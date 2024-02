Descubrió que le ponían los cachos con una doctora y le armó escándalo en plena EPS del Atlántico

La mujer llegó a señalar a la supuesta amante de su marido de tener relaciones sexuales con pacientes - crédito @ColombiaOscura/X

En Soledad (Atlántico), una mujer protagonizó un escándalo en plena EPS, al frente de pacientes, personal médico y administrativo, al, aparentemente, descubrir que su pareja tiene una amante y que ella trabaja en el lugar. El caso se presentó en la sede de Salud Total en la calle 30, donde la aireada mujer se apareció, gritando y lanzando insultos.

La situación quedó registrada en un video en el que se escucha cómo la señora exige, en varias ocasiones, que llamen al jefe de la supuesta amante de su pareja. ¡Aquí tengo las pruebas! (sic) ¡¿Qué clase de profesional eres!?, gritó la mujer mientras golpeaba el vidrio de la recepción de la EPS, donde se encontraba otro funcionario intentando atender a algunas personas.

Mientras tanto, tanto el vigilante del lugar como una funcionaria impidieron que la mujer ingresara, intentando calmarla y retirarla del lugar. Sin embargo, en varios momentos se logró soltar para continuar gritando y pidiendo explicaciones a la trabajadora: ¡Dime lo que hablabas de mí!, señaló en cierto momento.

En medio del ruido, la funcionaria que intentaba tranquilizar a la mujer quiso hacerle notar que estaba rodeada de pacientes y empleados. “Hay personas aquí”, decía, mientras la señora seguía gritando y buscando la manera de encontrar a la supuesta amante.

La mujer exigió a la funcionaria de la EPS Salud Total salir para "dar la cara" - crédito @ColombiaOscura/X

De acuerdo con otra grabación de lo ocurrido, la enfurecida mujer alcanzó a acusar a la funcionaria de tener relaciones sexuales con los pacientes que llegan para ser atendidos. “No me toquen. Publícalo, publícalo. Se culea con los pacientes allá adentro y la gente muriéndose aquí adentro”, aseveró la enfurecida señora, citada por el medio.

Además, mientras el vigilante impedía que cruzara la puerta, la mujer exigía a lo trabajadora de la EPS, con múltiples insultos, que saliera para dar “la cara”, tanto a ella como a sus hijos, a quienes mencionó entre la cantidad de improperios que lanzó en su contra.

“Si usted sabe que su marido o su esposa le está pegando los cachos, no haga ese ridículo y no se exponga a la burla, acabé la relación y punto”; “Jaja ja el vigilante no aguanta la risa”; “ya no respetan a las sucursales”; “tienes que reclamarle es a tu marido”, fueron algunos comentarios de usuarios de X.

Otra supuesta infidelidad que se viralizó

Este caso se presenta cuatro días después del escándalo que se presentó en la residencia de un oficial de la policía de la Sijín, que encontró a su esposa siéndole infiel con otro hombre, que sería su compañero de trabajo. “Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, ¿cierto? Gracias”, dijo el agente al llegar a su casa y encontrarse con la escena.

Mujer acusada de infidelidad en Santander - crédito captura de pantalla

El hombre descubrió que, incluso, el recién descubierto amante de su pareja había entrado la motocicleta a la sala de su casa. “¿Qué espera, paisano?, ¿Que yo me vaya y usted se quede con ella solo o qué? Arranque mijo, arranque de acá. Arranque que es que yo vivo acá”, exigió el agente de la Sijín, indignado, a su compañero de trabajo.

Sin embargo, después, en otro video, se escucha a la mujer decir que la residencia es suya y pidiendo a su pareja, en medio de gritos, que se fuera. “No, necesito que se largue, esta es mi casa. Lárguese de mi casa (sic) Es que no conocen lo hijueputa que es, ahí si no es capaz de hablar, ahí si no, porque delante de la policía se queda cayado. ¿Qué es lo que iba a hacer?”, dijo.

Luego de lo ocurrido, y de que los videos se hicieran virales en redes sociales, la familia de la mujer reveló que tuvo que ser hospitalizada. Al parecer, unos compañeros la encontraron inconsciente en el interior de su vivienda. De acuerdo con su hermano, que habló con el medio regional James Informa, debido a la ansiedad que le generó el alcance que tuvieron las grabaciones en las redes, y los comentarios que estas suscitaron, la mujer decidió tomar “unas pastas” que pusieron en riesgo su vida.