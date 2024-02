Ahora cobran por “tomar fotos y hacer pícnics” en parques públicos de Bogotá, denució una ciudadana

La administración del lugar estaría realizando cobros irregulares a sus visitantes - crédito ciudadmontesparqueterritorio.blogspot

Ahora los bogotanos deberán pagar una serie de tarifas, algunas de ellas por horas, en los parques públicos de la ciudad. O Así lo habría denunciado a través de sus redes sociales la creadora de contenido Luna Sofia, luego de que su madre atravesara una experiencia desagradable en Ciudad Montes.

“La nueva Alcaldía de Bogotá va a cobrar hasta por el uso de nuestros parques públicos (...) Mi mamá realiza eventos y uno de los servicios que ofrece cuando son quinceañeras es tomar las fotos, las quinceañeras usualmente quieren que las fotos sean en el parque, en un lugar muy bonito”, explicó, en la pieza que ya supera las 430 mil interacciones.

Y continuó: “Esta semana (29 de enero al 2 de febrero) mi mamá tenía una sesión de fotos para una quinceañera y se citaron en el parque Ciudad Montes, ella llevó sus cosas, la quinceañera llegó con la mamá y todo estaba bien hasta que mi mamá empezó a sacra las cosas y la quinceañera empezó a alistarse”.

La administración no pudo enseñarle el decreto que advierte este cobro - crédito @urcuteprincess_0 / TikTok

Hasta el lugar se habrían acercado funcionarios del parque para indicarles que, antes de continuar con la sesión, debían realizar un pago por el uso de las instalaciones y de su cámara, sin importar que la traían de casa:

“Llega un funcionario y le dice a mi mamá que no podía tomar fotos en el parque, entonces mi mamá le preguntó por qué y el funcionario le respondió que había una nueva administración y que, de ahora en adelante, tendría que pagar un impuesto para eso”.

Incrédula, la madre de Sofía se acercó hasta el “área administrativa del parque y preguntó por qué tenía que pagar, si nunca antes lo había hecho, y le dijeron que debía hacerlo y eran 38.000 pesos”, ella se alertó porque no podía creer lo que estaba pasando.

Y, entonces, le explicaron que “el pago se iba a dividir en dos: 18.000 pesos por el uso de la cámara, cámara que es de ella, y 20.000 pesos por el uso de las instalaciones del parque, un parque público, que se mantiene con nuestros impuestos y los de todos los bogotanos”.

Sofía aceptó que, existe una pequeña posibilidad de que los parques públicos de Bogotá quieran evitar que otras personas realicen negocios en sus instalaciones, sin tener que pagar una tarifa por ello.

Picnics y fotos ahora tendrían una tarifa, según la administración - Alcaldía de Bogotá

“Está bien, yo entiendo que de pronto no quieren que terceros se lucren a costas de las instalaciones del parque... logro entenderlo, aunque yo y ustedes están pagando para que ese parque exista y se mantenga en las condiciones en las que está, pero entiendo que no quieran que alguien más se lucre de esto”.

Pero, fue enfática en que lo que no entiende es “por qué me van a cobrar por usar mi cámara, cuando ya me están cobrando por estar en el parque. Pero eso no es lo más grave, justifiquémoslo con que terceros no se puedan lucrar o beneficiar del parque. Lo preocupante viene cuando los funcionarios del parque le dijeron a mi mamá que para que no le saliera tan caro pusiera en el concepto de pago que iba a hacer un picnic. Y mi mamá no lo podía creer”.

Ella ya había realizado el pago y cómo no tenía certeza de que los funcionarios respetaran otra tarifa decidió hacer las cosas “al derecho”, pero, con todo y eso sintió que la medida es abusiva para con los visitantes.

“Nos quedamos pensando en que ahora cobran hasta por hacer picnics en los parques de Bogotá... lo de no lucrarse está bien, pero ¿que no pueda hacer un picnic? Para eso están los parques”, reclamó Sofía, argumentando que ya nadie podría tomarse fotos mientras disfruta del espacio público. Una situación que otras personas denunciaron en los comentarios.