Eclipse solar del 8 de abril de 2024: por qué no será visible en Colombia

Un eclipse solar total ocurrirá el próximo 8 de abril del 2024 - crédito Freepik

El calendario astronómico reserva una cita ineludible para el 8 de abril: un eclipse solar total, un espectáculo cósmico que dejará maravillados a observadores y curiosos. Este evento astronómico, catalogado como uno de los más impresionantes, será visible desde algunas regiones del norte del continente americano.

Según la Nasa, el eclipse total comenzará su recorrido sobre el Océano Pacífico Sur para luego cruzar territorios de México, Estados Unidos y Canadá. Aunque inicialmente se había previsto que en San Andrés y Providencia este sería visible en un 15%; mientras que en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en un 10%. Lo cierto es que Colombia se perderá este espectáculo celestial, ya que el eclipse no será visible ni total ni parcialmente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según la estimación de la Nasa, los afortunados en la costa mexicana del Pacífico serán los primeros en presenciar la totalidad alrededor de las 11:07 a.m. PDT, mientras que la sombra de la Luna continuará su viaje hacia el norte, atravesando estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, y muchos más, hasta alcanzar territorio canadiense y despedirse por la costa atlántica de Terranova.

La trayectoria de los contornos totales y parciales que cruzan los EE. UU. para el eclipse solar total de 2024 que tendrá lugar el 8 de abril de 2024 - crédito Nasa

Este evento cósmico, que ocurre aproximadamente cada año y medio en algún punto de la Tierra, ha despertado el interés de los ciudadanos. Lo anterior debido a que, pese a su frecuencia, un eclipse total de sol solo ocurre cada 375 años aproximadamente en un mismo punto.

No todos tienen la posibilidad de presenciar cada eclipse solar. Y es que, según la Nasa, contemplar un eclipse total de sol es un acontecimiento poco común, ya que la sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra es relativamente pequeña, limitando la visibilidad a unas pocas ubicaciones en el planeta. No solo es necesario estar en el lado iluminado por el sol (requisito que sí lo cumple Colombia para el 8 de abril), sino que debe encontrarse también dentro de la trayectoria de la sombra lunar para presenciar este fenómeno (lo que no sucede en el caso de este país).

Así se ve el recorrido de un eclipse total de sol - crédito imagen ilustrativa VisualesIA/Infobae.

La duración total del eclipse será de aproximadamente dos horas y media. Sin embargo, el período de totalidad, donde la Luna bloquea completamente al Sol, será de tan solo unos cuatro minutos para aquellos que se encuentren cerca del centro de la franja de totalidad. Estas personas tendrán la oportunidad de contemplar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol, que normalmente queda oscurecida por su brillo.

La recomendación de la NASA es que los espectadores utilicen anteojos especiales para eclipses durante la totalidad del evento. Cabe recordar que este eclipse total será el último visible desde los 48 estados contiguos de Estados Unidos hasta el año 2044.

La recomendación de la Nasa es no mirar directamente al sol mientras esté ocurriendo el eclipse - crédito Elvis González/EPA, vía Shutterstock

Otros eventos astronómicos que ocurrirán durante 2024

Eclipse lunar parcial de septiembre de 2024: el siguiente eclipse se dará en la noche del 17 al 18 de septiembre de 2024 y se podrá ver en Europa, gran parte de Asia, África, América del Norte y Sudamérica. También en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, además de la Antártida y el Ártico. En el momento de mayor sombra, la Luna estará en el cenit en el norte de Brasil. Este eclipse será algo más tenue que el de marzo.

En septiembre se presenciará un eclipse parcial de Luna - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Eclipse anular de Sol del 2 de octubre 2024: el último eclipse del año será uno solar anular que podrá observarse en América del Norte, gran parte de América del Sur, los océanos Pacífico y Atlántico y también en la Antártida. Los eclipses anulares o “anillos de fuego” son semejantes a los eclipses totales, pero como la Luna se encuentra en el punto más lejano de su órbita, se ve más pequeña y no tapa completamente al Sol.

Además, este año, el cielo seguirá regalando sorpresas con el paso del cometa 12P/Pons Brooks, conocido popularmente como el “cometa diablo”, que se espera alcance su punto más cercano al sol el 21 de abril. Sin embargo, será casi imperceptible por los ojos humanos.