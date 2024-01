La exfiscal Viviane Morales aseguró que Petro quiere que se escoja rápido fiscal general porque está asustado por los líos de su familia

Viviane Morales dijo que Petro tiene miedo de que no se escoja rápido al reemplazo de Francisco Barbosa - crédito Colprensa.

En todo un lío se ha convertido la elección del sucesor de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. El presidente Gustavo Petro envió una terna de mujeres (Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago) y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se han puesto de acuerdo para escoger a una, por lo que las votaciones se han tenido que reprogramar en dos ocasiones.

Primero se realizaron las votaciones el 7 de noviembre y como no se llegó a ningún consenso se aplazaron hasta el 25 de enero. Como en esta nueva fecha no se escogió a una nueva cabeza para el ente investigador y acusador de la justicia colombiana, se postergó la fecha hasta el 8 de febrero.

De no escogerse a una nueva fiscal general de la Nación para antes del 12 de febrero, fecha en la que Francisco Barbosa debe entregar su cargo, entrará a reemplazarlo la vicefiscal Martha Mancera, en calidad de encargada, y no podrá ocupar el cargo ninguna de las ternadas por el presidente Petro hasta que no haya votación.

La elección podría retrasarse todavía más, debido a que a principios de abril saldrán cinco magistrados de la Corte y no se podrá tomar una nueva decisión hasta que estén completos los 23 magistrados que componen el alto tribunal.

Según indica el portal La Silla Vacía, dentro de la Corte hay tres bandos: uno que quiere escoger fiscal cuanto antes y que para ello habría propuesto sesiones extraordinarias, abanderado por Luis Antonio Hernández. Otro grupo que quieren votar, pero en sesiones quincenales, es decir, no tienen prisa. Y un tercer grupo que no quiere votar por ninguna de las candidatas y votará en blanco; entre ellos está el magistrado Gerardo Botero, a quien el Consejo de Estado le negó una tutela que interpuso porque en la terna no había ningún hombre.

En medio de toda la incertidumbre que genera saber quién será la nueva fiscal y cuando será elegida, el presidente Petro ha llamado la atención a la Corte para que proceda lo más pronto con la elección. De hecho, desde Tumaco, Nariño, el pasado 26 de enero, al conocer que la votación se había vuelto a aplazar, advirtió que lo que se está jugando es “si se investigan o no a las mafias del país”.

“Claro que yo sé que se está dirimiendo alrededor de quién es la próxima fiscal General de la Nación; está en el corazón de esta lucha, precisamente, si la Fiscalía investiga las mafias, o (si) las mafias se toman la Fiscalía, así de simple. Y eso tiene que decidirlo es la sociedad colombiana”, expresó el mandatario colombiano en su discurso de la cuarta jornada de El Gobierno con el pueblo.

Pero otra es la lectura de la exfiscal general Viviane Morales, que en una entrevista con la revista Semana señaló que el presidente Gustavo Petro tiene miedo de que no se escoja pronto a una fiscal de su terna, por las investigaciones que involucran a personas cercanas a él.

“Lo que veo es que están muy asustados. Es que aquí la cosa es distinta. Petro tiene mucho interés en el fiscal que venga porque quien llegue tiene en sus manos investigaciones que no solamente tienen que ver con allegados al presidente, como el hijo, Nicolás Petro, su hermano, Juan Fernando, sino con cosas tan importantes como la financiación de su campaña presidencial, que hoy está absolutamente en entredicho”, le dijo al medio mencionado.

Además, se refirió a su proceso de elección para ese cargo, que tardó 16 meses. “Lo que pasa en este caso es distinto a la época en que me eligieron, porque hoy hay un interés directo del presidente en la persona que salga elegida fiscal, porque es quien autoriza cualquier principio de oportunidad que se le pueda dar a su hijo o a su exnuera, Day Vásquez, o cualquier acuerdo al que se llegue”, aseguró.

Y añadió que “ese lo firma el Fiscal General. Y el presidente, obviamente, tiene un interés porque están siendo investigadas personas cercanas a su familia, a su campaña, pero sobre todo con él mismo, porque de las pruebas de estos procesos saldrán muchos elementos probatorios respecto a la financiación de la campaña del presidente”.