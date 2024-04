Nataly Umaña está viviendo en su casa matrimonial y se conoció con quién vive ahora Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló en dónde está viviendo mientras Nataly Umaña está en su casa - crédito cortesía Canal RCN

Después de que los televidentes La casa de los famosos Colombia fueran testigos de la mediática separación de la pareja conformada por Alejandro Estrada y Nataly Umaña, a raíz de la infidelidad de la actriz con Miguel Melfi en el programa, el actor Alejandro Estrada recibió el apoyo por parte de sus seguidores.

A raíz de esta infidelidad surgieron múltiples memes en los que los usuarios se burlaban de ella, de sus acciones en el reality y de la manera en que le pidieron el divorcio por su infidelidad con su compañero de programa.

Incluso, al conocerse que la Nataly iba a salir del reality, en las redes escribieron que supuestamente debía buscar arriendo en Bogotá para mudarse, porque Estrada estaría en la casa matrimonial y ella no tendría a donde llegar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Alejandro Estrada le pidió el divorcio a Nataly Umaña en vivo - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Sin embargo, esta situación tiene con intriga a muchos internautas porque no se sabe qué pasará con ellos ahora que la actriz regresó a la casa, ya que en las redes sociales se ha visto a Nataly volver al que siempre ha sido su hogar en La Calera, donde comparte con sus gatos y su perro.

Además, en su perfil de Instagram ha compartido videos y fotos en los que dejó ver que retomó sus rutinas de entrenamiento y sus secretos para mantener el abdomen plano.

Pero lo que ha llamado la atención de los seguidores de la expareja y está sonando en el mundo del entretenimiento es que, a pesar de que ambos han dado una serie de entrevistas, ninguno ha mencionado nada sobre su separación, sino por el contrario, se les ha visto enfocados en su nueva vida de soltería y proyectos personales.

De hecho, la duda sobre cómo están conviviendo Alejandro y Nataly, sigue latente, ya que la ella no ha mostrado otro lugar de vivienda ni tampoco intenciones de mudarse.

Ante esto, se conoció que para la Semana Santa, Nataly Umaña pasó tiempo en su residencia, mientras que el expresentador de Tu Voz Estéreo estaba de viaje en Cartagena con un grupo de amigos. Además, ha quedado claro, según lo que ambos muestran en sus respectivas plataformas digitales, que no se han vuelto a encontrar después de la visita de Estrada a La casa de los famosos, durante la cual le devolvió el anillo de matrimonio a Nataly.

Nataly Umaña sigue viviendo en la casa que compartía con Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/Instagram

Pero de todo esto ha quedado claro que Estrada y Umaña no están compartiendo juntos, por lo que el actor aclaró los rumores y dejó saber en una entrevista con la revista 15 Minutos que se encuentra feliz por las personas que lo han apoyado en el doloroso momento que enfrenta, e indicó que el principal motor y pareja que tiene ahora es su hijo que le llegó de Francia.

“Mi hijo recientemente vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”, contó Alejandro.

También explicó que el apoyo de sus amigos ha sido incondicional junto con el de su terapeuta, que lo ha llevado en todo este proceso de manejo del duelo y rupturas.

Asimismo, mencionó que por el momento está enfocado en sanar, seguir adelante y su futuro, pues Estrada se encuentra trabajando junto a Tomás, su hijo, en nuevos proyectos que van a ejecutar apenas el joven termine las labores académicas del colegio.

“Antes de entrar a la Universidad vamos a tener una aventura los dos: viviremos un año el uno con el otro, así que estoy esperando ese momento para compartir con mi hijo”, reveló el actor.

Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña, ha estado compartiendo con su hijo -crédito @Alejoestrada/X

Por el momento, Estrada ha mantenido en total discreción el lugar exacto donde se encuentra hospedado y tampoco ha revelado si ya habló con su esposa, en qué etapa se encuentra el proceso de divorcio y si va a regresar a la casa.