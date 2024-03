Por el Festival Estéreo Pícnic, estos centros comerciales ofrecerán parqueadero 24 horas

Centros comerciales como Gran Estación y Metrópolis se suman a las medidas para mejorar la experiencia del evento, ofreciendo estacionamiento extendido a asistentes - crédito Colprensa

La capital colombiana se prepara para recibir el Festival Estéreo Picnic (FEP) que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar desde el 21 hasta el 24 de marzo. En anticipación a este evento multicultural, Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) han extendido sus horarios de servicio para mejorar la movilidad de los asistentes.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2024: conozca el mapa oficial de los escenarios

La ruta especial de Transmilenio funcionará de las 3:00 a.m. a las 4:00 a.m., mientras que el Sitp dispondrá de rutas zonales extendidas desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2024: Transmilenio extenderá sus horarios durante el evento, así quedaron las rutas

Para asegurar una experiencia fluida en términos de transporte, las autoridades locales y los organizadores del evento han recomendado a los participantes asegurarse de tener sus tarjetas TuLlave recargadas. Con un costo de $2.950 pesos por viaje, estas medidas buscan facilitar el acceso y la salida del recinto de festivales, garantizando así la seguridad y comodidad de todos los involucrados.

El Festival Estéreo Picnic anunció su nueva sede para el 2024 - crédito @festereopicnic/Instagram

Además, varios centros comerciales, como Gran Estación, Iserra 100 y Metrópolis, ofrecerán sus parqueaderos las 24 horas durante los días del festival, ampliando las opciones de estacionamiento para los asistentes.

Te puede interesar: El camino de Lalo Cortés, una artista, mujer y afro, para encontrar su identidad en Bogotá: “Yo soñaba con ser lisa”

El FEP se destaca por ser uno de los encuentros de música y arte más importantes de la región, atrayendo a miles de visitantes tanto locales como internacionales. La implementación de servicios de transporte extendidos pone de manifiesto el compromiso de la ciudad con la cultura y el entretenimiento, así como con la movilidad urbana eficiente. La coordinación entre el gobierno local, los servicios de transporte público y los establecimientos comerciales subraya la importancia de trabajar en conjunto para el éxito de eventos de gran magnitud.

Transmilenio y sus labores extendidas para el FEP

Festival Estéreo Picnic experimentará cambios en su decimotercera edición, planificada para desarrollarse desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de marzo, en el parque Simón Bolívar. Las modificaciones incluyen una nueva ubicación para el evento y ajustes en los servicios de transporte para facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes.

Transmilenio extenderá sus horarios de atención durante los cuatro días del FEP 2024 - crédito Instagram

El Festival Estéreo Picnic, uno de los espectáculos más esperados por los aficionados a la música en Colombia, originalmente se había considerado que tuviera lugar en el campo de golf de Briceño. Sin embargo, las autoridades del festival han optado por trasladar la sede al parque Simón Bolívar, en Barrios Unidos, una decisión que ha sido bien recibida por el público debido a la accesibilidad y la mejora en las opciones de transporte para llegar y salir del evento.

En respuesta a las necesidades de transporte de los participantes del festival, se anunció que Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) implementarán servicios provisionales con horarios extendidos. eran específicamente cuatro rutas del sistema las que estarán a disposición de las personas y estarán configuradas de la siguiente manera:

El servicio provisional de los servicios troncales funcionará hacia el Portal Norte y Unicentro.

Para el caso de los zonales, estarán habilitadas las rutas hacia Las Aguas y Multiplaza.

Las rutas estarán funcionando desde las 11:00 de la noche y hasta las 4:00 de la mañana, por lo que quienes deseen devolverse a sus casas en transporte público, podrán hacerlo.

¿Cuáles son las estaciones del Sitp más cercanas al parque Simón Bolívar?

Transmilenio extenderá sus horarios durante el Festival Estereo Picnic 2024 - crédito Instagram