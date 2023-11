Las deudas del ministro de Salud con Sanitas: no ha pagado tres meses de la prepagada

El ministro confesó que no ha pagado tres mensualidades de la prepagada - crédito John Paz/Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la rueda de prensa del 20 de noviembre, hizo una curiosa confesión: está afiliado al programa de medicina prepagada de la EPS Sanitas y debe tres meses. También aprovechó el momento de inesperada sinceridad para advertir que la Entidad Promotora de Salud aún no le agendan un procedimiento médico.

Esto lo dijo mientras explicaba el organigrama de la EPS Sanitas, al que llamó “entramado”, reparando en dos empresas: Keralty S. A. S. y Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas. Cuando mencionó a esta última, se le iluminó la memoria al ministro Jaramillo y dijo: “… Ahora que me acuerdo, tengo que pagar porque ya llevo tres meses sin pagarle la prepagada a Sanitas”, después añadió que está esperando que le agenden un procedimiento: “No, y todavía no me han mandado hacer el antígeno prostático; bueno…”.

En la rueda de prensa, el ministro también insistió en que el Gobierno está al día con Sanitas y que la EPS debería tener con qué pagar sus deudas, pues, con corte al 31 de octubre, el Estado le ha girado $8,5 billones, que solo le deben algo más de $90.000 millones y que esta es una de las Entidades Promotoras de Salud que tiene la Unidad de Pago por Capitación (UPC) más alta del sistema.

“Solamente a Sanitas le dimos 8,5 billones de pesos hasta octubre. Terminan con más de 10 billones. Siguen insistiendo, después de tres gobiernos, sobre algo que ya está saldado, pero lo siguen preguntando. No pueden decir que no se le ha pagado”, advirtió el ministro Jaramillo

Además de señalar lo anterior, el ministro Jaramillo pidió a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo a Sanitas para “saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades, a dónde van a parar los efectivos, quién es el que se está beneficiando en última instancia”.

Esta petición provocó un comunicado del presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, en el que se lee: “En nuestros 28 años de existencia como EPS, hemos sido auditados en innumerables ocasiones por varias entidades de control y el resultado ha sido satisfactorio, pero también hemos sido auditados por nuestros usuarios, quienes nos han ubicado en los más elevados rankings de desempeño en los últimos años y quienes han demostrado su satisfacción con nuestro modelo de gestión”.

El ministro Jaramillo, durante la rueda de prensa, advirtió que la Contraloría ha hecho hallazgos fiscales por más de un billón de pesos en las EPS. Sin embargo, el contralor General (e) Carlos Mario Zuluaga, señaló que retirar el velo corporativo “es un mecanismo que se usará únicamente cuando adelantemos procesos de seguridad fiscal”.

“Esta es una figura que se usa para determinar si algunas empresas o personas jurídicas utilizan su razón social para desviar los recursos. Entonces aquí hay varios procesos que se están adelantado como el qué paso con los recursos girados en pandemia. Esperamos este mes estar concluyendo ese informe y estaremos indagando qué pasó con las reversas técnicas que debían tener las EPS para contrarrestar este tipo de contingencias”, explicó Zuluaga

Oposición busca moción de censura al ministro de Salud

El 21 de noviembre, el ministro Jaramillo; el director de la Adres, Félix León Martínez; el director general (e) del Invima, Juan Carlos Arias Escobar, y el superintendente de Salud, Ulahí Dan Beltrán, estaban citados a un debate de control político en el Senado, al que ninguno asistió, aunque presentaron excusas para no hacerlo.

La inasistencia provocó malestar en algunos senadores que han sido opositores al Gobierno nacional que buscan una moción de censura al ministro de Salud, toda vez que la excusa que esgrimieron es que como el martes 21 de noviembre estaba programada la continuación del segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, no podían cumplir la cita en el Senado.

De acuerdo con información de Semana, el senador Mauricio Giraldo (Partido Conservador) es uno de los que está buscando este mecanismo.

“Colombia está esperando respuestas sobre el manejo y la gestión que está haciendo este Gobierno sobre el tema de la salud, la financiación, desabastecimiento de medicamentos y también el cierre de unidades pediátricas y muchas otras. Por esto citamos a debate de control político al ministro de salud y a muchas otras entidades para que den respuesta al país por toda esta situación, pero casualmente se excusaron porque en Cámara se estaba debatiendo este proyecto de ley de reforma de salud. Pero ese debate también había sido cancelado, por ende, queda sin fundamento la excusa que presentaron”

La propuesta citar a moción de censura al ministro Jaramillo deberá ser puesta a consideración del Senado para su aprobación o negación.