Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón por las críticas que hizo sobre su reconciliación con Westcol

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano contestó a las afirmaciones de Yina Calderón sobre su relación con Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en las plataformas digitales como Westcol.

Yina Calderón insinuó que Aida Merlano mantenía una relación con el paisa por interés económico. Merlano desmintió las acusaciones a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, defendiendo la autenticidad de su relación y afirmando que no necesita de un hombre para sostenerse económicamente.

Aida Victoria, conocida por su presencia en redes sociales y por ser hija de la condenada excongresista Aida Merlano, enfatizó su capacidad de ser independiente y autosuficiente. Recalcó que sus ingresos provienen de su trabajo en redes sociales, donde cuenta con una sólida base de seguidores.

“Señora hasta las historias de mis uñas las ve más gente que a usted. No necesito a un hombre para que me de ni plata, ni números porque plata y números yo ya tengo, pero te doy la razón en algo y es que tú sí suenas más que yo... Cuando hablas de quienes están pegados o cuando te das besos con viejitos”, esta última frase de la influencer se refiere a un video que hizo viral de la Dj en el que se da un beso en la boca con un hombre bastante mayor.

La polémica de los creadores de contenido generó una gran cantidad de reacciones en las redes, donde los seguidores de ambas influenciadoras han expresado su opinión sobre el tema, así que los usuarios continuaron indagando sobre la situación y aprovecharon una dinámica de preguntas para que la barranquillera comentará más acerca de la empresaria: “Estamos sinceros hoy...”, escribió.

Aida Victoria siguió argumentando en contra de las declaraciones de Calderón y subrayó: “El contenido de Gina es de opinión, yo no tengo nada en contra de su contenido porque ella agarra una situación polémica da su opinión al respecto y no solo lo hace conmigo, lo hace con cualquier situación que esté viral en Colombia. El problema que yo tuve con ella fue porque la primera vez que ella salió a hacer su contenido era mi amiga y salió tirándome mierda, a mí no me parece que uno se pase por el culo una amistad a costa de tener números, entonces, a día de hoy no me importa lo que diga en ese momento sí me revolvió, pero las tripas porque era mi amiga”.

Esta la opinión de Yina Calderón acerca de la reconciliación de Aida Victoria Merlano y Westcol

La famosa empresaria, dj y creadora de contenido ha manifestado en varias ocasiones su descontento acerca del streamer paisa Westcol y esta vez aprovechó para dar su punto de vista de la pareja de influencers: “No puede ser, qué rabia siento con la Aída, con ese otra vez”, comenzó diciendo Calderón a través de un video.

“Ustedes saben que Westcol me cae como una patada en el culo, eso ya lo saben, con Aída, no tengo problema, pero saben que soy muy sincera y una bruja total (...) mira, qué es lo que pasa, que Westcol me puede caer como una patada en el culo, pero el man tiene vistas, hay que reconocerlo, al man lo sigue mucha gente y lo ve mucha gente y uno tiene que ser claro y Aída, pues está como caída”, añadió la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele.

Yina Calderón en sus declaraciones dio a entender que la barranquillera estaba con Westcol por interés monetario y para aumentar seguidores: “Como que no la nombran en ningún lado y ella no es bruta, si hay una mujer inteligente, ella. Ella necesita las vistas del otro. Usted hoy la está nombrando porque salió con él y el cachetón sabe que ella lo quiere por vistas, él sabe que si no tuviera plata y vistas, sobre todo vistas, porque ella es de mucho hombre de plata, sobre todo vistas, ella no estaría ahí. Así que, qué buena estrategia Aída, ella es de las mías (...) No estoy criticando a Aída por su estrategia de utilizar a Westcol, no, no. Todo el mundo se rebusca su platica y pues ahí hay vistas”.