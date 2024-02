Denuncian a locutor Francisco ‘Paco’ Ramírez por humillar a una compañera luego de dar una noticia sobre Petro

En el video, se puede apreciar la actitud prepotente del periodista Francisco 'Paco' Ramírez - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura / Tropicana Cali

Circula en las redes sociales un video de un fragmento de un programa en vivo en la emisora Tropicana Cali, en el que se escucha al periodista conocido como Francisco ‘Paco’ Ramírez humillar e insultar a sus compañeros de mesa, hecho que según los usuarios ya ha ocurrido en múltiples ocasiones.

En el video se ve a una de sus compañeras relatando una noticia “positiva” sobre Petro y su administración Petro. “... algunos de ellos van para el tema del Icetex. Van a condonar 4.983 créditos...”, era la información que esta periodista estaba dando al aire. Antes de seguir con su boletín informativo, Ramírez presuntamente bosteza de forma exagerada, acción y comportamiento que la periodista notó.

“... no haga así que son noticias buenas...”, sostuvo la mujer. Un compañero afirma con la cabeza y le dice que más tarde puede ampliarla, a lo que la periodista sostiene, “no me sabotee las noticias, porque son buenas y positivas...”.

Sin dejarla terminar, Ramírez le quita la palabra y le dice “No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”, la mujer inmediatamente le refuta, “Bueno, pues tampoco me diga boba” y vuelve a ser interrumpida por el periodista Ramírez.

La discusión empieza a acalorarse hasta llegar a tintes políticos y poco relacionados con la noticia que la mujer estaba relatando: la condonación de créditos del Icetex. “La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”.

La periodista tiene acento español, por lo que no es Colombiana, lo que le da más sentido a su respuesta “Bueno, pues es el presidente de Colombia y son noticias del gobierno para los colombianos”. “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga, jode con tu presidente, muérete con él, está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”, interrumpe y se despacha el periodista Ramírez.

El video se corta y continua en otro momento de la discusión, en el que Francisco ‘Paco’ Ramírez puya a su colega periodista “No, es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, Petro es un bandido, es un narcotraficante... cambiaste tu aspecto de armonía en el grupo. Vamos hasta las dos, trabajemos bien, no vamos a pelear, mañana cumplis años, Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien.... No hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente, cuando te toquen a tu presidente, es una cosa loca... está bien”.

Luego de esto, la periodista le explica que no esa no es la manera de hablar porque son noticias y se dan para que la gente se informe y sepa que hay programas con los que pueden salir beneficiados. Haciendo caso omiso, Ramírez la pisa varias veces al aire diciendo “¿qué más sigue?, alguien que diga más de las noticias, excelente... ahorita se despacha con su presidente, que le mande regalo de cumpleaños”.

El video se corta y continua en otro momento de la discusión, en el que Francisco ‘Paco’ Ramírez puya a su colega periodista “No, es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, Petro es un bandido, es un narcotraficante... cambiaste tu aspecto de armonía en el grupo. Vamos hasta las dos, trabajemos bien, no vamos a pelear, mañana cumplis años, Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien.... No hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente, cuando te toquen a tu presidente, es una cosa loca... está bien”.

En todo momento se puede ver a la periodista manteniendo la compostura, explicando su punto y pidiendo que no le hable de esa forma, mientras que ‘Paco’ Ramírez continuaba arremetiéndola con su actitud.En otro video, en el que aparece una foto del periodista y su voz, se puede escuchar como este manda a comer mierda a uno de sus compañeros, Rafael, al tener opiniones discordantes con la temática del curso académico 12.

“Coma mierda, hermano, coma mierda, hermano. Déjeme hablar, parece guevon... Rafael, respete a la gente, coma mierda. A usted le gusta la pelea con ese bobo hijueputa, eso me emputa”, fueron las palabras de Francisco ‘Paco’ Ramírez.

Hasta el momento Tropican Cali, ni los periodistas involucrados han hablado sobre estos presuntos casos de acoso laboral por parte del periodista Francisco ‘Paco’ Ramírez