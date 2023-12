Archivan proceso a empresa en que le gritaron “¡Respete hp, se forma!” a empleado

Administradores de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera de Ibagué - crédito captura de pantalla

En medio de la controversia por el señalamiento de la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, contra Van Camp’s, porque supuestamente conocen casos en que las empleadas de esa compañía tuvieron que usar pañal porque no tienen tiempo para ir al baño, se conoció que le archivaron el proceso por maltrato laboral a la empresa ganadera de los hermanos Gustavo y Diego Fernando Charry, que se inició luego de que se viralizara un video en que este último con improperios, obligó a formar militarmente a los trabajadores de su negocio en Ibagué (Tolima).

Te puede interesar: Tras polémica por caso Van Camps, en redes sociales le recuerdan a Laura Sarabia las denuncias por presuntos malos tratos contra Marelbys Meza

“Baje los brazos triple hijueputa ¡Respete! ¡Respete hp, se forma! ¡Fórmese y baje los brazos! ¡Cálmese su puta madre! ¡Fórmese o se va!”, le gritaba en un completo estado de histeria e intimidación al afectado, al que se le fue encima y encaró de forma amenazante.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Fanny Lu fue señalada de maltrato laboral por una exempleada

Pese a esta grabación, que escandalizó hasta al propio presidente Petro, el proceso concluyó por el tipo de vínculo laboral que tenían los trabajadores, según explicó la periodista de Caracol Radio Diana Saray Giraldo.

“La territorial del Tolima del @MintrabajoCol acaba de cerrar la investigación en su contra, bajo dos argumentos: 1.Que los trabajadores que están vinculados por prestación de servicio tienen un contrato civil y no laboral y por eso no cabe frente a ellos la conducta de “acoso laboral”... 2.Que los que sí tienen contrato laboral deben acudir ante un juez laboral, porque es la única autoridad que tiene competencia para determinar si hay “acoso laboral” (sic)”, publicó en su cuenta oficial en la red social X.

<br/>

El video de la controversia

La polémica grabación se conoció a mediados de septiembre y provocó una gran indignación por la forma en que los representantes legales de Charry Trading SAS trataron a sus colaboradores en esa ocasión, porque aparte de los insultos que profirió Diego Fernando Charry, su hermano la emprendió contra una de las empleadas que por esa presunta situación de hostigamiento señaló que abandonaba el lugar.

Te puede interesar: Ministerio del Trabajo firmó resolución para modificar actividades laborales de los presos en cárceles

“Esto no lo perdono, oyó don Gustavo, no lo perdono. A mis compañeros los respeta”, respondió la mujer. A lo que Charry se volteó y la enfrentó: “Me respeta usted a mí, me respeta”, le decía mientras ella recogía sus cosas.

La situación escaló al punto, que el presidente, Gustavo Petro, reprochó lo ocurrido a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia (sic)”, trinó en esa ocasión, con un aparte del video.

Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral



Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia https://t.co/8jLy00qfaT — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 19, 2023

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, ante la denuncia, anunció entonces que la inspección de esa cartera llevaría las indagaciones correspondientes por lo ocurrido.

“Pedimos a los trabajadores inusitados y agredidos que se acercaran a nuestras oficinas sin perjuicio de que se organizaran en un sindicato. La violencia en el trabajo no la podemos tolerar”, señaló el funcionario, quien aseguró que “estos son de los empresarios que se oponen a la reforma laboral porque siguen convencidos de que los espacios de trabajo son inmunes al respeto de los derechos humanos”.

Tras conocerse el incidente, Gustavo Adolfo Charry habló con Palma y aseguró que se trató de un hecho fortuito, que no tenía antecedentes en esa compañía.

“Hacer algo así no se llega con las actuaciones que desafortunadamente se vieron en esos videos. Son un hecho aislado, lo lamento no tienen justificación ninguna, acataremos las normas, pero por sobre todo tienen una razón y es una razón humana que todos en algún momento de la vida hemos padecido”, dijo tras el encuentro con el funcionario.