Ana del Castillo explicó por qué canceló un concierto por “enfermedad” y luego fue vista con Silvestre Dangond: “Hay oportunidades que uno no puede desaprovechar”

Silvestre Dangond regresó a los escenarios con dos grandes presentaciones en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde presentó su nuevo álbum de estudio, Ta malo. Allí contó con la destacada participación de una gran invitada, la cantante Ana del Castillo, quien no dudó en asistir al evento; Sin embargo, la polémica surgió debido a que ese mismo día ya tenía una presentación en las fiestas patronales del municipio de Algarrobo, Magdalena.

Inicialmente, se informó que el concierto en Algarrobo se canceló por supuestos problemas de salud de la cantante, una versión que posteriormente fue desmentida. Al parecer, el equipo de trabajo de la cantante vallenata solicitó que el espectáculo se llevara a cabo dos horas antes, a las 9 de la noche, pero esta solicitud fue rechazada porque a esa hora estaba programado el ingreso del público al evento, el cual contó con la participación de Óscar Gamarra, Diego Daza, entre otros artistas.

La Alcaldía de Algarrobo señaló en un comunicado que “por motivos ajenos a nuestra voluntad” la presentación de Ana del Castillo en las fiestas patronales no se pudo llevar a cabo. “Luego de ser cancelado el 60% de su anticipo, hasta las 5:00 p. m. estuvo confirmada su presentación con su mánager y la artista antes mencionada informa cuatro (4) horas antes de su presentación que no va a asistir, hecho que rechazamos rotundamente”, se puede leer en la misiva.

Después de la cancelación, Ana del Castillo apareció en el concierto de Silvestre Dangond en el Parque de la Leyenda Vallenata, lo que provocó molestias entre el público de Algarrobo, Magdalena. En una reciente entrevista con La red, de Caracol Televisión, la cantante vallenata explicó lo ocurrido y ofreció su versión de los hechos.

“Yo en ningún momento dije que estaba enferma o incapacitada, no lo estaba. Sí, es una irresponsabilidad, tienen toda la razón, igual hay oportunidades en la vida que uno no puede desaprovechar”, aseguró la cantante vallenata.

Ana del Castillo reiteró que el motivo de la cancelación del concierto no fue por su estado de salud y aseguró que su equipo de trabajo, unas horas antes del evento, realizó una solicitud para poder modificar la hora de la presentación, pero los empresarios y la Alcaldía de Algarrobo, se negaron a esta petición.

“Le pedimos a los empresarios que nos hicieran el favor de poder cantar más temprano, para poder asistir a los dos lugares y se negaron (...) Yo no dije que estaba enferma, cuando estoy enferma lo digo, yo no juego con mi salud”, afirmó la cantante de 24 años.

Esta decisión generó una enorme controversia en donde incluso la misma Mary Méndez, presentadora de La red, no estuvo de acuerdo con ella y lo consideró una falta de respeto con el público de Algarrobo, Magdalena, que la estaba esperando en el evento.

“Mamacita linda, entendemos claramente tus motivos, pero es que hay una cantidad de gente esperando para verla a usted y no le puede quedar mal a la gente, no señora y es que la gente tampoco tiene por qué acomodarse a tus horarios una vez que ya ha firmado un contrato. Ana, no te desconozco, pero me choca”, aseguró la presentadora.

Sobre la presentación que tuvo con Silvestre Dangond en el Parque de la Leyenda Vallenata, la cantante realizó una publicación en sus redes sociales en donde manifestó “definitivamente eres fuera de serie. Cómo te ama Dios, tus seguidores y yo soy una de ellos. Te admiro, te respeto, te amo... qué referente eres para todo el folclor, gracias por la oportunidad de cantar contigo, gracias por tus palabras, este día jamás lo olvidaré”.