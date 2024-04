Este fue el homenaje que le hizo Shakira con Grupo Frontera a Selena: “Unas las más grandes y bellas”

Shakira destacó homenaje a Selena en su canción 'Entre paréntesis' - crédito @shakira y @selenalastdance/Instagram

Shakira sacó a la luz pequeño homenaje que hizo a la artista de tex-mex, Selena en el video de su canción Entre paréntesis, tema en el que colaboró con el Grupo Frontera y que hace parte del disco Las mujeres ya no lloran. “Con todo mi cariño y admiración”.

La barranquillera destacó que la cantante considerada como la Reina de la música tejana fue uno de sus referentes e inspiración en el inicio de su carrera musical. “Una de las más bellas y grandes artistas de todos los tiempos”.

En su nuevo álbum, el cual venían esperando sus fanáticos con ansias, pues desde que estrenó El Dorado, siete años atrás no los complacía con un nuevo trabajo discográfico de estudio, la cantante barranquillera Shakira no solo incluyó su tan esperada tiradera Gerard Piqué, sino que también reiteró su conexión con la música latina. En un recorrido por el regional mexicano, la compositora colombiana sorprendió a sus seguidores con un tributo a la fallecida Selena Quintanilla, su legado y aporte musical que permanece en el tiempo.

Shakira rindió tributo a Selena en el video de la canción 'Entre paréntesis', tema incluido en el álbum 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram

Si bien, algunos de los espectadores del video de Shakira junto a la banda estadounidense Grupo Frontera ya habían identificado el guiño que lanzó la artista colombiana a una de las artistas más recordadas de habla hispana, la barranquillera lo confirmó mediante un detrás de cámaras que publicó en sus redes sociales donde comentó sentirse orgullosa de honrar la memoria, el talento y el legado que dejó la cantante Selena Quintanilla, que inmortalizó temas como Amor Prohíbo, Cómo la flor, Bidi Bidi Bom Bom entre otros grandes éxitos que siguen ocupando importantes lugares en los listados de reproducción digital así como también inspirando a nuevas generaciones de la música.

El tributo

A través del videoclip del sencillo Entre paréntesis, Shakira se muestra con un crop top bustier y pantalones negros ajustados, algo muy similar al estilo que Selena popularizó en los años noventa antes de su asesinato. Con un sombrero, botas y el toque especial a cargo de una chaqueta texana en la que imprimió la estampa de la virgen de Guadalupe, la colombiana interpreta la canción con pasión al tiempo que recrea algunos de los movimientos de baile más icónicos de Reina de la música tejana, uno de estos pasos fue su famosa ‘vueltita’.

Shakira presentó tributo a Selena junto a Grupo Frontera en el video de 'Entre paréntesis', tema incluido en el álbum 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram

“A mí no me gustan los corridos, pero esta canción está tan linda”, “qué lindo homenaje... Selena Quintanilla lo merece!👏”, “¡wow!, inmenso el impacto de nuestra Selena. Muchísimas gracias por homenajearla Shaki! 💜”, “yo si sabía que ese bailecito me parecía conocido. Te amamos Shakira y Selena”, “eres grande y Selena vive”, “esa vuelta me lo dijo todo”, “Y lo hizo bien. No todos pueden dar la vuelta exactamente como Selena”, escribieron algunos de cibernautas en la publicación de la barranquillera.

Cómo murió Selena

Ya son 29 años desde que Selena Quintanilla fue asesinada en 1995 a manos de su mejor amiga, Yolanda Saldivar, en un hotel de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, ciudad natal de la artista. Sin embargo, el poder de la cantante y su legado continúa encendiendo los corazones de propios y extraños, quienes reconocen la grandeza de la intérprete. Tal y como lo mencionó Chris Perez, viudo de la cantante tejana, quien en un mensaje publicado el pasado 31 de marzo en su perfil de Instagram, habló de lo que su amada dejó tras su fallecimiento:

Selena Quintanilla, recordada como una de las artistas latinas más influyentes, nos dejó hace 29 años

“Selena todavía está batiendo récords y todavía recordamos/celebramos su extraordinaria vida, su don de la música y su legado eterno. Selena continúa inspirándonos a todos y siempre estará en los corazones de sus fans, amigos y familiares”, expresó.

Se presume que en 2025 Yolanda Saldivar quedaría en libertad, tras cumplir la condena por el asesinato de su mejor amiga la artista Selena, pues ella confesó haber disparado contra la cantante, pero la causa aún sigue siendo un misterio.

Letra completa de ‘Entre Paréntesis’ de Shakira

Shakira estrenó el video oficial de la canción 'Entre paréntesis' acompañada de Grupo Frontera - crédito Shakira/YouTube

Dime que te pasó porque te noto fría

tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama

Pero la siento vacía

Dime que pasó ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo pero estás pensando en el

Y tú uh uh uh ya lo diste por perdido

Sólo sé sinceró te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere

No creo que me recupere

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Y ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Eso es…Grupo Frontera…con la Loba…

Auuuuu