Fiscal Barbosa le contestó a Petro por “silencio” ante acoso a su familia en parque de Florida

El fiscal también dijo que el presidente no tiene conocimientos en derecho y que tampoco se ha esforzado en entender la constitución y la ley colombiana - crédito Presidencia de la República/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, el 18 de enero de 2024, condenó el hostigamiento del que fue objeto su hija menor, Antonella, en un parque temático de Florida. En X, también le lanzó una pulla al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, diciendo que permanece “en silencio” ante los ataques a su familia.

Te puede interesar: Petro expuso a la mujer que increpó a Verónica Alcocer y a su hija: “Creyó que no era delito”

Barbosa, el 19 de enero, le contestó al presidente diciéndole que si bien lamenta los insultos en contra de la familia presidencial, no tiene “jurisdicción en la Florida”, y que Petro no tiene conocimiento del derecho y mucho menos ha “hecho ningún esfuerzo por entender la constitución política, la ley colombiana” y que no tiene tiempo para sentarse explicarle cuáles son sus funciones.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Andrea Petro y Nicolás Alcocer estallaron por “acoso” a su hermana menor: “Partida de cobardes”

Las declaraciones las dio en El Heraldo:

“Yo lamento profundamente los insultos y todas las críticas que se haga contra la familia del presidente, pero no tengo jurisdicción en la Florida. Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la constitución política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias”.

Mujer increpó a Verónica Alcocer en el exterior - crédito redes sociales

El fiscal Barbosa también dijo que si bien tiene las manos atadas, puede recomendarle al presidente proceder ante las autoridades estadounidenses para que investiguen los hechos. Además, dijo que quedó “perplejo” cuando se enteró de la “solicitud” de Petro:

Te puede interesar: Políticos reaccionan a video en el que aparece Antonella, hija de Petro: “Dejen de buscar acoso donde no hay”

“Lo que sí le puedo decir es que tiene que proceder ante las autoridades en Estados Unidos, que son los encargados de determinar si eso fue una mera opinión, o si eso fue una agresión, o si eso fue sistemático. Quedé un poco perplejo porque me hacen solicitudes que no competen”.

¿Qué fue lo que pasó en Florida con la familia Petro?

Según el video que se viralizó en X, todo ocurrió en un parque temático de Disney en Florida (Estados Unidos) en donde una mujer le recriminó a la primera dama Verónica Alcocer y Antonella Petro que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

“Oye qué tal los panamericanos, bien no, sabroso paseando, sabroso paseando y quejándose del capitalismo”, le dije la mujer a la primera dama, que la ignora. La que sí se detuvo fue Antonella y le preguntó a la mujer si estaba hablándole a ella. Esta fue la respuesta que recibió: “No quiero contigo nada porque yo a ti no te estoy diciendo nada”.

El video llegó al presidente Petro, que replicando una publicación de Alexander López Maya —expresidente del Senado, cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado en noviembre de 2023—, escribió en X, reprochando el silencio del fiscal Barbosa:

“Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EEUU, al que fué me hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acos que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecusión de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio”.

El presidente condenó que su familia fue increpada en un parque en Florida, diciendo que el fiscal permanece en silencio - crédito @petrogustavo/X

¿Hubo algún delito en hostigamiento a la familia presidencial?

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el penalista Francisco Bernate, le dijo a Caracol Radio que si bien podría constituirse el delito de hostigamiento, pues dijo que se incita al odio, advirtió que la Corte Constitucional determinó que existe el derecho al insulto, por lo que la mujer que increpó a la primera dama emitió simples opiniones, pues no le atribuyó ningún hecho delictivo a Alcocer.

“En este caso la mujer está expresando unas opiniones de la peor manera, que insisto, hay que censurarlas, rechazarlas, pero desde lo estrictamente jurídico en Colombia los funcionarios tienen que soportar esa carga”, señaló el abogado.