Jhonny Rivera recordó sus inicios en la música cuando era vendedor ambulante: “Plata no tenía, nadie creía en mí”

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores la historia de su lucha y ascenso en la industria musical. Desde sus inicios como vendedor ambulante hasta convertirse en uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en el país, Rivera encarnó el ejemplo del ‘sueño hecho realidad’.

Lo notable de su viaje no reside solo en el éxito obtenido, sino en la forma en que lo alcanzó: sin el respaldo económico de un patrocinador y enfrentando la opiniones acerca de su talento.

El cantante pereirano abordó las dificultades de sus primeros días, revelando cómo su falta de recursos financieros y la ausencia de un patrocinio no hicieron que renunciara a sus sueños.

“Mi carrera no tuvo ningún patrocinador porque no tenía dinero cuando eso yo era vendedor ambulante, plata no tenía, y tampoco tuve un patrocinador porque nadie creía en mí. Yo toqué muchas puertas, pero nunca nadie me quiso patrocinar”, explicó el artista. A pesar de tocar muchas puertas, la respuesta siempre fue negativa, un obstáculo que no hizo sino alimentar su perseverancia.

Rivera recordó con gran emoción cómo sus canciones resonaban en las cantinas de los pueblos que visitaba, un hecho que le proporcionaba tanto motivación como una plataforma para su música. La canción Llegaste a mí, entre otras, eran muy conocida en muchas de estas localidades, lo que le impulsó a continuar adelante. “Podía sonar en cada cantina una canción mía diferente o a veces sonando la misma en dos cantinas”, compartió, resaltando esta experiencia como un punto de inflexión en su carrera.

Un aspecto conmovedor y estratégico de su historia fue su decisión de agradecer personalmente a aquellos que promovieron su música. Rivera visitaba los establecimientos que reproducían sus temas, entregando copias originales de su CD y videos como muestra de gratitud. “Así era en un sitio que se llama Padua que yo una vez me bajé allá y fui a llevarles el CD a cada tiendita y a cada negocito (...) Yo hacía eso yo donde pusiera mi música yo allá me bajaba y iba y le agradecía al señor y le dejaba el video original y el DVD”, relató.

“Por pequeño que era el negocio yo llegaba allá, yo intentaba hacer lo más podía y yo por donde andaba buscaba entrar a los pueblos a buscar las cantinas, los sitios, pues donde ponían música popular a dejarles el DVD y el CD , fue un trabajo que dio frutos, mucha gente piensa que mi carrera fue hecha con inversión y cero (...) Yo sí toqué muchas puertas, pero nunca nadie me quiso patrocinar no creían en mí, pues porque obviamente yo no era el mejor cantante y mejor dicho mi voz no enamoraba a un patrocinador, pero el trabajo que yo hice de hormiga dio los frutos que hoy cosechamos”, agregó el cantante de música popular.

El papá del también cantante Andy Rivera destacó la originalidad de sus videos musicales, que contaban historias completas en lugar de seguir el formato tradicional. Esta innovación resultó ser otro factor que contribuyó al éxito de su música, ya que los videos no solo entretenían sino que también creaban una conexión emocional con los espectadores. “No quiero decir que los otros no, pero yo les puse mucho amor y yo contaba novelitas, normalmente los videos tradicionales no eran así, sino los video mostraban a el cantante, la guitarra, la trompeta, una muchacha con una flor, eso era lo tradicional y lo que se acostumbraba, pero yo le puse mucho amor a cada video, entonces esas novelitas gustaban y yo creo que eso fue lo que pegó mi música”, afirmó el cantante, resaltando el cuidado y la dedicación que invertía en sus videos musicales.