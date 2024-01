Camionetas blindadas de la UNP: esta es la recompensa que ofrecen; confirmaron tres capturados

Las autoridades aseguran que hallaron seis de los vehículos. Los restantes no han salido de la ciudad. Brigadier general Daniel Gualdrón Moreno anunció millonaria recompensa - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó del robo de 16 camionetas blindadas, avaluadas en 500 millones de pesos cada una, propiedad de la empresa Security Rent Corp y destinadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Con base en lo informado por las autoridades, el asalto ocurrió en horas de la madrugada del viernes 19 de enero en un parqueadero de la localidad de Suba.

De igual forma, se conoció que uno de los vigilantes del lugar, tras ser retenido y amarrado por un grupo de más de 20 individuos armados, consiguió liberarse y alertar a las autoridades, iniciando así un “plan candado”.

“A las 12:00 de la noche llegan los delincuentes al parqueadero, donde hay unos vehículos allí guardados, unas camionetas Toyota y unas Duster, eran alrededor de 150 vehículos los que había ahí. Fueron 20 los sujetos que irrumpieron en el lugar, entre ellos, algunos armados, quienes sometieron a los vigilantes, los amarraron y los entraron a un cuarto, pero uno de ellos logró soltarse”, precisó el alto oficial.

Tras el aviso, uniformados de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín dieron comienzo a la investigación. Posteriormente, siguieron la pista dada por un ciudadano sobre movimientos sospechosos en un estacionamiento de la localidad de Kennedy.

Como resultado, las autoridades recuperaron seis de las camionetas robadas y detuvieron a tres presuntos implicados en el hurto. Según lo indicado el comandante de la institución en la capital, durante la operación se hallaron dispositivos inhibidores de GPS que fueron empleados por los ladrones para evadir el rastreo.

La Policía de Bogotá logró la captura de tres sujetos que habrían participado en el robo de los vehículos de la UNP - crédito Policía Nacional

Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó el número de vehículos sustraídos y expresó su preocupación por la seguridad. Según las investigaciones, las camionetas no han salido de la ciudad y las autoridades han recopilado más de 20 videos como parte de las labores de rastreo. De igual forma, se intensificó la vigilancia en la zona, implementado, también, medidas adicionales para garantizar la seguridad.

“Algunas camionetas salieron en grupos de cinco o seis, otra de a dos. Tenemos recolectados más de 20 imágenes de videos que nos están conduciendo a la trazabilidad del recorrido de las camionetas, aunque hay unos espacios que no nos permite dar la continuidad por falta de verificación en cámaras, porque no la hay, pero seguramente con el apoyo de la ciudadanía, podemos dar con su paradero, porque estamos seguros que no han salido de Bogotá”, explicó Gualdrón a la prensa.

Autoridades ofrecen millonaria recompensa

La Policía Nacional anunció una recompensa de aproximadamente $20.000.000 para aquellos que brinden información relevante que lleve a las camionetas modelo 2022 y 2023 restantes, así como a la captura de los demás responsables del robo.

Los ciudadanos pueden reportar datos contactando al número 3058175671, que corresponde a la Línea del Grupo de Automotores de la Policía. A continuación se encuentran las placas, caso de que las pueda identificar: FVN 966; KXV 532; KXV 533; KVY 179; JYK 579; JXP 907; FVQ 139; JXP 905; KVY 183; JXP 903; HAU 220; FVP 230; GSN 043; FVN 971.

Este delito destaca un problema mayor en el país, dado que en 2023 se registró un incremento alarmante en el robo de vehículos de la UNP, contabilizando 38 en total, en comparación con los 20 reportados en el 2022. Lo que se une al robo de motores de lanchas en el Chocó, ampliando la preocupación por la seguridad nacional. La coyuntura demanda una revisión exhaustiva de las estrategias de protección de la UNP para contrarrestar la creciente tendencia de ataques a objetivos de alto perfil.