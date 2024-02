Silvestre Dangond dijo que el artista más grande de Colombia es Diomedes Díaz: “Ni Shakira, ni Juanes”

El cantautor vallenato manifestó que Diomedes Díaz es el máximo exponente de la música en Colombia - crédito imágenes de redes sociales

Silvestre Dangond, nacido en Urumita (La Guajira), con más de 20 años de trayectoria musical, se declaró admirador absoluto de Diomedes Díaz, a quien definió como uno los cantautores más importantes del país.

Te puede interesar: Silvestre Dangond respondió a los que lo comparan con Diomedes Díaz: sorprendió con sus palabras

En una rueda de prensa en Bogotá, ofrecida en el restaurante Arrogante, de James Rodriguez, Silvestre recordó cuando le dijo a un pianista que Diomedes es el cantante más importante de Colombia, por encima de Shakira, Juanes y Carlos Vives.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Premios Grammy 2024: Karol G hace historia como la primera mujer en llevarse un galardón en su categoría

El cantante nominado a grandes premiaciones, como Latin Grammy y Grammy, contó la historia cuando estaba interpretando una canción de Diomedes, nacido en La Junta (La Guajira), y dijo: “Esa la canción del más grande de Colombia”, pero el pianista le contestó: “No, es Shakira”.

El artista colombiano expresó que Diomedes Díaz está por encima de Shakira, Juana y Carlos Vives - crédito Elsa Barrera/Infobae

Sin embargo, Silvestre ripostó: “‘Qué Shakira’, le dije yo; ‘ni Shakira, ni Carlos Vives, ni Juanes, lo más grande que parió Colombia es Diomedes Díaz”'.

Te puede interesar: Fernán Martínez se refirió a su relación actual con Juanes y tiró dardo a Shakira: “No es santa de mi devoción”

El cantante vallenato dio las razones de considerar al intérprete de La plata como uno de los artistas más grandes del país: “Diomedes Díaz fue un artista natural, sin educación, artista silvestre de la fauna, independientemente del pueblo es el artista que creció viendo la luz de una mechera, viendo la luz de la luna, entonces tenía mucha historia que contar e incluso con su deceso Diomedes Díaz será insuperable”, señaló el colombiano.

Una situación que en varias ocasiones ha causado incomodidad a Silvestre Dangond es ser comparado con otros artistas de trayectoria en el género vallenato y esta vez la fanaticada Silvestrista fue comparada con los seguidores del Cacique de La Junta, conocidos como los diomedistas, esta situación no fue del agrado del músico vallenato debido a que tiene una profunda admiración por el cantante fallecido, quien dejó una gran recordación entre los colombianos.

El cantante vallenato expresó que los fanáticos deberían apoyar y no comparar a los artista del género - crédito Elsa Barrera/Infobae

“La gente habla de las comparaciones eso me da flojera y me aburre porque la gente no ha querido entender que yo no seré más grande que Diomedes Díaz, la gente no ha querido entender que yo respeto a todos los grandes, la gente no ha querido entender que yo nunca me he comparado con Diomedes, jamás se me pasa por la cabeza, es que no lo pienso y el día que lo piense me enfermo y si me enfermo la cago, más de lo que la he cagado, dejaría de ser yo porque tengo un camino en el que trazar y Diomedes es insuperable”, indicó el artista vallenato en rueda de prensa

El intérprete de Bacano resaltó que es importante que la audiencia apoye a los músicos actuales y no compararlos con los grandes juglares del vallenato: “La gente se ancla comparaciones y por estas no dejan avanzar a los demás. Más de comparar es apoyar, necesitamos es que apoyen, menos comparaciones más apoyo. Diomedes es insuperable”, agregó el cantautor.

El artista vallenato pidió a la audiencia apoyar a los cantantes del género sin comparaciones con otros artitas - crédito Elsa Barrera/Infobae

El artista colombiano resaltó la trayectoria y el talento de los pioneros de la música vallenata como Leandro Díaz, ‘Colacho’ Mendoza, Rafel Escalona y muchos más que se destacaban por sus hermosas compasiones: “Yo sí creo que que hay que buscar atrás, es que atrás está todo, Escalona no los dijo, Leandro no los dijo, Diomedes nos lo dijo, Rafael Orozco nos dijo eso ya está escrito, eso es imborrable para que esto ( la música vallenata) vuelva a brillar como antes tiene que acabarse y comenzar”, señaló Dangond.

El reconocido cantante vallenato, quien cosecha éxitos desde hace 22 años, se presentará el 18 de mayo en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ como parte su gira con su más reciente trabajo discográfico Ta’ malo, el cual incluye canciones como La vallenata, Bacano, Ni media llamada y muchas más.