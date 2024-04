En plena crisis arbitral en Colombia, Wilmar Roldán viaja a Arabia Saudí para dirigir en la liga asiática

Wilmar Roldán a sus 44 años es el árbitro colombiano más destacado del continente - crédito Colprensa

Cinco de los mejores árbitros de Colombia, todos con escarapela FIFA, viajarán a Arabia Saudí para ser designados en partidos de la jornada 28 del campeonato, que es liderado por el Al Hilal, escoltado por Al Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo, junto a David Ospina como el portero titular.

Entre los árbitros contratados se destaca Wilmar Roldán, catalogado como el mejor juez colombiano y que recientemente tuvo a su cargo el partido entre Deportivo Cali vs. América de Cali, que tuvo que ser suspendido por algunos minutos.

El encargado de dar a conocer la ausencia de los colegiados fue el analista arbitral José Borda, que criticó la decisión de Roldán y sus colegas ahora que el fútbol colombiano ha sido duramente criticado por las decisiones en los partidos, incluso con sospechas por presuntos amaños de partidos.

“VIAJAN Y EL RANCHO🔥Wilmar Roldan y 4 jueces FIFA más viajaron a Arabia Saudi a dirigir un partido. Los árbitros colombianos van a solucionar problemas en otra liga y, el FPC está sin jueces para la parte final del torneo ¿Quien sería el mago que los autorizó?”, escribió el exárbitro del fútbol colombiano.

Los otros cuatro árbitros FIFA que no fueron designados para la próxima jornada del fútbol colombiano fueron:

Jhon Hinestroza

Bismark Santiago

Andrés Rojas

Jhon Alexander Ospina

Cristiano Ronaldo reclamó en múltiples ocasiones al árbitro colombiano en el juego entre Al Hilal y Al Nassr - crédito Getty Images

Roldán ya fue asignado a dos partidos de la temporada 2023-2024 en la Liga de Fútbol de Arabia Saudi. En ambos casos el protagonista fue Al Nassr; el primero el 16 de septiembre de 2023, cuando el cuadro de Cristiano Ronaldo visitó a Al Raed. Wilmar mostró 5 tarjetas amarillas, una tarjeta roja y sancionó un penalti en la victoria 3-1; el segundo fue el clásico ante Al Hilal, que ganó 3-0 y mostró seis tarjetas amarillas.

Independiente Medellín exige cambio de juez central para jugar vs. Patriotas

El Independiente Medellín ha emitido una advertencia contundente con respecto a su participación en el venidero duelo contra Patriotas, previsto para el 18 de abril, en caso de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no cambie la asignación de Nicolás Gallo como árbitro principal. Esta declaración surge en un momento crucial de la temporada de la Liga I 2024, con el DIM posicionándose en el onceavo lugar de la tabla, esforzándose por entrar en el grupo de los ocho mejores que avanzarán a la siguiente etapa del torneo.

La postura del club, comunicada inicialmente por Javier Hernández Bonnet, se basa en la insatisfacción con la designación arbitral para el crucial encuentro en Tunja, evidenciando una tensión que podría afectar sus aspiraciones de clasificación. Además, tanto el DIM como Patriotas se juegan mucho en este partido, uno buscando ascender en la tabla y el otro tratando de alejarse de las posiciones de descenso.

Nicolás Gallo ya había pitado una final entre Junior y Medellín en 2016 - crédito Colprensa

Nicolás Gallo está programado para dirigir el partido en el estadio Independencia de Tunja, lo que ha levantado preocupaciones específicas del mayor accionista del Poderoso de la Montaña, Raúl Giraldo, quien ha manifestado su firmeza en no presentarse si la decisión se mantiene. Este escenario coloca a la FCF y a la comunidad futbolística en espera de una resolución que pueda apaciguar los ánimos y garantizar el normal desarrollo de la competición.

“Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista” expresó el director del Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio en sus redes sociales.

La polémica sobre la elección de árbitros no es un tema nuevo en el fútbol colombiano, recordando casos anteriores de desacuerdo por parte de otros equipos como el América de Cali y Real Cartagena, quienes también cuestionaron asignaciones en su momento.