Mujer se escapó con el violador de su propia hija en Medellín

La menor de edad aseguró haber sido víctima de abuso sexual decenas de veces. Su madre escabó con el violador - crédito Freepik

Los vecinos del barrio Doce de Octubre de la capital antioqueña no pueden creer la fuga de Cristian Rodríguez Flórez, un hombre que se encuentra actualmente prófugo tras ser señalado de abusar sexualmente a su propia hijastra, y que al parecer, se escapó con la madre de la menor, una niña de 10 años.

Las autoridades emitieron una orden de captura contra Rodríguez el lunes 1 de abril, luego de que se confirmaran los abusos que, al parecer, venía cometiendo contra la menor desde junio del 2023. La ya dolorosa historia tomó un giro aún más dramático cuando se descubrió que la madre de la menor habría abandonado a su hija para escapar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los abusos salieron a la luz en marzo del año en curso, cuando una familiar de la niña descubrió la situación, de manera que le comentó a la madre de la menor. Según lo publicado por los medios locales, la mujer negó las acusaciones y se mostró incrédula frente a las denuncias de su propia hija, confirmadas por la pariente.

Imagen de referencia. La menor fue tratada en un centro asistencial de Medellín - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE

“Me dijo que no, que ella no iba a perder el tiempo en eso, que ella no se iba a quedar sin marido por esa hija que era una insinuadora. Y yo le dije, Yuliana, ¿cómo va a decir eso? Es una niña, tiene 10 añitos, ni pezoncitos tiene. ¿Cómo va a decir que la niña es una insinuadora? No, yo no voy a perder tiempo en eso, piérdalo usted”, dijo Diana Marcela Ruiz, prima de la madre, en entrevista con Caracol Radio.

“Le preguntan a la niña cuántas veces ha sido abusada y la niña empieza a contar con los deditos 1, 2, 3, 4, pasa la otra mano 5, 6, 7, 8, vuelve y pasa la otra mano 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y dice ay no muchachas son tantas veces que ya ni me acuerdo cuántas. Entonces yo dije ay no que es esto tan impresionante o sea ha sido muy triste para toda la familia, ha sido súper súper triste la situación de la niña”, agregó.

Tras ser llevada a un centro hospitalario por la prima de su mamá, exámenes físicos y psicológicos confirmaron que la menor había sido víctima de abuso sexual en reiteradas ocasiones.

Imagen referencial. La menor quedó en custodia de los familiares que ayudaron a denunciar los abusos - crédito Marta Fernández Jara/Europa Press

Fue por eso que, durante la hospitalización de la menor, la tía de la niña, se enteró de lo que estaba pasando con la pequeña, y por eso junto a vecinos, fue en búsqueda de Rodríguez Flórez para lincharlo en su domicilio, acción que fue impedida por la intervención de al menos 20 uniformados de la Policía.

“Entonces, ya después de los tres días, ya yo hice el linchamiento, pues el barrio se dio cuenta porque unas tías de ella viven por la zona, entonces ya el barrio se dio cuenta, ya hubo el linchamiento”, relató.

Según los relatos, los familiares de la pequeña alcanzaron a golpearlo. Sin embargo, la falta de una denuncia formal en ese momento llevó a que Rodríguez Flórez fuera liberado al día siguiente de la detención. El escándalo provocó una reacción tardía de las autoridades, quienes finalmente emitieron la orden de captura, pero para entonces -dos semanas después- tanto él como la madre de la víctima ya habían huido.

Entretanto, luego de saber sobre la fuga de la pareja, los familiares de la víctima menor de edad se hicieron cargo de ella, asegurándose de que cuente con el apoyo psicológico necesario para superar el trauma sufrido. La comunidad y los familiares han expresado su indignación y desamparo ante lo que consideran una flagrante violación de derechos y una injusticia hacia la menor.

Imagen referencial. Estudiantes de colegio rechazan el caso de abuso sexual contra un menor de cinco años - crédito @heidy_up/X

Este caso puso de relieve la importancia de la denuncia temprana y la necesidad de una respuesta más ágil por parte de las autoridades en situaciones de abuso sexual infantil, además, en consideración de que la menor no estaba a salvo ni siquiera en los brazos de su progenitoria.

La sociedad y el sistema legal deben estar preparados para proteger a las víctimas y garantizar que los agresores enfrenten la justicia. Las autoridades han dispuesto un canal de información del paradero de este hombre al 3002420790, haciendo un llamado a la colaboración ciudadana para localizar a Rodríguez Flórez y a la madre de la menor.