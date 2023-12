Juan Diego Alvira habló de su primer trabajo como periodista y reveló qué hizo con su primer sueldo

Juan Diego Alvira reveló que se gastó su primer sueldo trabajando como periodista - crédito Colprensa

El periodista colombiano Juan Diego Alvira compartió detalles sobre su comienzo en el periodismo y la manera en que invirtió su primer salario. En un video en la red social TikTok comunicador narró además cómo fue su experiencia en su primer trabajo.

Alvira, que se destaca por ser activo en redes sociales, inició su carrera como pasante, para luego formalizar su trabajo en el El Espectador, periódico en el terminó en la sección de tecnología, que no era de su agrado.

“Hoy quiero contarles un episodio cómico de mi vida, un viaje de emociones cuando recibí mi primer sueldo como periodista. Después de dos años de lidiar como practicante donde no me daban ni para el tinto, finalmente me contratan con un contrato a término indefinido en el prestigioso diario El Espectador, me tocó, había que empezar por algo, entrar en la sección de tecnología que yo la aborrecía, no sabía manejar ni siquiera un computador. El internet estaba en ese boom en ese momento, entonces como que no era muy fácil el asunto”, comenzó contando el presentador.

Juan Diego Alvira habló de cómo fue su experiencia en su primer trabajo como periodista - crédito @juandiego.alvira/Instagram

A pesar de su falta de afición por el área, reconoció que le abrió oportunidades, incluyendo la posibilidad de viajar y adquirir nuevos conocimientos: “Esta sección, lo que sí me permitió entrar a un mundo empresarial donde se nadaba en plata de dinero, el boom de las .com de la tecnología, compañías con dinero que les interesaba que los medios, que los periodistas contáramos en su mundo lo que estaba en ese momento arrasando (...) viajé por muchos países empecé a recorrer el mundo gracias a esa fuente, que para mí no era lo que más me apasionaba. Eso sí, la tecnología me permitió, digamos, que darme cuenta que era necesario y eso me incidió mucho en la información porque yo no entendía la tecnología muy bien, entonces me obligó a poner en los zapatos del lector para contarles los artículos de una forma mucho más entretenida y desmenuzada”, explicó el reconocido periodista.

El destacado presentador trabajó en un destacado medio, en donde inició como redactor en la fuente de tecnología - crédito Juan Diego Alvira/ TikTok

Alvira, reconocido por su trabajo en El Espectador y diversos medios de comunicación incluyendo televisión y radio, recibió un primer sueldo de 1.050.000 pesos colombianos, del cual la mitad fue destinada al pago de un crédito estudiantil del Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

En el video, Juan Diego Alvira reflexiona sobre las dificultades al enfrentar las deudas contraídas con Icetex, mencionando que la carga financiera es “brutal” y expresando empatía por los estudiantes que enfrentan altos costos de educación. Además, menciona que, aunque en su momento pudo beneficiarse del crédito estudiantil, luego se arrepintió de haberlo elegido para financiar sus estudios.

Juan Diego Alvira confesó que gastó su primer sueldo pagando una cuota de su crédito estudiantil Icetex - crédito Noticias Caracol

“Ese primer millón, un poco o la mitad por lo menos, se me fue pagando la cuota del crédito a Icetex que la verdad a uno lo ahorca de forma brutal; por eso entiendo a muchos muchachos, cuando se quejan de que es más caro estudiar con el Icetex, que con un banco típico, pero bueno, al final fue mi primera experiencia mi primer salario, mi primer sueldo que me lo disfruté, no pude darme muchos lujos, pero para mí fue el primer gran paso en cumplimiento en metas y de mis sueños (...) Pues me conseguí ese crédito y y me pareció que era una gran alternativa también, pero después me terminé arrepintiendo”, reveló el ibaguereño.

Su trayectoria desde sus inicios como pasante refleja una evolución hasta convertirse en un periodista destacado debido a su trabajo en grandes medios como Noticias Caracol, Citynoticias y revista Semana, en los cuales han capturado la atención de sus seguidores.