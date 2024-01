Ministro de Salud se despachó contra la Corte Constitucional: ¿Por qué no dejan gobernar?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo (aseguró que la Corte Constitucional ha obstaculizado la gestión del Gobierno Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio fuertes declaraciones en contra la Corte Constitucional por obstruir la gestión del Gobierno de Gustavo Petro.

El pronunciamiento lo hizo en medio de la rueda de prensa en la que socializó las bases que se tuvieron en cuenta para asignar el incremento del 12,1% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Reprochó que la Corte Constitucional “tumba todo”.

El ministro sacó pecho por el presidente y aseguró que es el mandatario que más ha invertido en la salud de los colombianos: “Ahora que decimos que no alcanza la plata, decimos no, hagamos una reforma tributaria y comencemos a tributar por la salud, pero para eso sí no hay plata. No hay plata para la educación, no hay plata para la salud, pero quieren que este presidente, que es el que más ha invertido en salud, saque plata de donde no tiene. Se le viene en contra la Corte, le tumba las regalías, nos tumban todo, ¿por qué no dejan gobernar? No quieren que gobernemos. Y uno entiende, pero afortunadamente acogiéndonos a la Constitución y a la ley, ahí vamos”, indicó.

Los comentarios del ministro surgen a raíz de las decisiones de la Corte Constitucional que tumbó al menos nueve normas jurídicas relacionadas con la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, decretada en julio de 2023, además de algunas relacionadas con la Paz Total.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo expresó que no está haciendo la reforma por la puerta de atrás . crédito Rueda de prensa Minsalud

El ministro insistió en que no trabajan a escondidas la reforma a la salud: “Nos van a quitar la plata del 5 %, que están haciendo la reforma por la puerta de atrás, y resulta que el señor expresidente Uribe nos dijo: ustedes tienen un poco de leyes y decretos ahí, por qué no van haciendo, pues le cogimos la caña al doctor (...) entonces cuando empezamos a hacer eso dicen que estamos haciendo la reforma por la puerta de atrás. Vamos a demostrar que no la estamos haciendo por la puerta de atrás”.

Incremento de la UPC generó molestia en la Andi

Durante el mismo evento, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la petición que hicieron desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), para hacer un reajuste en la UPC.

El ministro aplaudió el interés de las empresas en fijar la UPC, pero resaltó que estas no presentan datos confiables: “Piden mucho la UPC, pero las empresas no pasan los datos confiables”, dijo.

“Lo grave de todo esto es que estas empresas no dan datos. ¿Cómo es posible que unas empresas que recibieron el año pasado 83 billones de pesos no suministren datos? De las 28 empresas, solo 4 dan datos confiables”, añadió el ministro.

Hay que recordar que el 5 de enero de 2024, la Andi, además de advertir que el incremento en la UPC debe ajustarse a las necesidades reales del sector, solicitaron que se revise para que “responda a la situación actual de insuficiencia y que haga reales análisis prospectivos de las inclusiones, a fin de que el ajuste se fundamente en un cálculo técnico y completo que garantice que la UPC para 2024 sea suficiente para cubrir las obligaciones del Estado con los pacientes, en concordancia con los múltiples análisis técnicos realizados por las universidades y centros de investigación”.

También advirtieron que “de una asignación suficiente de recursos depende el debido funcionamiento del sistema de salud y la garantía de protección del derecho fundamental a la salud y la vida para la población colombiana, los pacientes y sus familias”, indicó la Andi en un comunicado emitido el 5 de enero.