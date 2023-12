Alberto Linero es tratado de ‘Grinch’ en vivo por crítica a los villancicos: “¿Esa vaina, qué?”

Alberto Linero compartió su opinión de los villancicos - crédito @plinero/Instagram

Llegó la Navidad, pero no a todos les emociona de la misma manera, ni por los mismos motivos. Alberto Linero es un claro ejemplo de ello, después de compartir su opinión acerca de algunos de los elementos típicos de esta celebración en la emisión de uno de los programas de la emisora Blu Radio en los que participa.

Te puede interesar: Alberto Linero denunció que están usando su nombre para estafar por internet: “No ofrezco nunca soluciones mágicas, en la vida siempre hay que esforzarse”

Lineros se refirió directamente a los villancicos, los cuales para él no tienen mucho sentido. A fin de darle peso a su argumento, citó la letra de varios de los más comunes.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Amiga y colega de Mónica Jaramillo se quedó con su exesposo: este fue el romántico viaje de la nueva pareja

“Seamos claros, de lo peor que hay son los villancicos”, comenzó diciendo en el capítulo del 20 de diciembre del magacín vespertino, Voz populi.

Alberto Linero colabora en Voz Populi, de Blu Radio, hace varios años - crédito @plinero/Instagram

Agregó diciendo que “los villancicos no tienen ningún sentido”. Acto seguido, comenzó a dar los ejemplos que tenía en mente para poder justificarse. “¿'Tutaina’, qué es esa vaina; ‘Beben y beben’, qué es esa vaina?”, se cuestionó el magdalenense.

Te puede interesar: Cony Camelo criticó el traslado de Arturo Char a Barranquilla y armó tremenda polémica: “Es un acto de violencia contra el pueblo”

Cuando comenzó a ver que la actitud de sus compañeros se tornó crítica hacia él, quiso aclarar que es un amante ferviente de la Navidad, pero que su apunte es únicamente en contra de lo que dicen la mayoría de los temas que suelen escucharse en las calles colombianas para estas fechas.

“No, no, no… Yo lo lamento, son tiernos y a unos les gustan. Pero la verdad, los villancicos son lo que menos tienen que ver con la Navidad, o qué tienen qué ver”, continuó diciendo en medio del debate que él mismo suscitó en la mesa de trabajo.

“¿Pero qué es este Grinch?”, fue uno de los comentarios que hubo en el espacio radial en vivo.

Finalmente, recalcó que “me gusta la Navidad, la experiencia del pesebre, me gusta todo, pero qué significa ‘Tutaina’, no he podido saber que es esa vaina. O el ‘Burrito sabanero’, qué tiene que ver”, añadiendo en sus redes sociales que “¡me gusta celebrar! Especialmente en estos días de diciembre que lo hago en familia”.

Alberto Linero fue víctima del crimen y usaron su nombre para estafar

Más allá de lo que expresó sobre la temporada decembrina y su música, el locutor samario se refirió a algo que sufrió hace poco y es que fue víctima del crimen. Inescrupulosos usaron su nombre e imagen con el propósito de estafar a otros ofreciendo servicios falsos.

“Quiero insistir en tres cosas. Una, no hago ningún tipo de publicidad, ni de medicamentos, ni de inversiones financieras, ni nada por el estilo. Segundo, no ofrezco nunca, soluciones mágicas, en la vida siempre hay que esforzarse; mi fe siempre nos lleva a saber que hay que trabajar duro, no crea en eso, sospeche en todo lo que parezca mágico. Tercero, no crea en todo lo que hay en redes”, aseguró en una advertencia que compartió en sus perfiles oficiales.

Alberto José Linero Gómez fue sacerdote católico - crédito @plinero/Instagram

Siguió aseverando en el texto que no promociono inversiones financieras ni medicamentos. Es un uso fraudulento de mi imagen. Sospechen de todas esa soluciones fáciles. Por favor compartan este video. ¡Denuncien y bloqueen esas publicaciones!”.

Cabe mencionar que hace poco el hombre decidió unir su vida a la de María Alcira Matallana, quien es su actual esposa. Acerca del inicio de su relación se ha sabido muy poco, pero él mismo se encargó de dar algunas declaraciones.

“Ella es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno, no pasaba nada porque no podía pasar nada. Yo no permitía que pasara nada y obviamente ella tampoco, nos volvimos a encontrar y ya ella se había separado. Cumple las características que yo pedía. Yo no quería que fuera mucho mayor que yo, sino máximo tres o cuatro años. Y máximo diez menor que yo”, reveló el ahora comentarista de radio.