Video: Petro “sacó pecho” por reunión con Roger Waters y así lo recordó

El mandatario publicó un video en su cuenta personal recordando el apoyo que el artista le brindó a su campaña presidencial en 2022 y su retribución apoyando la causa palestina - crédito @petrogustavo/X

Una de las historias que marcaron el cierre de 2023 en Colombia fue la visita del artista y miembro fundador de Pink Floyd, el británico Roger Waters para presentar su espectáculo This Is Not A Drill. Entre sus momentos más destacados estuvo cuando manifestó su satisfacción por los resultados de las elecciones en 2022, que le dieron la victoria a Gustavo Petro y le convirtieron en el primer mandatario de izquierda en la historia nacional.

Te puede interesar: Daniel Quintero reaccionó a fallo contra EPM por Hidroituango: “Hay billones en juego y se los van a cobrar a la gente”

El músico también pasó por la Casa de Nariño y visitó a Petro, en una reunión que se extendió por una hora y en la que abordaron aspectos relacionados con el impacto de la cultura en los cambios sociales, así como en el compromiso del mandatario para apoyar la causa que más ha defendido Waters a lo largo de los años: la de Palestina, en su lucha contra Israel.

En su cuenta de X, Petro publicó un video que hace un repaso por lo que dejó la más reciente visita de Waters a Colombia. Inicialmente la grabación recuerda una publicación que hizo el cantante el 19 de junio de 2022, el día de la segunda vuelta presidencial en la que se midieron el hoy presidente frente a Rodolfo Hernández. En esa oportunidad el músico publicó lo que llamó una “carta dirigida al pueblo colombiano” en sus redes sociales. En ella, Waters manifestó:

“Desde hace años los colombianos han clamado la voz por una paz justa. Y que esa voz, la voz del pueblo, marque el comienzo de un nuevo amanecer que refleje las necesidades y deseos de todo el pueblo de Colombia, no solo los deseos y necesidades de una élite gobernante y corrupta”

Las palabras de Waters alternan con momentos de la campaña electoral de Petro, reunido con grupos indígenas o en concentraciones en plazas públicas. Después, el video luego se transporta al show de diciembre de 2023, en el que Waters recuerda dicha publicación, alternada con imagenes del discurso de Petro en el Movistar Arena tras confirmarse que era el nuevo presidente:

“Hace algún tiempo escribí una carta dirigida al pueblo colombiano pidiéndoles que votaran por su actual presidente, Gustavo ¡Bien hecho!”

Mientras Waters pedía ante los espectadores que les ayudara a convencer a Petro para que diera su apoyo a la causa de Palestina, aparecen imágenes de la reunión entre ambos en Palacio y luego se escucha una parte del discurso de Petro en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, referida a los conflictos globales:

“¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras, y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida del planeta?”

El presidente Gustavo Petro mostró su apoyo a Roger Waters en su afán de apoyar la causa palestina en su largo conflicto con Israel - crédito Presidencia de Colombia

Petro manifestó que no ve prioritario el cese al fuego en su Gobierno

Durante la ceremonia de ascensos de Generales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, el mandatario se refirió a los diálogos de paz que su Gobierno adelanta con los distintos grupos armados que delinquen en el país, así como de la posibilidad de un cese al fuego. Sobre este punto, declaró que no es una prioridad por el momento, centrando la discusión en las mesas de negociación en las maneras de desmantelar las economías ilícitas que los financian:

“Donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, tengo que decirles que el Gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas, que son la cocaína, indudablemente, quizás la principal y la más poderosa; el oro; la extorsión y el secuestro, entre varias”

Petro dijo que los resultados de los diálogos de paz no pueden reducirse a un cese al fuego, debido a que solo es un un parón en las acciones ofensivas entre el Estado y los grupos armados ilegales. En ese sentido, dijo que la mayor preocupación del Gobierno “no es si se ataca al Estado, o no, sino si se ataca a la sociedad”, apuntando a que la verdadera prioridad es garantizar que el pueblo colombiano no quede a merced de las acciones de los grupos armados ilegales.