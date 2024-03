Estos serían los nuevos participantes que ingresarían a ‘La casa de los famosos’: el público escoge cuatro

Nuevos famosos entran a 'La casa de los famosos Colombia' y el público elige a los cuatro que se quedan - crédito @nanis8a @sebastiantamayoa @jcamilopulgarin/Instagram

Nuevas caras llegarán al reality de La casa de los famosos Colombia para ponerle picante y emoción a la competencia en una nueva etapa en la que el público escogerá a los cuatro participantes que quieren que se queden.

Estos serían los nombres que se revelarían este lunes 1 de abril. En total entrarían ocho famosos a un pequeño espacio y mediante votación la audiencia seleccionará a los cuatro finalistas que seguirán en competencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Modelos, creadores de contenido, presentadoras y actrices hacen parte de la lista de cuatro mujeres y cuatro hombres que harán más difícil el juego a los famosos que ya completan siete semanas de encierro dentro de La casa de los famosos Colombia.

Estos son los nombres que suenan como nuevos participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlosochoatv/Instagram

Si bien la noticia no se ha compartido con los participantes que están en competencia, ellos ya están a la expectativa y barajando posibles nombres. Omar Murillo espera que entre la influencer Yina Calderón; sin embargo, ella ya negó nuevamente su ingreso. “Ustedes me preguntan todo el tiempo, pero les confirmo que no estaré en este reality. Yo les repito que le deseo mucha suerte al programa, pero no voy a ir”.

Por su parte, la creadora de contenido Karen Sevillano advirtió estar lista para recibir al famoso que sea y anunció que este será el siguiente en salir, puesto que parte de la estrategia será protegerse entre los antiguos. No obstante, la sorpresa es mayor, debido a que ellos esperan el reemplazo de la baja que tuvo La casa de los famosos Colombia con la salida del actor Sebastián Gutiérrez que debió renunciar para cuidar su salud mental, pero en sus cuentas no están que en realidad se unirán cuatro famosos más.

De acuerdo con información revelada por el periodista paisa Carlos Ochoa al que, supuestamente le filtraron los nombres de los nuevos famosos que ya grabaron las promociones e hicieron las fotos oficiales el público deberá elegir entre estos candidatos:

Nanis Ochoa, Sebastián Tamayo, Camilo Pulgarín y Melissa Puerta hacen parte de las opciones que tendrá el público para elegir a los nuevos participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @nanis8a @meligate_ @jcamilopulgarin/Instagram

Nanis Ochoa

Presentadora, actriz y modelo paisa que recientemente hizo parte del panel de presentadores del programa de entretenimiento Lo sé todo junto a Elianis Garrido y Ariel Osorio. Participó el en reality Mundos Opuestos en donde se hizo polémica al volver con su exnovio Pipe Calderón con el que se casó después y es el padre de su hija. Ha estado en dos películas colombianas llamadas Santo cachón y Casa por cárcel.

Sebastián Tamayo

Saltó a la fama por su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele en el que empezó su relación con la presentadora y bailarina Elianis Garrido con las que duró tres años. De entrar a La casa de los famosos Colombia, sería el participante con mayor experiencia en concursos, puesto su carrera en las pantallas se ha mantenido vigente gracias a su paso por varios de ellos. Estuvo en varias temporadas de Guerreros, El poder del amor en el que también participó Miguel Melfi y posteriormente en Desafío a la fama.

Camilo Pulgarín

Con 28 años de edad, se ha posicionado como uno de los creadores de contenido con mayor reconocimiento del país. Ganó popularidad especialmente en la red social TikTok en la que acumula su mayoría de seguidores y donde le da vida al personaje de ficción María José, la taciturna. El contenido de este paisa se centra en estilo de vida, humor y baile.

Melissa Puerta

Es modelo y creadora de contenido. Ganó el reality de competencia Guerreros y también participó junto a Sebastián Tamayo en el Poder del amor. Es conocida en el mundo digital como Melissa Gate y en su ciudad natal, Medellín, (Antioquia) cuenta con una barbería en la que ejerce su talento oculto, además cuenta con un emprendiendo de compra y venta de software.

Catherine Mira, Tania Valencia, Andrés Ossa y Soy Emiro son parte del grupo de nuevos participantes postulados para entrar a 'La casa de los famosos Colombia' por decisión del público - crédito @hisoyemiro @actrizmira @jcamilopulgarin/Instagram

Catherine Mira

La actriz de 42 años de edad es recordada principalmente por su papel de Maritza en la telenovela de Los Reyes en donde se su carrera tuvo mayor visibilidad. Conformó el grupo de participantes de La isla de los famosos en 2007 y posteriormente llegó a Survivor, 2023 como parte de los reemplazos a las bajas que sufrió el formato.

Tania Valencia

La exreina vallecaucana también es modelo y actriz. Protagonizó junto al actor Lucas Buelvas la última temporada del programa de unitarios Tu voz estéreo y también entró en la segunda etapa de Survivor, la isla de los famosos 2023. Ella se dejó ver en los pasillos del canal RCN, dando fuerza a los rumores de su ingreso a la casa.

Emiro Navarro

El influencer barranquillero es uno de los nombres más pedidos en las redes sociales por sus seguidores para hacer parte del reality La casa de los famosos Colombia al que finalmente llegaría como parte de los ocho nuevos participantes de los que el público elegirá solo cuatro. En el mundo digital es mejor conocido como Soy Emiro.

Andrés Ossa

Confirmó en sus redes sociales que hará parte de un nuevo proyecto televisivo. Este modelo y deportista paisa es presentador del canal regional Teleantioquia. Cuenta con experiencia en concursos de competencia y convivencia puesto que participó en el reality Desafío the box.

Recuerda que entre estas cuatro mujeres y cuatro hombres será la audiencia la encargada de escoger a los cuatro nuevo concursantes que ingresarán a La casa de los famosos Colombia.