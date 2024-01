Más dolores de cabeza para Atlético Nacional: jugador que estaba en la mira de Bodmer renovó con su club

Jhon Bodmer, espera contar con el reemplazo de Kevin Mier en la portería - crédito Colprensa

Tras alzarse con dos campeonatos durante 2023, Atlético Nacional se ha propuesto fortalecer su equipo ante la demanda de sus seguidores por incorporaciones de peso que aseguren un buen desempeño en las competiciones del 2024, incluyendo la etapa preliminar de la Conmebol Libertadores.

Respondiendo a esto, la directiva del club paisa ha oficializado la contratación de varios jugadores de calibre en el reciente mercado de pases.

Estratégicamente, Nacional ha asegurado el fichaje de figuras como Joan Castro, Edwin Torres, Bernardo Espinosa, Carlos Sierra y Daniel Mantilla. Además, se encuentra a la espera de la confirmación final del uruguayo Agustín Álvarez Wallace, que se encuentra en la capital antioqueña para la revisión médica.

Estas adquisiciones representan un claro intento por mejorar la plantilla existente y satisfacer las expectativas de una hinchada que reconoce la necesidad de nuevos talentos para enfrentar los retos futuros, tanto en el ámbito local como en el internacional.

Cabe resaltar que el club ha tenido presente las demandas de su afición, una postura que es reflejada en su actividad en el mercado y en la búsqueda constante de mejorar su rendimiento en la cancha. Las nuevas contrataciones, junto con los futbolistas de la cantera, podrían significar una mezcla de juventud y experiencia, ingredientes claves para cualquier aspirante a títulos importantes.

El arranque de la liga, a la vuelta de la esquina, queda ver cómo se acoplan estas nuevas piezas al esquema táctico del entrenador Jhon Jairon Bodmer, que espera potenciar el nivel de juego de sus dirigidos.

Atlético Nacional se reinventa así en busca de trascender, no solo en las competiciones nacionales sino también en el escenario internacional, donde la Libertadores marca la pauta de la grandeza futbolística en Sudamérica. La hinchada, crítica, pero esperanzada, aguarda con anticipación los frutos de este proceso de renovación.

El objetivo de Atlético Nacional

Tras lo acontecido con Wuilker Faríñez, Jhon Jairo Bodmer advirtió que tiene más opciones en la portería, uno de ellos ataja en Colombia, aunque no reveló el nombre, pero todo indica que se trata de Joan Felipe Parra, de 23 años, al servicio de Envigado.

No obstante, su fichaje podría complicarse, ya que según el periodista de Win Sports Felipe Sierra. el jugador que es de interés de Atlético Nacional habría extendido su vínculo con el cuadro naranja.

“EXCL. Joan Felipe Parra (23) acordó la renovación de su contrato con #Envigado hasta diciembre de 2026 La ‘Cantera de Héroes’ extendió el vínculo de su portero ante los múltiples intereses”

El portero renovó contrato con Envigado - crédito @PSierraR/X

El golero antioqueño, formado en la cantera de héroes, debutó en 2020 como profesional y desde entonces ha disputado por todas las competiciones un total de 97 partidos con 111 goles en contra y ha sacado su arco en cero 30 ocasiones.

La razón por la que Fariñez no atajará en Atlético Nacional

Wuilker Fariñez no formará parte del Atlético Nacional tras no superar los exámenes médicos requeridos por el club. El portero venezolano, que anteriormente había defendido la portería de Millonarios y se había coronado campeón de la Superliga en 2018, se esperaba que vistiera los colores del conjunto de Medellín para esta temporada. No obstante, las pruebas médicas han impedido que se concrete su incorporación al equipo que antes fue su rival.

La decisión fue anunciada tras la evaluación de la condición física de Fariñez, que ya se encuentra recuperado de una lesión. A pesar de la recuperación, el equipo antioqueño comunicó que el tiempo no sería suficiente para que el guardameta alcanzara el nivel físico idóneo para competir bajo el marco del equipo Verdolaga. El Rey de Copas hizo oficial la noticia a través de un comunicado de prensa donde se detallaron las razones detrás de la no contratación del arquero venezolano.