Ministra de Deporte aseguró que el dinero para los Panamericanos estaba listo, pero no lo pagaron: qué fue lo que pasó

La ministra colombiana del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez explicó las razones por las cuales no se realizó el pago a Panam sports - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la mañana del 5 de enero, la W Radio dio a conocer una serie de documentos escritos por la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez. Tales documentos evidencian las razones detrás de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con ellos, es posible reconstruir los pasos que llevaron a esta situación adversa para la capital del Atlántico.

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, se encargó de desglosar los hechos a través de una crónica detallada, basándose en la documentación obtenida por la cadena radial. Se expone una secuencia de eventos que clarifican el proceso y los posibles errores administrativos o de planificación que desembocaron en que Barranquilla perdiera la sedede los juegos deportivos.

A través de una carta se dio a conocer que en efecto el ministerio de Deporte si contaba con el dinero para pagarle a Panam Sports - crédito cortesía

Los detalles incluidos en la investigación realizada por La W no solo presentan un esquema de lo acontecido, sino que también buscan brindar transparencia frente a las especulaciones y rumores suscitados alrededor de este hecho.

En el documento dado a conocer por La W, se puede leer explícitamente que: “Por unanimidad se aprueban los porcentajes de cofinanciación, 60 por ciento, la nación, 40 por ciento, los gobiernos locales. Queda pendiente el análisis técnico de los deportes. La ministra Astrid Viviana Rodríguez reitera que el ministerio tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano, como operador transitorio para poder girar los recursos”.

Esos documentos irían de la mano con las declaraciones dadas por la jefe de cartera de deportes el 3 de enero en donde asegura que: “Los pagos que se debían hacer eran uno diciembre 2023 y otro enero 2024. En el pago de diciembre de 2023, como se lo manifesté al presidente Neville de Panam Sport así mismo se lo manifesté al presidente del Comité Olímpico Colombiano, tuvimos una dificultad en el pack, que es la plata que nos dan para la asignación de todos los pagos que tenemos que hacer, ese pack no nos alcanzaba, por lo cual había dos opciones (una) dejar el pack en el pago que teníamos en diciembre en cuentas por pagar por parte del Estado, esas cuentas por pagar seguramente y como lo dijeron, posiblemente las pagarían en marzo, o sea el desembolso como tal llega en marzo o la otra opción dejarlo con presupuesto en enero 2024 y hacer el pago en enero 2024; yo hablo con el presidente y luego tengo la plata en enero para hacerlo más rápido porque me afanaba no poder cumplir en diciembre tengo la plata y allí está ahí está la plata en este momento está, ustedes pueden corroborar”.

En esa misma entrevista añade que “tenemos la plata, tenemos toda la voluntad, pero el día de hoy el Comité Ejecutivo decidió que nosotros perderíamos la sede de Barranquilla 2027 pero de nuestra parte de parte del presidente Petro de parte de esta administración (...) nos hemos reunido con Panam sport para mostrar nuestra solidez poder cumplir con unas obligaciones que ni siquiera fueron solo de este gobierno y es importante decirlo, sino vienen desde el 2022 ya que este contrato fue firmado en el 2021″.

Según la ministra “el cortocircuito está en ellos, como yo les comento, este contrato viene desde desde el 2021-2022, se efectúa en el 2021, se efectúa un pago por parte de Barranquilla, y en 2022 no se hace el pago, no sale el Confis que queda pensado para ese 2022, llegamos nosotros en el 2023, yo llego más o menos en marzo, y empiezo a hablar con ellos a retomar las conversaciones (...) mostrándole (a Panam Sports) nuestro deseo de mirar cómo seguir con la sede y quedamos comprometidos en este pago de diciembre, que era el pago que se debió haber hecho en el 2022, que se iba a ser ahorita en diciembre del 2023; sin embargo, por flujo de caja no lo podía hacer, ya teníamos todo nuestro pack asignado a unas deudas que estaban previamente y por eso decidimos tomar la decisión de hacerlo en enero, porque así teníamos el plazo para pagar los 8.000 millones de dólares en enero 30″.

Con lo anterior se puede entender que había un presupuesto asignado que no alcanzaba, por lo cual se solicitó al Estado el dinero pero este estaría disponible hasta marzo. Pero al ser tan tarde se añadió ese pago de 8 millones de dólares en el presupuesto de enero, no obstante, el compromiso era pagarlo el 30 de diciembre y como consecuencia se ve la perdida de los juegos.

A pesar de las explicaciones surge la duda de por qué si se debía realizar un pago en 2022 no se hizo. Otra situación que queda abierta es el Confis, por qué no se entregó cuando debía y cuál es entonces el trabajo que se hizo desde el ministerio del Deporte con María Isabel Urrutia.