordando que su hija se acercó a la Casa de Justicia de Usme, una estación de policía de Soacha, y la comisaria de familia de este municipio para denunciar las amenazas de muerte que había recibido por parte de su expareja Christian Rincón.

Nazario Aponte y Sandra Aponte, padre y tía de la víctima, hablaron con Semana sobre lo que ha sido el proceso de aceptación de su perdida y la transición por la que ha tenido que pasar el hijo que dejó la joven.

“Ha sido muy doloroso, es una situación que no se la deseo a nadie. Es un dolor que no se puede describir, porque hasta que uno no lo vive, no lo siente. Fue un hecho que me cambió por completo la vida”, afirmó el padre de Érika Aponte sobre sus sentimientos un año después de que tuvo que despedir a su hija.

Sobre lo que recuerda de su hija, Nazario aseguró que representaba la felicidad de su hogar, por lo que su muerte es ahora un vacío que sigue presente en su familia.

“Para nosotros ha sido una situación muy difícil de llevar. Ella era la alegría de la familia. Las veces que nos reuníamos, hasta al familiar más serio, ella le sacaba miles de risas por su forma de ser, de hablar, de expresarse”, afirmó el padre de Érika Aponte a Semana.

Aunque indicó que han tomado a su nieto como un motivo para seguir adelante, Nazario Aponte aseguró que le hubiera gustado tener la oportunidad de hablar por última vez con su hija para expresarle el amor que siente por ella.

“Lo único que quisiera es devolver el tiempo, abrazarla, decirle que la amo mucho, le haría saber que siempre estaría ahí para apoyarla, y le diría que nada me haría más feliz que estuviera ahí, acompañándome en mi vejez. Pero lo que sucedió fueron cosas de Dios y hay que aceptarlas y seguir adelante”.

Cabe recordar que la custodia del hijo de Érika Aponte le fue entregada a los padres de su expareja, sobre esto, Sandra Aponte afirmó que ha sido un proceso en el que su hermano ha intentado estar presente en todo momento.

“El niño en el momento se encuentra con los abuelos paternos. Nosotros compartimos con él un fin de semana al mes. Mi hermano ha tratado de ser un abuelo muy presente. Nosotros, gracias a Dios, somos una familia muy unida y esa unidad es la que nos ha llevado a sobrellevar este hecho tan doloroso”, declaró Sandra Aponte a Semana.

Entendiendo que los padres del asesino de su hija son las personas que están al cuidado de su nieto, Nazario aprovechó para afirmar que la presencia del menor ha hecho que entiendan que deben perdonar para poder continuar con sus vidas.

“Sí, es complicado, pero toca perdonar, hay un niño que ella dejó y por ese niño nos toca luchar, seguir adelante y perdonar… Él no ha vivido como tal el duelo, y creemos que no es normal que él no llore ni sienta la falta de sus padres, más aún cuando se veía que él amaba mucho a mi hija, pero hoy en día muy poco la pregunta y muy poco habla de ella”.