Se conoce la fecha de la citación entre Nicolás Petro y fiscal Mario Burgos en caso de filtración de audiencias

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro advirtió que la apertura de investigación contra el fiscal Mario Burgos fue por "la filtración de manera ilegal y deshonesta de mi interrogatorio" - crédito Jesús Aviles/Infobae

El lunes 4 de diciembre es la fecha acordada por La Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que Nicolás Petro Burgos y el fiscal Mario Burgos, comparezcan y den sus declaraciones por filtración de audiencias privadas, en el caso de corrupción que adelanta el hijo del presidente.

Cabe recordar que Mario Burgos fue denunciado por la defensa de Petro Burgos, Diego Henao, por la filtración de la audiencia celebrada en agosto de 2023, que llegó a medios de comunicación.

Esta nueva fecha se dio luego de que el pasado 20 de octubre no se llevara a cabo la citación entre el exdiputado y el fiscal en el Palacio de Justicia de Bogotá, debido a que el hijo del presidente no obtuvo el permiso del juzgado de control de garantías, que argumentaba que Petro Burgos no podía salir de Barranquilla, ciudad en la que se encuentra desde que fue imputado por supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por más de 1.000 millones de pesos durante la campaña presidencial de su padre.

Así lo explicó en ese momento la defensa de Petro Burgos: “Porque no recibimos permiso expreso por parte del juez de conocimiento en razón de su traslado a Ciudad de Bogotá. Entonces por supuesto que preferimos la prudencia”.

Ahora, la nueva fecha de la diligencia judicial se llevará a cabo en el despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta, quien optó por citar al exdiputado a través del mismo juzgado, para evitar los agravios que impidieron el encuentro entre los comparecientes.

Acusaciones contra Mario Burgos por filtraciones

El motivo del encuentro entre Nicolás Petro y el ahora señalado, fiscal Mario Burgos, se dio a raíz de la filtración de unas grabaciones por Semana, que indicaban que en la campaña de Gustavo Petro sí habían ingresado dineros ilícitos:

“Ese dinero no solo ingresó a las arcas del señor Nicolás Petro, ingresó a la campaña del señor presidente Gustavo Petro Urrego, como quedó por la misma manifestación del señor Nicolás Petro Burgos, dineros que no fueron reportados a la campaña”, aseveró el fiscal del caso durante la audiencia

Nicolás Petro adelanta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Infobae Colombia conoció el derecho de petición presentado por el abogado Diego Henao, al fiscal Mario Burgos. En el documento, el abogado solicita al funcionario que revele la fecha precisa en la que se entregó el material a Semana. Según el equipo legal que representa a Nicolás Petro, dicho material se difundió sin la debida autorización.

“Informe la fecha exacta en que se hizo la entrega y/o filtración de los videos publicados los días 30 de septiembre y 01 de octubre del año 2023 respectivamente, por la revista Semana a través de sus diferentes plataformas de información, en las que difundió sin contar con la autorización de mi mandante o de autoridad judicial alguna, las grabaciones de los interrogatorios practicados al doctor Nicolás Petro Burgos, en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación”, asevera Henao en el documento.

El abogado de Nicolás Petro también solicitó al fiscal Burgos que proporcione información detallada acerca de la persona encargada de la custodia de las pruebas en cuestión.

“Informe si además de los videos que se encuentran en circulación, se realizó la entrega de más información o de material inherente al proceso y que cuenten con cadena de custodia dentro de la investigación que se adelanta en contra del doctor Nicolás Petro Burgos, al medio de comunicación revista Semana”, continúa el documento legal

La prueba reina contra el fiscal Mario Burgos

El viernes 10 de noviembre Caracol Radio reveló un video en el que Mario Burgos indicaba que se iniciaría un proceso de colaboración judicial con Nicolás Petro, sin embargo, dicho beneficio no se llevó a cabo por las polémicas filtraciones.

“La información muy seguramente se va a tener que usar, pero con fines eminentemente judiciales, nada más. No se va a hacer ninguna publicación, el señor investigador jefe de policía judicial en este caso va a tener la reserva, no vamos a tener copia alguna, inclusive, yo siempre he sido muy respetuoso de las labores que hacen los funcionarios de Policía Judicial, ellos la mantienen custodiada, salvo que se le necesite de manera judicial en algún escenario ante un juez de la República”, se oye decir al fiscal Burgos

El funcionario agregó que entre círculo de cuatro personas que se encontraban en el recinto no habría divulgación de ningún material porque había personas éticas: “Simplemente eso, no pierdan cuidado, esto no va (…) estamos aquí tres personas, cuatro personas, perdón, porque salió el doctor Merchán, y aquí va a quedar. Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros, creo que somos éticos, nos lo han demostrado, entonces, eso no va a pasar para su tranquilidad”.