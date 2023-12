Familiares de víctimas de feminicidios se quedaron solas en la Cámara de Representantes: “Un espejo de lo que somos como sociedad”

Así estaba la plenaria de la Cámara cuando las víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en género intervenían - crédito X

En la plenaria de la Cámara de Representantes se adelantó, el 13 de diciembre, un debate de control político sobre las violencias basadas en género y el aumento de los feminicidios en Colombia. Durante la sesión, madres de víctimas de feminicidios, sobrevivientes de agresiones y violencias basadas en género, expusieron la realidad que viven, la revictimización de las que han sido objeto y cómo el Estado no brinda las garantías para protegerlas.

Una de las citantes del debate, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) denunció que las mujeres que asistieron a la plenaria, muchas de ellas desde distintas partes del país, se quedaron hablando prácticamente solas, pues dijo que la mayoría de los representantes abandonaron el recinto y que tampoco asistieron todos ministros que estaban citados. También le pidió excusas a las mujeres por el desplante.

En diálogo con Red+, la representante Juvinao advirtió: “aquí vinieron varias víctimas o sobrevivientes de agresiones o familiares de las mujeres que fueron asesinadas, vinieron desde varias partes del país, hicieron el esfuerzo y no pudieron ser escuchadas por los ministros en pleno ni por los representantes”.

También dijo que “ni siquiera tenemos el 20% de los representantes a la Cámara, de casi 200 representantes; me pregunto yo, si ver este recinto vacío es simplemente un espejo de lo que somos como sociedad, si este es simplemente el reflejo de la absoluta indolencia e insensibilidad que tiene este país completo por la violencia basada en género y los feminicidios”.

Así estaba la plenaria de la Cámara cuando las víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en género intervenían - crédito X

La representante señaló que “no es normal” que la plenaria de la Cámara no esté llena y que el debate pareciera no ser una prioridad para la sociedad colombiana: “No es normal, yo creo que en otro país, con un nivel distinto de consciencia sobre esto, este recinto debería estar a reventar. Todos los ministros citados deberían estar aquí en primera fila, pero no solamente tenemos a todos los ministros, tenemos a muy poquitos representantes a la Cámara”.

Luego le hizo un llamado al Gobierno nacional y a los representantes: “Este no puede ser el mensaje que le enviamos a las mujeres. Si las mujeres le están pidiendo ayuda a gritos al Estado, la respuesta no puede ser la insensibilidad y la ausencia en un (debate) de control político tan importante como el de hoy”.

Finalmente, le ofreció disculpas a las mujeres por la ausencia de sus colegas en la plenaria: “Yo les ofrezco excusas a las víctimas que estuvieron aquí, pero quienes estamos presentes las abrazamos, las acompañamos y no las vamos a dejar solas y estamos absolutamente comprometidas con esta causa y este control político que preparamos durante el año es una muestra de ello”.

¿Por qué se citó al debate?

Una de las motivaciones, más no la única, para citar al debate de control político, fue el feminicidio de Michel Dayana González, que volvió a poner las violencias basadas en género en el centro de la discusión pública.

Otra de las citantes, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) hizo un hilo en X recopilando algunas cifras que demuestran que " Colombia es un Estado cómplice de feminicidio”.

Las cifras son dramáticas: “De enero a septiembre de 2023 ocurrieron 47.611 casos de violencia intrafamiliar, de estos el 77% fueron contra mujeres, y diariamente 6 niños/a y/o adolescentes fueron víctimas de esta violencia”; “según el boletín de Medicina Legal (enero - septiembre 2023) se reportaron 18.207 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, de los cuales, 7.738 corresponden a menores de edad entre 10 a 14 años”.

La representante Pedraza también advirtió que “más del 60% de las denuncias de feminicidios se encuentran en primera etapa de investigación penal, y sólo el 3,6% se encuentran en ejecución de penas” y que hay una desatención del Estado para investigar las denuncias por feminicidio, pues el 60% de estas “se encuentran en primera etapa de investigación penal, y solo el 3,6% se encuentran en ejecución de penas”.