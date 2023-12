El empresario Cristian Daes se sometió a un cambio extremo por el campeonato del Júnior: “Uno lo único que tiene en la vida es la palabra, de resto todo es prestado”

El reconocido empresario Christian Daes cumplió un reto y se pintó el cabello de rojo por el triunfo del Junior de Barranquilla - crédito captura de video

El empresario barranquillero y CCO de la empresa Tecnoglass, Christian Daes, celebró el reciente campeonato del Júnior de Barranquilla, pero le tocó pagar una promesa: teñirse de rojo la cabeza y el cabello.

Así lo había prometido el empresario, fiel y apasionado hincha del equipo barranquillero. Una vez el Júnior se coronó campeón el miércoles 13 de diciembre, tras vencer en penales al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, el empresario cumplió con su palabra

Conocido por su fervoroso apoyo al cuadro tiburón, Daes publicó un video en las redes sociales en el que expresó que la promesa era una forma de honrar su palabra y el amor por los colores del equipo. “Tú sabes que uno lo único que tiene en la vida es palabra, el resto todo es prestados y yo prometí, que si el Júnior era campeón, me iba a pintar el pelo con los colores del equipo y me lo voy a poner de rojo”, expresó el empresario.

Hace un mes el barranquillero asistió al programa Habla deportes en donde tuvo una entrevista con el periodista Juan Salvador Bárcena y ahí expresó que si el equipo barranquillero ganaba la final se teñía de los colores insignias del club: “Estábamos en mi programa, el Júnior estaba mal de posibilidades y yo dije que si el Júnior llegaba a la final, me teñía el pelo. Pasó a la final, me teñí el pelo y Christian dijo: ‘sí Junior sale campeón, me tiño el pelo también’”, reveló el comunicador fanático del equipo barranquillero.

“No sé si el rojo se me ve bien o mal, pero la palabra hay que honrarla, así que aquí estamos (...) Aquí estoy cumpliendo mi palabra. Ayer salí desesperado apenas que Junior quedó para ver dónde nos tocaba ubicar la décima estrella y ya tenemos el lugar en una parte roja, porque Barranquilla necesita ese empuje para seguir creyendo, seguir construyendo, seguir avanzando y un triunfo de estos lo revitaliza, influye en el estado de ánimo de la gente que es el que hace que la ciudad prospere”, agregó el empresario en el video viralizado en redes sociales.

El vínculo de Christian Daes con el Júnior de Barranquilla es conocido en la capital del Atlántico por sus demostraciones, como la donación de la construcción de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, la Ventana de Campeones, también conocido como la Aleta del Tiburón. Su implicación con el club incluye regalos de camisetas y boletas a los aficionados a través de las redes sociales.

Sus declaraciones de apoyo hacía el equipo rojiblanco han sido destacadas. La celebración continuó en la Ventana de Campeones en donde asistieron cientos de aficionados, que se encontraban alrededor del monumento elegido por el propio Daes en honor al club, para celebrar el triunfo, también asistió el máximo accionista del equipo Fuad Char, el alcalde de Barraquilla, Jaime Pumarejo, y los jugadores del equipo, convirtiendo el monumento en el centro de un festín.

Además de su rol como aficionado destacado, Daes es una figura prominente en el mundo empresarial. Co-fundador y vicepresidente de Tecnoglass, ha llevado a la empresa a ser una de las fabricantes de productos arquitectónicos más destacadas en Latinoamérica por su calidad y belleza, con sede en la ciudad de Barranquilla. El impacto de su gestión se ha sentido tanto en el plano local como en el internacional, indicativo de su perspicacia para los negocios y su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad barranquillera.