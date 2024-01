La oportunidad real para que Colombia recupere los Juegos Panamericanos: “Panam Sports perdió la confianza”

Gustavo Petro afirmó que viajará a Chile para tratar de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Infobae

Luego de que Panam Sports anunciara su decisión de retirar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027, desde el Gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro en cabeza, han realizado varias acciones para poder recuperar la organización de la cita deportiva.

Para lograrlo, Petro afirmó que se cuenta con el dinero por el que fue retirada la sede, además, afirmó que viajará a Chile para reunirse con el comité de los juegos y así expresar su compromiso con la organización de estos.

“Voy a visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida, y en ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del comité ejecutivo”, afirmó Petro.

Sobre las posibilidades reales que tiene Colombia de recuperar los Juegos Panamericanos, Carlos Orduz, uno de los periodistas con más experiencia en disputas del ciclo olímpico en el país, habló con Infobae Colombia para compartir su postura al respecto.

Las acciones del presidente Gustavo Petro para salvar los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 podrían ser sancionadas por el Comité Olímpico Internacional - crédito Colprensa

Infobae Colombia: ¿De quién es la responsabilidad de la pérdida de los Juegos Panamericanos?

Carlos Orduz (C.O.): En el tema de la responsabilidad, hay que estar claro que desde el primer momento se incumplió, o sea, desde el gobierno Duque. Ahí se comenzaron a hacer las diligencias para que Barranquilla fuera la sede, desde ahí comenzaron los incumplimientos. La primera responsabilidad es del Gobierno Duque; segundo, el alcalde Pumarejo, que no cumplió en su debido momento con los primeros pagos y le dejo todo el chicharrón al siguiente gobierno. Eso no puede tapar la responsabilidad del Ministerio del Deporte, en el que algunas personas no cumplieron, no supieron cómo sacar unas partidas a tiempo para poder cumplir con el compromiso que se tenía.

Infobae Colombia: ¿Ha sido correcto el procedimiento del Ministerio del Deporte y el Gobierno nacional tras la perdida?

C.O.: Después de haber incumplido y de que Panam Sports tomara la determinación de quitarle la sede a Barranquilla, lo que procedía es tratar de recuperar la sede, que es lo que se está tratando de hacer. Es muy difícil, hay que decirlo claramente, es muy difícil porque Panam Sports perdió la confianza en su interlocutor, que era el Gobierno colombiano. Es difícil tratar de recuperar esa confianza, pero se debe seguir insistiendo para que Barranquilla y las ciudades del Caribe, y los que nos gusta el deporte, podamos tener la cita deportiva.

Panam Sports tomó la decisión de retirarle a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos debido a los constantes incumplimientos - crédito Infobae

Infobae Colombia: ¿Recuerda un caso similar en algún tipo de disputa?

C.O.: La verdad, no. Yo he cubierto siete Juegos Olímpicos y no recuerdo. De Juegos Panamericanos tampoco recuerdo, seguramente alguna sede renunció, pero a tiempo. Esto solo se compara con la misma Colombia, cuando Belisario Betancur, antes del mundial del 86 —sede que se había ganado—, que don Alfonso Senior había traído a Colombia para hacerse, pero el presidente dijo que eso era mucho dinero, que ese dinero más bien se iba a invertir en escuelas, en hospitales, en carreteras, y renunció vergonzosamente a la sede del mundial del 86. Y ni hospitales, ni escuelas, ni infraestructuras, ni nada se hizo. Ahora, se pierde por unos temas de desconocimiento de la ley, se pierde porque no se tuvieron claros los parámetros, pero eso es diferente.

Infobae Colombia: ¿Son reales las posibilidades de que Colombia pueda recuperar los Juegos Panamericanos?

C.O.: Creo que hay esperanzas, hay posibilidades. Claro, son muy difíciles, son remotas, no es que en la próxima reunión recuperamos la sede, no. Lo que se debe hacer en este momento es un trabajo a muy alto nivel, es decir, hablar con todos y cada uno de los miembros del comité ejecutivo, de la junta directiva de Panam Sports, empezando por el presidente de esa junta directiva, que es buen amigo de Colombia. Creo que salvo Paraguay (que anunció su candidatura para organizar los Juegos Panamericanos), con los demás países se puede hacer un trabajo de recuperar esa confianza.

Infobae Colombia: ¿Después de esta pérdida, se volverá a confiar en Colombia para organizar eventos deportivos de gran magnitud?

C.O.: Sí, porque hemos sido sede, por ejemplo, de un mundial juvenil, y lo fuimos de la mejor manera. Hemos sido sede de copas del mundo de ciclismo y todos se fueron felices de Cali; hemos tenido Juegos Centroamericanos y del Caribe; la misma Barranquilla ha sido sede de Juegos Bolivarianos y cada vez que somos sede, los que se van hablan maravillas de Colombia. Esto puede ser un golpe en esa credibilidad, pero hay que aspirar a tener más eventos deportivos, eso sí, cumpliendo con los compromisos para que la confianza y la credibilidad no se pierdan de nuevo.