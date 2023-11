Luis Fernando Suárez confía en la primera victoria de la selección Colombia ante Brasil por eliminatorias

El entrenador colombiano estará presente en el estadio Metropolitano de Barranquilla para el compromiso de la fecha 5 de la Eliminatoria Sudamericana - crédito Santiago Rangel

La selección Colombia jugará el jueves 16 de noviembre ante su similar de Brasil, el duelo correspondiente a la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la previa del encuentro, Infobae Colombia dialogó con Luis Fernando Suárez, entrenador de amplia trayectoria en selecciones y que recientemente estuvo al mando de Costa Rica en Qatar 2022.

El director técnico aseguró que, a pesar de las múltiples ausencias que tiene Fernando Diniz para el partido (Casemiro, Neymar Jr., Richarlison, Gabriel Jesús, Ederson, entre otros), la ‘Canarinha’ sigue siendo un rival de gran categoría del que la selección Colombia debe tomar precauciones:

“Voy a disfrutar de un buen partido, dos buenos equipos y una buena capacidad. Después, con esa sensación de que Colombia puede lograr un buen resultado, pero no necesariamente por ser el Brasil que está minado y que no puede ser el mejor, absolutamente no, es un buen equipo del que hay que tener cuidado siempre”, expresó

Suárez tuvo un reciente paso por Atlético Bucaramanga, en donde solo dirigió 10 partidos. Sin embargo, sus 29 años de carrera como entrenador lo hacen una voz autorizada para hablar de la selección Colombia. Con todo, prefirió ser respetuoso del proceso de Néstor Lorenzo y limitó su opinión a confiar en su conocimiento del rival.

Luis Fernando Suárez en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro de la Concacaf - crédito Kirby Lee-USA TODAY Sports

“Dar consejos, sobre todo a una persona que tiene tanta capacidad como Lorenzo es algo que no vale la pena. Él tendrá en cuenta los factores que hay que mejorar”, añadió.

Por último, el campeón con Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el fútbol colombiano, habló acerca del duro momento que hace poco tuvo que pasar Luis Díaz por culpa del secuestro de su padre en Barrancas, La Guajira. El estratega destacó la fortaleza mental del atacante, al que defendió de las críticas por su actuación en la más reciente jornada de eliminatorias:

“Hay que manejarlo para bien y lo habrán hecho así. Cuando él estaba representando a Liverpool e hizo un gol demostró que el mentalmente es fuerte”, siguió diciendo.

La selección Colombia enfrentará a Brasil en la quinta fecha de la Eliminatoria Sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será el jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Un triunfo de Colombia marcaría un hito, al ser su primera victoria contra Brasil en la historia de las eliminatorias sudamericanas, además de sobrepasar en puntos en la clasificación a la ‘Verdeamarela’.

Así fue la última experiencia mundialista de Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez saluda a Hansi Flick luego del partido entre Costa Rica y Alemania en Qatar 2022 - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

Luis Fernando Suárez es un técnico de fútbol de origen colombiano que ha dirigido a varios equipos en América Latina y ha sido seleccionador nacional de Ecuador y Honduras. Es conocido por su capacidad táctica y su experiencia en el ámbito internacional. A lo largo de su carrera, Suárez ha logrado clasificar a las selecciones que ha dirigido a la Copa del Mundo, destacando su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2006 con Ecuador y en la Copa Mundial de la FIFA 2014 con Honduras. Además, ha tenido periodos en clubes como Atlético Nacional, con el que ganó la Copa Merconorte en el año 2000, y en equipos como Deportivo Cali, Barcelona de Guayaquil, entre otros.

Costa Rica participó en la Copa Mundial de la FIFA 2022, celebrada en Qatar. El equipo fue ubicado en el Grupo E, junto con España, Alemania y Japón. Costa Rica comenzó su participación en el torneo enfrentando una dura derrota contra España con un marcador de 7-0. Sin embargo, se recuperaron en su segundo partido, logrando una victoria de 1-0 ante Japón con un gol de Keysher Fuller. En su último partido de la fase de grupos, la selección de Costa Rica fue derrotada por Alemania con un marcador de 4-2, lo que resultó en su eliminación del torneo, terminando en el cuarto lugar de su grupo.